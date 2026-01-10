¤Ê¤¼Ãæ¹ñ¤ÏÄã»ÑÀª¤ò»ß¤á¡¢À¤³¦¤ò°Ò°µ¤¹¤ë¡ÖÀïÏµ¡×¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤¿¤«¡Ä½¬¶áÊ¿¤¬Ì©¤«¤Ë¼Î¤Æ¤¿ûý¾®Ê¿¤Î¡Ö°ä·±¡×
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¡¢À¤³¦Åª¤Ê°ÜÌ±ÇÓÀÍ±¿Æ°¡¢¸¢°Ò¼çµÁÅª¹ñ²È¤ÎÂæÆ¬¡¢¥È¥é¥ó¥×2.0¡¢¤½¤·¤ÆÌ±¼ç¼çµÁÀ©ÅÙ´ðÈ×¤ÎÊø²õ¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤Ê¤¼À¤³¦¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇµÞ¤ËÍÉ¤é¤®¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤«¡©¡×¡£
¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¤Î¿·´©¡¢¡Ø¿·½ñ À¤³¦¸½Âå»Ë ¤Ê¤¼¡ÖÎÏ¤³¤½ÀµµÁ¡×¤Ï¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¡ÊÀîËÌ¾Ê¸ã Ãø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤Î¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡¢º®ÌÂ¤¹¤ë¹ñºÝÀ¯¼£¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤äÉ¾ÏÀ²È¡¢À¯¼£²È¤ä¸½¾ì¤òÃÎ¤ë¼ÂÌ³²È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£Ã©¤êÃå¤¤¤¿Åú¤È¤Ï¡©
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ò½¬¶áÊ¿¤¬ÂæÏÑÅý°ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÍýÍ³¡Ä½¬¤¬¹ñºÝ¥ë¡¼¥ë¤è¤êÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅý¼£¸¶Íý¡×¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢½¬¶áÊ¿¤¬¡¢ûç¾®Ê¿¤Î°ä·±¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤Þ¤ÇÆÍ¤¿Ê¤à¡ÖÃæ²ÚÌ±Â²¤ÎÉü¶½¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢ÀîËÌ¾Ê¸ã¡Ø¿·½ñ À¤³¦¸½Âå»Ë ¤Ê¤¼¡ÖÎÏ¤³¤½ÀµµÁ¡×¤Ï¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¶¦»ºÅÞ¤âÀëÅÁ
Ãæ¹ñ5000Ç¯¤ÎÎò»Ë¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖÀ¹À¤¡×¤Ï¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤¤¡£¸Å¤¯¤Ï´Á¤Î¹ÄÄë¤À¤Ã¤¿Ê¸Äë¤ä·ÊÄë¤Î¼£À¤¡ÊÊ¸·Ê¤Î¼£¡Ë¡¢Åâ¤ÎÂÀ½¡¤Î¼£À¤¡ÊÄç´Ñ¤Î¼£¡Ë¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ë¡£¶áÀ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢À¶¤Î¹¯ô¦Äë¤«¤é´¥Î´Äë¤Ë»ê¤ë¼£À¤¡Ê¹¯´¥À¹À¤¡Ë¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¯¡¢19À¤µª°Ê¹ß¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£¡Ö²«¶â»þÂå¡×¤Ï¶Ë¤á¤Æµ©¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢½¬¤¬ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢À¹À¤¤ÎºÆÍè¤¬·«¤êÊÖ¤·¸ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¶µ¼ø¤ÎÃæ¹ñ»Ë²È¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¦»ºÅÞ°ìÅÞ»ÙÇÛ¤ÎÀµÅöÀ¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£(Ãí3)
¤½¤ÎÍý¶þ¤Ï¤³¤¦¤À¡£¡Ãæ¹ñ¤Ï¿·¤¿¤Ê²«¶â»þÂå¡ÊÀ¹À¤¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿ ¢¶¦»ºÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÈË±É¤ÏË¬¤ì¤Ê¤¤ £¤À¤«¤éÅÞ¤ÏÀµ¤·¤¤¨¡¨¡¡£Ì±½°¤ËÂÐ¤¹¤ë»°ÃÊÏÀË¡¤ÎÀëÅÁ¤ÎÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£¤Ç¤³¤½¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ÏÄäÂÚ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢½¬¤¬ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¾ºÎµ¤ÎÀª¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ëËÌµþ¸ÞÎØ¤¬³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½¬¤¬¹ñ²ÈÉû¼çÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2008Ç¯¤À¡£
Á°Ç¯¤Î¼Â¼Á¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡ËÀ®Ä¹Î¨¤Ï13%¤Ç¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë2·å¤Î¿¤Ó¡£ÆüËÜ¤Î¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤ò»×¤ï¤»¤ëÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤È¯Å¸¤Ç¤¢¤ë¡£10Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¼¡¤°À¤³¦Âè2°Ì¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¤È¤Ê¤ê¡¢Åö»þ¤Ï¤¤¤º¤ìµÕÅ¾¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
·ÐºÑÈ¯Å¸¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢·³»öÎÏ¤âÈôÌöÅª¤ËÁý¶¯¤µ¤ì¤ë¡£1949Ç¯¤Î·ú¹ñ¸å¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÅÌ¼ê¶õ·ý¤«¤é·³¤ò°éÀ®¡¦À°È÷¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¹ñ¤À¤¬¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢ÆüÊÆ¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½¬¤Ï2012Ç¯11·î¤Î¶¦»ºÅÞÁí½ñµ½¢Ç¤¸å¡¢¡ÖÃæ²ÚÌ±Â²¤Î°ÎÂç¤ÊÉü¶½¤³¤½Ãæ¹ñ¤ÎÌ´¡×¤È·«¤êÊÖ¤·Àë¸À¤·¤¿¡£¡ÖÀ¹À¤ºÆÍè¡×¤Î¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¡ÊÌ±Â²¤ÎÊª¸ì¡Ë¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ëÁÇÃÏ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ðë¸÷ÍÜ³¢¤ÈÀïÏµ
½¬¤Ï¤½¤Î¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Ë¾è¤ê¡¢¶¯µ¤¤Î³°¸ò¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬¡Öðë¸÷ÍÜ³¢(¤È¤¦¡¡¤³¤¦¤è¤¦¤«¤¤)¡×¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤À¤í¤¦¡£Å·°ÂÌç»ö·ïÅö»þ¤ÎºÇ¹â¼ÂÎÏ¼Ô¡¢ûç¾®Ê¿¤¬¾§¤¨¤¿Äã»ÑÀª¤ÎÂÐ³°ÀïÎ¬¤À¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖÀïÏµ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹¶·âÅª¤Ê³°¸ò¤À¤Ã¤¿¡£
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¹ñÏ¢Âç»È¤ä³°Ì³¼¡´±¤òÌ³¤á¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ÏÊì¹»¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñÎ©Âç³Ø¤ÎÃæÅì¸¦µæ½êÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¸¥¢³°¸ò³¦¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¥Ó¥é¥Ï¥ê¡¦¥«¥¦¥·¥«¥ó¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÄ¹¤é¤¯¡¢ûç¤¬¾§¤¨¤¿¡Øðë¸÷ÍÜ³¢¡Ù¤Î¶µ¤¨¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÎÏÉÔÂ¤Î´Ö¤ÏÄÞ¤ò±£¤·¡¢»óÉú¤·¤Ê¤¬¤é»þ¤òÂÔ¤Á¡¢ÌÜÎ©¤¿¤Ì¤è¤¦¤Ë¼ÂÎÏ¤òÃß¤¨¤ë¸ÌÀ¤Ê³°¸òÀïÎ¬¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢½¬¤ÏÎÏ¤ò¸Ø¼¨¤·¡¢Âç¸ÀÁÔ¸ì¤ò½Å¤Í¤¿¡£ûç¤Î°ä·±¤ò¤«¤Ê¤°¤ê¼Î¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎËà»¤¤òÀ¸¤ó¤À¡£³°¸ò¾å¤Îº¬ËÜÅª¤Ê²á¤Á¤À¡×
½¬¤¬13Ç¯¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¤Ë¤â¼ê¸·¤·¤¤¡£¸ÅÂå¤Î¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éÃæ±û¥¢¥¸¥¢¡¢ÃæÅì¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë»ê¤ëÃÏ°è¤òÎ¦Ï©¤È³¤Ï©¤Ç·ë¤Ó¡¢µðÂç·ÐºÑ·÷¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¹½ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¥«¥¦¥·¥«¥ó¤Ë¤Ï¡ÖÂçÉ÷Ï¤Éß¤Î¶Ë¤ß¡×¤È±Ç¤ë¡£¡ÖÃí°Õ¿¼¤¯ÌÜ¤ò¶Å¤é¤¹¤È¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´ó¤»½¸¤á¤À¡£¤½¤ì¤òÇÉ¼ê¤ÊÊñÁõ»æ¤Ç¤¯¤ë¤ß¡¢¾þ¤êÎ©¤Æ¤Æ¡Ø¸½ÂåÈÇ¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¡Ù¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢ÌÜ¶ÌÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¤Ö¤Á¾å¤²¤¿¡×
Åì¾ºÀ¾¹ß
¤½¤ì¤Ç¤â½¬¤Ï¤Ò¤ë¤Þ¤Ê¤¤¡£¡ÖÌµÅ¨¤ÎÄ¶Âç¹ñ¡×¤Î±¢¤ê¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¡£2020Ç¯11·î¤ÎÂçÅýÎÎÁª·ë²Ì¤òÊ¤¤¹¤¿¤á¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤Î»Ù»ý¼Ô¤¬2¥õ·î¸å¤Ë¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÎÏ¢Ë®µÄ²ñ¤ò½±·â¤·¤¿»ö·ï¤Ï¡¢¡Ö¿êÂà¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡×¤È¤¤¤¦³Î¿®¤ò¿¼¤á¤¿¡£
»ö·ïÍâ·î¤Î21Ç¯2·î¡¢½¬¤ÎÆâÉô¹ÖÏÃ¤¬Ï³¤ìÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£¶¦»ºÅÞ¤Î´´Éô¤Ë¡ÖÌ¤Íè¤ÏÅì¾ºÀ¾¹ß¡×¤ÈÀâ¤¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÈ¯Å¸¤È°ÂÁ´¤Ø¤ÎºÇÂç¤Î¶¼°Ò¡×¤È¹ð¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¶½Î´¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¿êÂà¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¤³¦´Ñ¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤À¡£
Âè37Âå¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ë¥¯¥½¥ó¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌäÂêÃ´ÅöÊäº´´±¤È¤·¤Æ»Å¤¨¡¢1972Ç¯¤ÎÊÆÃæÏÂ²ò¤ÎÎ©¤ÆÌò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿³°¸ò²È¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥¥Ã¥·¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢ÂçÃø¡ØOn China¡Ù¤ÎÂè2ÈÇ¤Ë¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¼«¤é¤ò¡ØÂæÆ¬¤¹¤ëÂç¹ñ¡Ù¤È¤Ï¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ø²óµ¢¤¹¤ëÂç¹ñ¡Ù¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×(Ãí4)
ÍýÇ°¤äÊ¸²½¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¾¹ñ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ï¡¼¡×¤ÎÄó¾§¼Ô¤Ç¡¢2025Ç¯5·î6Æü¤ËÂ¾³¦¤·¤¿¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂçÆÃÊÌ¸ùÏ«Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥Ê¥¤¤â¡¢¥¥Ã¥·¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÈÆ±¤¸¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ï21À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂç¹ñ²½¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤òÄÌ¤¸¡¢Ä¹¤é¤¯À¤³¦¤ËÇÆ¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¿¡£¡Ö²óµ¢¤¹¤ëÂç¹ñ¡×¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ËºÆ¤ÓÌá¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬Ãæ²Ú¤Î¼«²èÁü¤Ê¤Î¤À¡£
¶áÂå°Ê¹ß¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÄ¹¤¤»óÉú¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö1À¤µª¤ÎÃÑ¿«¡ÊÉ´Ç¯¹ñÃÑ¡Ë¡×¤ò·Ð¤¿¸å¤â¡¢À¾Â¦¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤¦ÎÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éûç¾®Ê¿¤Ï¡Öðë¸÷ÍÜ³¢¡×¤ò¾§¤¨¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤âÍ§¹¥Åª¤ËÀÜ¤·¤¿¡£¹¾ÂôÌ±¤ä¸Õ¶ÓÞ¹¤â¡¢½¬¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¹ñºÝ¶¨Ä´Åª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹á¹Á°ì¤Î·òÉ®¡×Îý²µï£¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ÀÃæ¹ñ¤¬½½Ê¬¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¼å¤¤¤È¤¤ÏÄÞ¤ò±£¤·¡¢¤¸¤Ã¤Èµ¡²ñ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤éÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤Î¤¬Ãæ¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¤À¡×
¡Öµº¸À¤ò¸À¤¦¤Ê¡ª¡×
¤½¤ÎÅµ·¿¤¬¼Â¤Ïûç¾®Ê¿¤À¤È¤¤¤¦¡£1978Ç¯¤Ë¼Â¸¢¤ò°®¤Ã¤¿ûç¤Ï¡¢À¾Â¦¤È¶Ë¤á¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÀÜ¤·¤¿¡£¼«¤éÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿²þ³×¡¦³«ÊüÀ¯ºö¤¬½ï¤Ë½¢¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÆüÊÆ²¤¤Î»Ù±ç¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
79Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢ûç¤ÏÄ¾¤Á¤ËË¬ÊÆ¤·¤¿¡£¿ÍÌ±Éþ¤òÃå¤Æ¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Î¥í¥Ç¥ª²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤¿½÷À¤«¤é¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥Ï¥Ã¥È¤¬º¹¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¤½¤Î±ÇÁü¤ÏÁ´ÊÆ¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÍ§¹¥¥à¡¼¥É¤ò¾úÀ®¤·¤¿¡£¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤ÎÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¥¨¥º¥é¡¦¥Ü¡¼¥²¥ë¤ÏÀ¸Á°¡¢¡Ö¡Øûç¾®Ê¿¤Ï¶¦»º¼çµÁ¼Ô¤À¤¬¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÈÆ±¤¸¥æ¡¼¥â¥¢Àº¿À¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í´Ö¤À¡Ù¤È¤Îµ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£(Ãí5)
¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Îûç¤Ï¶Ú¶âÆþ¤ê¤ÎÊÝ¼éÇÉ¤À¤Ã¤¿¡£Îý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤È¹á¹ÁÊÖ´Ô¸ò¾ÄÃæ¤Î84Ç¯¡¢ÊÖ´Ô¸å¤Ë¿ÍÌ±²òÊü·³¤òÃóÎ±¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÃæ¹ñÍ×¿Í¤Ë¡Öµº¸À¤ò¸À¤¦¤Ê¡ª¡×¤È°ì³å¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤¿³«ÊüÅª¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤â¡¢·ë¶É¤Ï¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¡Ë¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«¤é¾§¤¨¤¿¡Øðë¸÷ÍÜ³¢¡Ù¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢»óÉú¸å¤Ë²óµ¢¤¹¤ë¡ÊÄë¹ñÅª¤Ê¡Ë¹ñ²ÈÁü¤ò¿´¤Î±ü¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤¿¡×
½¬¶áÊ¿¤Î»þÂå¤ËÆþ¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¹¥µ¡¤¬ÅþÍè¤¹¤ë¡£½¬¤Ï¡ÖÀ¹À¤¡Ê²«¶â»þÂå¡Ë¡×¤ÎºÆÍè¤È¤¤¤¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ò¹¤á¡¢¡ÖÃæ²ÚÌ±Â²¤Î°ÎÂç¤ÊÉü¶½¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÌ´¡×¤ò¼¨¤·¡¢ðë¸÷ÍÜ³¢¤Î°á¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö°ÎÂç¤ÊÉü¶½¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï14²¯¤ÎÌ±¤òÂ«¤Í¡¢°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤ÆÀ¾Â¦¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Ì±½°¤ÎÉ³ÂÓ¤ò¶¯¤á¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¶¯ÎÏ¤Ê¡ÖÀÜÃåºÞ¡×¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¶¦»ºÅÞ¤¬Ãµ¤·Åö¤Æ¤¿¤Î¤¬¡Ö1À¤µª¤ÎÃÑ¿«¡ÊÉ´Ç¯¹ñÃÑ¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎò»Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡ö
¤µ¤é¤Ë¡Ò½¬¶áÊ¿¤Î¡Ö°ÎÂç¤ÊÉü¶½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¿¿¤ÎÁÀ¤¤¡×¡Ä¡ÖÉ´Ç¯¹ñÃÑ¡×¤ò¤¹¤¹¤°Æ®¤¤¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ó¤Ç¤Ï¡¢Ãæ²ÚÌ±Â²¤Î°ÎÂç¤ÊÉü¶½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
Ãí3 http://www.chinaheritagequarterly.org/articles.php?searchterm=029_elliott.inc&issue=029
Ãí4¡¡¡¡Henry Kissinger¡ØOn China¡Ù¡ÊThe Penguin Press¡Ë¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥¯ÈÇP545
Ãí5¡¡¡¡https://www.osaka21.or.jp/publishing/e-book/no117/p02.pdf
Ãí6¡¡¡¡¡Øûç¾®Ê¿Ê¸Áª 1982-1992¡Ù¡Ê¥Æ¥ó¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ËP307¡Á312
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û½¬¶áÊ¿¤Î¡Ö°ÎÂç¤ÊÉü¶½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¿¿¤ÎÁÀ¤¤¡×¡Ä¡ÖÉ´Ç¯¹ñÃÑ¡×¤ò¤¹¤¹¤°Æ®¤¤¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«