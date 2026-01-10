近くの漁船が、なぜか突然「ひっくり返った」…その時、船長がとった「まさかの決断」

第58寿和丸。

2008年、太平洋上で碇泊中に突如として転覆し、17人もの犠牲者を出す事故を起こした中型漁船の名前である。

事故の直前まで平穏な時間を享受していたにもかかわらず突然の事故は起きた。しかし、調査が不十分なままに調査報告書が出され、原因が分からず「未解決」のまま時が流れた。

なぜ、沈みようがない状況下で悲劇は起こったのか。

調査報告書はなぜ、生存者の声を無視した形で公表されたのか。

デビュー作でノンフィクション賞を総なめにしたジャーナリストの伊澤理江さんによる『黒い海 船は突然、深海へ消えた』がこのたび文庫化。知られざる事件の真相に迫っていく。

６月23日の午後１時過ぎ、第58寿和丸はまさに一瞬で転覆した。激しい衝撃からたったの１〜２分。傾きが一気に増してからは、ほんの数秒しかなかった。

幾人かの乗組員たちが海に投げ出され、波間で必死にもがき始めた直後。

船団を組む僚船の乗組員たちに第58寿和丸の「異変」が伝わり始めていた。

水揚げのため、小名浜港に接岸していた運搬船・第82寿和丸の通信長は午後１時13分ごろ、第 58 寿和丸に「仕切り書」をファクスしようとした。水揚げの量や金額が書かれたペーパーである。ところが、ファクスは未送信のまま戻ってきた。電波が届かないようだ。通信長は「こんなこと今までなかったのに」と思いながら、未送信の知らせを見つめた。

パラ泊中の僚船第６寿和丸は、第58寿和丸から６キロ余り離れた場所にいた。魚を探す探索船だ。この日の気象状況は視界５・５キロ。肉眼で相手を確認できる近さではない。

第６寿和丸に乗っていた阿部啓一は昼食を取った後、「まだ寝るには早い」と思い、仲間とサロンで花札に興じていた。

その時、左舷から大きな波がドーンッと強くぶつかった。音が大きく、思わず舷窓から海面を見た。特に異変はない。すると、船長の今野多喜郎が「他の船でも当たったか」と言いながら、下の船室から上がってきた。風速は10〜11メートル。その割には大きい波だと感じた。

船長はブリッジに行き、レーダーを覗いた。

すると、第58寿和丸がはっきりと映らない。

「変だな」と思い、その時刻「13時20分」をホワイトボードに書き込んだ。８倍の双眼鏡で見ると、赤茶色の船底のようなものが見える。正確に確認するため、船長はブリッジ上部の魚見台に上って見ようとした。高さがある分、見晴らしが利く。

あれは何だ？

何が起きたんだ？

魚見台で双眼鏡を使うと、錆みたいな塊は第58寿和丸だった。船体がひっくり返り、赤茶色い船底をさらしていた。

双眼鏡の視野内では、船尾部分の舵とスクリューのプロペラしか見えていない。第58寿和丸は、船首部分を半分以上、海面下に沈ませていた。海に斜めに突っ込んだ形 になっており、傾斜は45度ほどだ。喫水線上の船体の群青色はすでに見えていない。

船団で一斉にパラ泊を始めたのは、わずか４時間ほど前のことだ。めいめいにくつろいでいた、緩んだような時間。その中で第58寿和丸だけが突然、転覆したのだ。異変を告げる無線連絡も救難信号もなかった。

船長の今野は急いで魚見台を下りてブリッジに戻り、レーダーで周辺海域の監視を続けた。寿和丸船団の僚船はすべてモニターにはっきりと映っている。僚船以外の船はどこにも映っていない。自分たち第６寿和丸のパラ泊地点は第58寿和丸に最も近い。次に近いのは、別船団の第31寿和丸だ。その距離からすると、自分たちが真っ先に現場に行くべきだ。会社や海上保安庁に連絡している時間も惜しい。

船長はすぐ決断した。

第31寿和丸に会社と海保への連絡を頼み、自らは即座に救助へ向かおう、と。大急ぎで船内に指示を出す。

