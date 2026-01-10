自分は給料ゼロ、潰れかけた「伊藤忠商事」を1年で復活させた…元社長「丹羽宇一郎」の驚くべき行動力と信念

社長になっても電車通勤

伊藤忠商事元社長の丹羽宇一郎さんが昨年なくなっていたことがわかりました。「老衰」とのことでしたが、丹羽さんほど、「老衰」という言葉が似合わない人はいないと思っていました。

私が文藝春秋出版局長のとき、丹羽さんの最初の著書『人は仕事で磨かれる』、続いて『汗だせ、知恵だせ、もっと働け』を文藝春秋から出版していただきました。

とにかく、これが社長か、と思うくらい、若々しい発想と行動力に圧倒される人でした。たとえば、通勤。伊藤忠商事ほどの大会社ですから、普通は社長車があるのですが、彼は東京から、相当はなれた田園都市線沿線の遠い駅に住み、そこから電車通勤を続けていました。

「社長なんですから、時間や健康のことを考えると電車通勤は？」と聞くと「始発に近いから、座れるし、座れば本が読める。車じゃ読めないからね」と、一言。

自分の給料はゼロ、たった1年で負債4000億円を返済

今でこそ、伊藤忠といえば、三菱商事、三井物産に負けない四大商社ですが、丹羽さんが社長に就任した平成10年の時点では、負債4000億円を抱え、週刊誌などは「潰れそうな会社リスト」にいれていたくらいでした。

が、彼の度胸と行動力は、その状況をたった一年で、覆しました。不良債権4000億を一括返済。その代わり、自分の給料はゼロを宣言し、社内のリストラやコストカットを進めたのです。当時、丹羽さんに、給料ゼロなんて、よく決断できましたね？と聞くと、「日本人は欧米とちがって、元々社長の給料は少ないんです。社員とともに働く社長しか信用されません。『信なくば立たず』が、私の信条ですから、社員に犠牲を強いながら、自分だけ高給をもらっていて、社員がついてきてくれるわけはありません」。

職業柄、多くの政治家から「信なくば立たず」が信条であるというセリフを聞きましたが、国の財政が悪いのに、国会議員の歳費を増やしている政治家など国民が信じてくれるはずはありません。

丹羽さんは、常に社員の声を聞き、そして先進的な構想をもって伊藤忠商事の改革を進めていました。たとえば、社内からのメールは社長が全部受け付けて、目を通します。

また、唐突に社内の会議を奇襲見学。いつ社長がくるかわからないので，ダラダラした会議はなくなり、また社長と平社員が意見を交換する場も増えました。

そうした社員の信頼の下、いくつもの改革が平成の始めに行われ、伊藤忠を押しも押されぬ大会社に押し上げました。

本社の隣のビルに「託児所」を設置

たとえば、女性社員の待遇です。社内に産休や育休をとっている女性社員がかなりいましたが、当時は、彼女たちへの男性社員の目は厳しいものでした。子供を理由に早退や遅刻をする。子供を理由に仕事を休む。いまでも古い体質の会社では、こんな文句がでているでしょう。丹羽さんは、子育て女性社員のために、社内託児所をつくりました。それも隣のビルにです。「本社ビルに子供をつれてくるのは、かえって気を使うだろうと」と、わざわざ隣のビルにつくったのです。

託児所を見学しましたが、世界とビジネスを展開する会社の託児所です。食堂にはハラール食（イスラム教徒用の食事）まで、準備されていました。しかし、これは社員が育休や産休をとりにくい状態をなくすための、象徴的イベント。実際は、満員電車に赤ん坊を連れて通勤するのは、無理だろうともわかっていたので、自宅近くの託児所に預けることも含めて、すべて費用は会社もちと決めました。「費用を計算したら、社内コストはそんなにかからない」の一言で決定したそうです。

この英断は単に社員のことを考えただけではありません。伊藤忠をやがて四大商社の一位にのしあげる要因のひとつとなります。今まで、商社を志望する学生は、どうしても三菱、三井にゆく傾向がありました。

「有望な人材」と人事部が思って採用しても、横取りされることが多かったのですが、伊藤忠は女性を大切にする会社という印象が学生に焼きつき、三菱、三井の内定を蹴って、伊藤忠に入社する社員が増えてきました。

記事後編は【伊藤忠商事元社長「丹羽宇一郎」が15年以上前に残していた予言…「中国の存在を軽んじすぎてはいけない」】から。

【つづきを読む】伊藤忠商事元社長「丹羽宇一郎」が15年以上前に残していた予言…「中国の存在を軽んじすぎてはいけない」