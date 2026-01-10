スキーをしない日の「遊び」… 極太タイヤで雪道を走る！豪雪地・飯山市の新しい取り組み 雪景色を楽しむ自転車ツアー １月下旬開始【長野】
雪を活かした新たな試みです。
豪雪地の飯山市では、スキーを目的に訪れた外国人観光客に市内を巡ってもらおうと、雪の上でも走れる自転車を使ったツアーが始まります。
冬の飯山を自転車で走り抜ける一行。
普通なら避ける雪の上もこの日はあえて選んで進みます。
可能にしたのが、ある特殊な自転車。
リポート
「飯山の冬景色を楽しむ自転車ツアーは、こちらの極太タイヤの自転車、ファットバイクを使って出発するそうです。タイヤの幅はなんと11センチあります」
ツアーにガイドは同行しませんが、コースの地図が入ったアプリを使って、自由に散策を楽しみます。気になった場所があればいつでも自転車を乗り降りできるのが魅力の一つです。
この日は試乗会が行われ、飯山市の観光名所の一つ「雁木通り」や、飯山城址公園を巡りました。
試乗会の参加者
「足の指先は冷たいですが、自転車は運動なので、割と体の芯はぽかぽかしている」
信越自然郷アクテビティセンター 田中大誠さん
「（雪の上を走る）新しい感覚をつかめるような場所もあり、長期で滞在している人も多いので、その中でスキーをしない日の遊びの選択肢の一つとしてファットバイクを提案していけたらなと思っています」
ツアーは、１月下旬から開始される予定です。