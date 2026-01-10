カツサンド、中華丼、チャイ。「帰りたい」という願いをつなぐ国道6号線の食の光景

川内有緒さんの最新作『ロッコク・キッチン』は、食を通して浮かび上がる福島の「いま」を描くノンフィクションエッセイです。

群像2026年1月号掲載の、独立研究者・森田真生さんによる『ロッコク・キッチン』の書評「同じ場所へと帰っていく旅」を特別公開いたします。

（※ウェブ転載にあたり、再編集をおこなっています。）

はじめからいた場所に、また帰りたいという願い

その場に根を下ろし、降り注ぐ太陽の光を生きるための力に変えていける植物とは違って、私たちは、生きるために動き、食べ続けなければならない存在だ。食べるために、食べものを求めて動き続けることは、「動物」に定められた宿命である。

とはいえ、動物が動こうとする、そもそもの動機の奥を探れば、そこには「回帰」への欲求がある。どこか遠くへ行くためではなくて、最初からいた場所へと帰る。そのためにこそ私たちは動き、食べ続けるのではないか。

体温や血圧、血糖値や水分量などの体内の状態が、外界の変化に伴って変わらないようにすること。生体状態を表すさまざまな変数の値を、一定の範囲に収め続けること。これが、生命にとっての生存の基本条件だ。全身の状態を、くり返し「もとあった場所」へと戻し続けるために働く生体機能を、生物学では「恒常性（ホメオスタシス）」という。

一日に何度も食べる必要があるのも、恒常性の維持のためだ。空腹が長く続けば、生体の恒常性は失われ、究極的には「生きている」という状態に二度と戻れなくなる。そうなる前に食べるものにありつき、もといた場所に帰って来れたという安堵の気持ちが、「満腹」の基底にある感情ではないか。

はじめからいた場所に、また帰りたいという願い──「ロッコク（国道6号線）」と「キッチン」という意外な取り合わせを本書で結びつけているのは、生命にとって普遍的なこの切実な願いである。

原発事故のあと「時を止めた町」で出会った風景

これまで暮らしていた場所に、二度と帰れなくなるかもしれない。2011年の福島原発事故が被災地で暮らす多くの住民に強いたのは逆に、このような過酷な現実だった。

福島第一原発が立地する大熊町と双葉町では事故の後、「30年は人が帰れない」とも囁かれていた。これらの二つの町に住民が帰り始めたのは、大熊町で2019年、双葉町で2022年のことである。

ロッコクを車で北上し、福島県双葉郡を著者・川内有緒が初めて訪れたのは、震災から６年後のことだった。ロッコクとは、東京の日本橋を起点に、千葉、茨城、福島を経て、仙台市まで至る約400キロの幹線道路だ。母の出身地でもあるいわき市までは、「数えきれないほど行っていた」という著者も、なぜかそれ以前は、いわき最北の久之浜の向こう側まで行ってみようと考えたことがなかった。

久之浜のトンネルを抜け、その先で著者が最初に見たのは、バリケードと廃墟が立ち並ぶ「時を止めた町」だった。本書の舞台となる大熊町と双葉町に至っては、当時は通過はできても、まだ町内に入ることすらできない状況だった。

その後、何度もロッコクを北上して「トンネル」の先へと通い続けるうちに、著者の町を見る目も変わっていく。町の時間は止まっているだけではなく、むしろ訪れるたびに、目まぐるしく変化していた。

ある日著者は、避難指示が解除されたばかりの地区で、空き家だらけの町の静寂のなか、一軒の家から灯りがもれている風景に出会う。このとき、この町で暮らす人たちが、「みんな、なに食べて、どう生きてるんだろ？」という素朴な疑問が頭に浮かんだ。

ここから、本書の物語が始まっていく。

食事の営みのなかに、輝きがある

ロッコク沿いの町に暮らす人が「どんなふうに、何を食べているか」を、町の人に文章に書いてもらって、集めて一冊のエッセイ本をつくること。さらに、今しか撮れない浜通りの風景やキッチン、食文化を映像におさめて映画もつくる。これが、著者が仲間たちと始めた「ロッコク・キッチン」プロジェクトだ。本書は、このプロジェクトの過程で出会った人たちとの対話と、そこで分かち合われた食の風景を軸として紡がれていくノンフィクションエッセイである。

日々の食事の営みも、ロッコクを往復し続ける著者の旅も、どちらも遠いどこかを目指すのではなく、同じ場所に回帰し続ける道のりだ。しかし同じ道を行き来するたびに、違う風景が浮かび上がってくる。何気なく素通りしてしまいそうな日常のなかに、一度きりの人生の、またとない輝きがある。

中華丼やチャイ、あたたかなスープやカツサンド。何度もくり返されてきた「食」の営みは、なんと多様な表情を持っているのだろう。同じ地域のなかでも、人の数だけ暮らしがあり、暮らしの数だけ、食事の風景がある。

「被災」というひとつの言葉では決してくくることができない現実の圧倒的な多様性が本書では、食材を切り分け、火にかけ、混ぜ合わせていく「料理」の時間とともに、言葉になる手前でむしろ雄弁に物語られていく。

心に残る言葉もいくつもあった。

被災した町が復興することは、「今ではない何かになる」ことだと考えがちだ。しかし本書に登場する武内優さんは、町に対して「このままでいいよ」と、言ってあげたいのだという。

震災のときに小学生だった武内さんは、祖母が暮らしていた家があった更地に、小さな本屋を開いた。夜は寒くて暗いが、空には満天の星々がある。

星と同じように、誰もが輝いている。その輝きを見るには、遠くに行く必要はない。ただその場にいて、周囲を暗くするだけでいいのだ。そう感じられる場所を作りたいと、武内さんは更地に本屋を開いた。

生きることは永遠には続かない。同じ場所に回帰し続けるのは簡単ではない。またいつかここに帰って来られるとは限らない。

だからこそ、いまここで生き、誰かとともに食事を分かち合えているとき、私たちは心から「このままでいいよ」と、たがいに感じ合っていいのだ。

