AI時代の豊かさは「生産性」では測れない…これからの時代に価値を生み出す「意外な資産」

これからの時代は「どれだけ多く、速く、効率的に生産できるか」より、「誰と、どれだけ深くつながっているか」が価値を生む……。新刊『happy moneyを引き寄せる7つの法則』を上梓した本田健氏が、「つながりの質」の大切さと、これから台頭するであろう「共感経済」について語る。

人とのつながりが価値を生む時代に

産業革命以降、豊かさは「生産性」で測られてきました。どれだけ多く、速く、効率的に生産できるか。

でも、AI時代の豊かさは、異なる基準で測られます。

それは、「つながりの質」になるでしょう。

AIは、効率を最大化できます。

でも、深い人間関係を築くことはできません。

これからの時代、価値を生むのは、「誰と、どれだけ深くつながっているか」です。

人とのつながりの幅と楽しさが、価値を生む時代になったのです。

【つながりの質が生む価値】

・信頼関係のあるコミュニティ

・深い共感で結ばれたファンベース

・互いに応援し合える仲間

・心からの推薦をしてくれるネットワーク

・長期的な関係性

例えば、二人のコンサルタントがいるとします。

Aさんは、AIを使って完璧なデータ分析をし、論理的な提案をします。しかし、クライアントとの関係は、ビジネスライクです。

Bさんは、データ分析もしますが、それ以上に、クライアントの話をじっくり聞き、共感し、信頼関係を築きます。クライアントは、「この人は、本当に自分のことを考えてくれている」と感じます。

どちらが、長期的に成功するでしょうか。

答えは、Bさんです。

なぜなら、クライアントは、単に「正しい答え」を求めているのではないからです。

「自分のことを理解してくれる人」「信頼できる人」を求めているのです。

この信頼関係こそが、AI時代における最大の資産です。

SNSのフォロワー数が多い人より、少数でも深くつながっている人のほうが、豊かになります。

広く浅い関係より、狭く深い関係のほうが、価値があるのです。

「共感経済」とコミュニティの台頭

AI時代には、「共感経済（Empathy Economy）」が台頭します。

共感経済とは、共感を基盤とした経済活動です。

人々は、単に「良い商品」を買うのではなく、「共感できるストーリー」「応援したい人」から買うようになります。

・クラウドファンディングの成功例

クラウドファンディングは、共感経済の典型です。

商品がまだ存在しない段階で、人々はお金を出します。なぜなら、そのプロジェクトのビジョンに共感し、創業者を応援したいからです。

技術的に優れた商品でも、ストーリーがなければ、支援を集められません。

逆に、多少未熟でも、情熱的なストーリーと本気の創業者がいれば、大きな支援を集められます。

・コミュニティビジネスの台頭

これからの時代、「コミュニティ」が最大の資産になります。

あなたのファンコミュニティ。

あなたの価値観に共感する人々の集まり。

互いに支え合い、応援し合う仲間。

こうしたコミュニティを持つ人は、どんな時代になっても、豊かであり続けます。

なぜなら、コミュニティのメンバーは、あなたを支え、あなたの商品やサービスを買い、他の人に推薦してくれるからです。

コミュニティは、AIにはつくれません。

深い信頼関係、共有された価値観、互いへの愛。これらは、人間にしか築けないのです。そして、嫉妬や競争など、いろんな人間臭いドラマがあるために、そのコミュニティはおもしろくなっていくのです。

後編記事〈1通5万円の「代筆屋」になぜ依頼が殺到するのか？AI時代に価値を生む「不完全な人間」のサービス〉では引き続き、AI時代に人間が価値を生む方法について考えていきます。

