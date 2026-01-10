【2週間で30万食！駅弁大会の裏側】斜陽産業を支える「生き残った2割」の精鋭業者たちによる”駅を飛び出した”生存戦略に迫る！

「駅弁大会」の賑わいは別格

毎年冬になると、百貨店の特設会場で開催される「駅弁大会」を楽しみにしている、という方も多いだろう。

駅の売店で昔ながらに駅弁を販売している「街の駅弁屋さん」も、この期間中ばかりは東京・大阪などに泊りがけで大移動した上で、製造・販売を行う。百貨店側も上階のワンフロアを開けて駅弁業者の到着を待ち構え、最寄り駅の空きスペースを「駅弁大会開催！」といったデジタル広告で埋め尽くす。期間中の百貨店は、もう駅弁大会一色だ。

なかでも、京王百貨店新宿店で毎年1月に開催される「有名駅弁と全国うまいもの大会」の開催規模は、国内最大級だ。期間中には新宿店の来客数が3割も増加し、たった2週間でおよそ30万食も駅弁が売れて、フロアを行き交う人々は両手に駅弁を抱えている人ばかり・・・百貨店はほかにも「北海道展」「九州展」「スイーツフェア」などさまざまな催事を開催しているのに、駅弁大会はいまも開催規模・歴史・売り上げともに、ナンバーワンだという。なぜだろうか？

一番人気の京王百貨店新宿店だけでなく、各地の駅弁大会を巡りつつ、人気の秘密を探ってみよう。駅弁業者は「全盛期の2割に減少」という衰退産業であるものの、実はその2割が駅弁大会や、さまざまな販売の現場をスゴ腕で支えているのだ。

インバウンドもいないのに？高額な駅弁が飛ぶように売れるワケ

定番商品は、北海道・厚岸駅の「かきめし」、佐賀県・鳥栖駅の「かしわめし」など・・・駅弁が百貨店で飛ぶように売れる理由、それは「地域の象徴・文化・名物として、駅弁が認識されているから」だ。

上記の2商品は、「かきめし」が1963（昭和38）年、「かしわめし」は1913（大正2）年から、それぞれの駅で発売されてきた。むかしの官営鉄道・国鉄は弁当店の営業が特定業者のみのしか許可されておらず、当たり前のように近くで獲れる名産物を使った商品として当たり前のように食べられていたのが、時代が経つと「地域の食材をふんだんに使った伝統料理」のような扱いを受けるようになった。なにぶん、「かきめし」ほど牡蠣のうま味を活かした弁当はそうなく、秘伝のタレで炊いた「かしわめし」の風味・香ばしさは、驚くほど後を引く。

時代が変わり、コンビニの登場などで駅弁が斜陽化しても、これらの定番は「わざわざ現地に行って食べたい」存在として、生き残り続けた。こういった全国の商品が、1〜2週間だけ東京・大阪や我が町の百貨店に来てくれるのが、駅弁大会なのだ。

会場を見渡すと、人気駅弁を買いに来た人々だけでなく、郷里の訛りもそのままに掛け声をあげる実演ブースの横で、感慨深そうに眺めたり、聞き入っている方も珍しくない。百貨店で駅弁を買えば、「味覚・視覚ともに里帰り・プチトリップできる」からこそ、駅弁大会に多くの人々が訪れる。

なお、色々な方にお話を伺ったり、実際に見たりしても、駅弁大会はインバウンド観光客（訪日客）が少ない、というより、ほぼ見ない。この催事の光景、日本ならではのものと言えるだろう。

また、肝心の駅が衰退しきったような場合でも、早くから百貨店の実演販売にシフトした場合もある。1941年から北海道・森駅で発売されてきた「いかめし」は、急行が停車しなくなったことによる駅売りの減少をカバーすべく1960年代から実演販売に舵を切り、今や駅での販売は1日に数えるほど、京王百貨店では（50年連続実演販売個数1位、2021年に「殿堂入り」）というほど、駅以外で圧倒的に売り上げを稼いでいるのだ。

全国の百貨店・スーパーにとってもはや「いかめし」実演販売は欠かせない存在であり、ホームページのスケジュールを見ても、2025年10月だけでも大阪・船橋・名古屋・柏・森口・西宮など・・・何と、18か所を回っている。むろん実演販売も数チームに分かれているそうで、近年では3代目・今井麻椰社長が副業の「アナウンサー・レポーター」としてかかわるバスケットボール・Bリーグの会場でもブースを出して販売しているそうだ。

こうして、老舗の駅弁業者は「冬には駅弁大会出店」「衰退した駅を出て実演販売」など、昔から駅で積み上げてきたブランド力をもとに、全国の百貨店を渡り歩いて販売を続けている。各社とも意外と駅にとどまらず、柔軟に販路を確保して生き残っているのだ。

「駅弁の甲子園」で名を馳せる 見逃せない「新規参入組」

近年は、老舗の駅弁業者の撤退とともに、実演販売に力を入れる「駅弁への新規参入組」も増えてきた。特に京王百貨店での出店は、ヒットすれば全国に認知される「駅弁の甲子園」と呼ばれることもあり、こういった商品が駅弁大会で、おもわぬメガヒットになることもあるのだ。

例えば、福島県・いわき駅弁「小名浜美食ホテル」の看板商品「うに貝焼き食べくらべ弁当」は、2019年に京王百貨店・新宿店の駅弁大会に初参加、いきなり実演販売個数3位を記録した。

ホッキ貝の殻にうにを盛り付けて焼くという郷土料理を応用した見た目がSNSで高評価だった（いわゆる「バズった」）こともあるが、昔ながらの駅弁を買い求める人々が”ついで買い”で購入したり、数百人の行列で誰かが「初登場のいわき駅弁、美味しそう」と言い出せば、伝言ゲームのように後ろの列に広まって「誰かが「美味しい」と言っていた」状態で会場に入ると・・・爆発的に売れ始めることもあるから、不思議だ。

こうしてヒットを記録した駅弁は、駅弁大会やデパートの催事に限らず、各地のグルメイベント・フェスなどでも販売の機会を得る。特に小名浜美食ホテルは、2012年10月に開催された「みなとオアシスSea級グルメ全国大会 」でグランプリを受賞した「カジキメンチ」の販売などもあり、京王百貨店での鮮烈なデビューを足掛かりに、各地にイベント出店を果たした。

駅弁の新規参入組は、伝統的な駅弁の成功例と「催事で稼ぐ」スタイルを業界の外から見て知り尽くしているため、営業スタイルもなかなか柔軟だ。

ほか茨城県・水戸駅「しまだフーズ」（「あんこう三昧弁当は絶品！」）や佐賀県・武雄温泉駅「カイロ堂」などが、いずれも平成後期に参入。駅での販売もしっかり行いつつ、駅弁大会や催事で、みごとな活躍を見せている。

ファンだけではない！意外な「駅弁を買い求める人々」

そして、駅弁大会で多量購入する人々は、鉄道ファンや駅弁ファンだけではない。例えば新宿エリアなら、職場で週1回くらいは「美味しいデパ地下を買ってみんなでランチに食べよう！」と百貨店を訪れる人々の選択肢として、駅弁の選択肢が上がる。

ふだんはコンビニ弁当を食べている人々も、「そっちの「えび千両ちらし」（新潟駅）ちょうだい！」「これ、テレビでよく取り上げられる「牛肉どまん中」！（山形県・米沢駅）をみんなで食べよう！」といった具合に、同僚同士でランチの話題を弾ませるのだ。こういった傾向は、新宿の京王百貨店だけでなく、ビジネス街が近い「阪神梅田本店」（大阪府）などでも、よく見られる。

他にも、取引先への差し入れでまとめ買いする方がいたり、近所中に頼まれて買いに来る主婦の方がいたり、「ヒルナンデス！」などグルメ系に強い番組の中継を見てくる人がいたり・・・駅弁業者そのものは減少傾向ではあるものの、駅弁大会は変わりなく開催され、変わらず集客力をキープしているのだ。

冬に大会を開催する理由「駅弁屋さんがヒマだから」？

なお、1月・2月の駅弁大会開催は、駅弁業者にとってもメリットがある。この時期は観光客もほとんど訪れず、地元での駅弁販売も大幅に落ち込んでしまう。この時期をカバーするように開催されるのが駅弁大会であり、だからこそ全国各社から駅弁業者が集うことができたのだ。

1953年に日本初の駅弁大会（大阪・高島屋）が開催され、各地で根付いたのちも、このスタイルは変わらなかった。京王百貨店以外にも先に述べた大阪・阪神百貨店や熊本・鶴屋などで駅弁大会が開催されるため、各社とも冬ごとに一段となって関東→関西→九州などと、いっせいに渡り歩く。こういった環境もあってか、業者どうしが仲が良いことも多く、「みんなでゴルフに行った」などという話が聞こえてくるほど。人によっては「みんな同じ釜の飯を食った、駅弁業界の同志だよね」という方までいるほどだ。

なかには山形県・米沢駅「新杵屋」（「牛肉どまん中」が有名）のように、親交があった岩手県・宮古駅「魚元」の「いちご弁当」のレシピを受け継ぎ、2025年に阪神百貨店で復刻販売したようなケースも。もともと2社のトップが個人的に仲が良く、2011年3月11日の東日本大震災の時にも宮古市を訪れる予定だったそうだ。

阪神百貨店での復刻販売でも、2社の方が仲良くフロアの来客に声をかけている姿が印象的だった。こんな意識のもと、各地で団結してフロアを盛り上げるからこそ、駅弁大会は販売する側も活気に溢れているのだ。

駅弁業者は全盛期の2割 斜陽産業になったワケ

ただ残念ながら、駅弁は全体的に斜陽産業の部類に入る。全盛期の1960年代には約400社もあったにもかかわらず、いまや100社を切り、2割程度となっている。

最大の原因としては、「各地の駅の衰退」だろう。例えば北海道では、接続するローカル線が次々と廃止になったことで、乗換で利用客が滞留していた名寄駅（宗谷本線）厚床駅（根室本線）などの名物駅弁が、瞬く間に消えていった。また列車の高速化で停車時間が削減され、窓も開かなくなったことから、駅ホームでの販売がメインであった森駅「いかめし」、長万部駅「かにめし」など、有名どころの売上が激減した。

なにより、国鉄から続く地方鉄道の衰退は、各地の駅弁業者の「欠かせない「駅の食事を提供する」役目を奪った。さらに、各地の駅前・駅チカにコンビニが進出したことから、乗車するにしても駅弁を買い求めなくなったのだ。衰退や他の業態からの競争の波に晒されつつ、全体的に駅弁業界は追い詰められ極度に衰退してしまったのだ。

ただ、駅弁業者も黙って衰退局面を見過ごしているわけではない。生き残った「2割」の駅弁業者は、駅売・駅弁大会以外のいろいろな場所で強みを発揮しているのだ。

実は実力派ぞろい！生き残った「2割の駅弁業者」

駅弁はもともと車内で食べる前提のため、冷めてもおいしく、長時間持ち歩いても傷まないことが前提であった。そのためには多量製造だけでなく、ご飯をしっかり冷ますなど、衛生管理のノウハウも必要となってくる。つまり、駅弁だけでなく「弁当店として丁寧に営業できる実力」がないといけない。

こういった弁当店・飲食店のノウハウを最大限に生かし、地域最大級の仕出し業者に成長したのが、広島駅「ひろしま駅弁」だ。

真っ赤なしゃもじ型容器が印象的な「しゃもじかきめし」が駅弁として有名な同社は、それ以外にも学校・高齢者施設などの給食受託、高齢者宅への配達などで、1日1万食を製造できる工場を建設している。かつ、1994年に広島で開催された「アジア競技大会」で、1日あたり5万食近くを提供した実績があり、駅弁業者として125年にわたって培ってきた経験が、確実に生きている。

誰もが知る駅弁業者と言えば、崎陽軒の「シウマイ弁当」だろう。実は、シウマイ弁当は駅だけでなく、各地の会議・ビジネスイベントのランチタイムの弁当としても重宝されている。

学会や大規模商談会などでランチタイムを挟む場合、数百人の参加者がいっせいに飲食店に押し寄せると、地域がパニックになる。そのために仕出し弁当が手配されることが多いが、高級感があっても均一で味気なく・・・日々忙しい参加者は「せっかく出張したのに、土地の名物料理も食べられずに、次のイベントに行くのか？」と、ぼやく方も多い。

横浜近辺ではこういったときに、すぐ近くに工場がある「シウマイ弁当」が手配され、参加者は「横浜に来たなら、やっぱりシウマイ弁当！だね」と、満足して帰っていく。もっとも新横浜駅も横浜駅も、シウマイ弁当は山積みで売られているのだが・・・

ほか、会議場への多量配達でしっかり利益を獲得している駅弁業者も多い。なにぶん、駅弁大会での猛烈な売れ行きに対応するノウハウがあれば、多量配達への対応も慣れたものだ。

ほか、2025年の大阪・関西万博の公式キャラクターとコラボした「ミャクミャクひっぱりだこ飯」が爆発的な売れ行きを記録した神戸駅弁「淡路屋」、会場で「3850円の神戸牛えきそば」が大ヒットを記録した姫路駅弁「まねき食品」など、老舗駅弁店とは思えないフットワークを持つ業者もいる。

そんな駅弁業者が、自らの祖業である駅弁のために百貨店のワンフロアに集まり、フロアを盛り上げる。ほかのグルメイベントより意外と和気あいあいで、独特の活気がある駅弁大会をウォッチングしてみるのも楽しい。まずは、京王百貨店新宿店だけでなく、各社のイベントに、いちど足を運んでみるとよいだろう。

