小雪インタビュー「出産してから、『社会から取り残されてる』と思ったことがありました」

人間の恋の悩みを動物の求愛行動から学ぶ？

仕事に恋に人間関係……。さまざまな悩みを“動物の求愛行動”から解決していくというこれまでにないエンタメドラマがスタートする。『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系土曜夜9時〜）だ。ファッション誌の編集者になりたくて出版社に入社したが、入社のタイミングでファッション誌が休刊、生活情報誌「リクラ」に配属された主人公の柴田一葉を上白石萌歌さん、“恋愛スペシャリスト”として一葉が取材をする北陵大学・生物学部准教授の椎堂司を生田斗真さんが演じる。

そしてこの生活情報誌「リクラ」で編集長を演じるのが小雪さんだ。『ブギウギ』や『スカイキャッスル』など話題のドラマ出演が続き、「クールなキャリアの女性」のイメージも強い彼女が今回演じるのは、「デキる編集長」の役だ。

プライベートでは3児の母である小雪さんだが、バリバリ働きながら、どのようにして母親業と両立させているのだろうか。

本作の原作は瀬那和章さんの同名小説。舞台が出版社の雑誌編集部ということで、実は「FRaU」はこのドラマに一部協力している。ドラマ制作スタッフや脚本家の方々が、リアルな出版社の現場を取材して臨んでいるのだ。また、そこで協力をしていたFRaUweb編集長の新町真弓は、実は2000年前半、FRaU本誌で小雪さんの連載を担当していた。そこで、FRaUweb編集長が、藤崎編集長演じる小雪さんにインタビュー。今回20年ぶりの再会ということで、仕事や子育て、食や健康など、積もる話は尽きなかった。

第1回は、「子育て」をテーマに聞く。前編では小雪さんの育ち方にも話が及び……。

20年ぶりの再会

――ご無沙汰しています。小雪さんの連載を担当していたのが2005年までなので、約20年ぶりですね。

小雪：ご無沙汰しています。お子さん、今いくつになりました？

――連載を担当していた途中で妊娠して、産休に入る前に小雪さんにお腹を触っていただいたんですよね。そのとき生まれた娘が20歳。2026年1月に成人式です。

小雪：すごいですね。もう成人。うちは、長男が14歳、長女が12歳、次男が9歳になりました。

――本当に月日が経つのは早いですね。さて、1月10日（土）からスタートする連続ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』では、小雪さんは編集長の藤崎美玲役ですが、このお仕事を引き受けた理由について聞かせていただけますか？

小雪：私、これまでけっこうクールなイメージの役が多かったので懸念したんですよ。年齢やさまざまな経験を重ねて、母親的要素の強い役や、キャリア女性役がちょっと続いたので、そういうのはしばらく控えようかなと思っていたんです。

でも、原作を読ませていただいた時に、動物にちなんでしゃべる内容と伏線で人間模様を描くのは、題材自体が新鮮で、学びがあるかなと思って。

人間の悩みはしょうもないこだわりの中で自問自答している

――『パンダより恋が苦手な私たち』では、生田斗真さん演じる動物学者・椎堂が、「動物の求愛行動」を通して人間の恋愛相談に応じるわけですよね。その恋愛相談の担当編集が上白石萌歌さん演じる主人公の一葉で。動物から人間のことを学ぶことが興味深いというのもわかります。

2025年の夏、FRaUwebではベストセラーシリーズ『ざんねんないきもの事典』を監修された、動物学者の今泉忠明さんに子ども向けのワークショップをやっていただいたんです。生き物のオスとメスから考え、なぜ人間にはジェンダーがあるのかということを動物たちから学ぶという講義でした。動物から「人間ってどうしてこうなんだろう」ということを学べますよね。今回のドラマの動物監修も今泉先生がされていて、おお！ ここでもつながりがある！ と驚きました。椎堂と今泉先生の話がめっちゃ近い！

小雪：私も含め、人は自分のこだわりの中で自問自答していることが多くて、1日あたりで計算すると、どのくらいの時間考えているんだろうと。でも、動物ってもっとシンプルで、本能的に自分の中に思考として取り込んで選択する。さまざまな学びがありますね。

産後に感じたこと

――動物からの学びも多いのですが、台本を拝見したところ、小雪さんが演じる藤崎編集長の言葉にビリビリ来る言葉がたくさんあります。具体的にはぜひドラマを見て感じてほしいのですが、たとえばバリキャリで悩みがなさそうな藤崎編集長の言葉から、妊娠・出産だけではなく、だれでも加齢などでいろんなことができなくなっていくことに対する思いを感じたり。子どもを産んで懸命に子育てをしているうちに、社会から取り残されたように感じている人もすごく多いですよね。

小雪：まさに私もそう思いましたよ。以前、出産後にとある舞台を観に行った時、一緒に来ていたのが子どもを産んでいないバリキャリの子たちで。その方々に囲まれて舞台の感想を語り合っていると、みんなは洋服やメイクも素敵でキラキラしているのに、「あれ、私だけパジャマみたいな格好で来ちゃった」「ノーメイクでゴメン」と思ったし、全然寝ていないから眠くて話についていけなかったり……。

――小雪さんでもそんなふうに思うことがあったんですね。

小雪：宇宙人にとらわれた時の気持ちってこんな感じなのかなと（笑）。「たった数ヵ月子育てしていただけで、こんなにも会話のテンポについていけなくなるんだ」とか、「みんな人生に余裕があるなあ……」と思いましたね。

――私も、出産後もまるで子どもがいないかのようにバリバリ働いている同僚がいて、私は出産後のヘルプがなかったので羨ましく思っていました。ただ、子育て中の時間もすごく大事だからなあ……と思いながらも、同僚の姿は眩しかったです。

小雪：たしかにそういうのはありますよね。

なんでも続けられる子でした

――そもそも、小雪さん自身はどんなふうに育ったのでしょう？

小雪：私、習い事とか運動とか何でも続けられる子だったんですよね。自分から「辞めたい」とは言わなかった。そもそも習い事は親から「お姉ちゃんもやってるからやってみる？」と軽く誘われたりはしても、「これをやりなさい」と言われたことはありませんでした。強く言われたわけではなくて、経験としてやってみたら？ と言われて、やり始めたら続けてましたね。

――嫌な習い事などを「辞めたい」と思わなかったんですか？ それとも、辞めたかったけど言えなかったんでしょうか。

小雪：「ちょっと向いてないんじゃない？」と言われるまで、自分からは辞めなかったですね。ピアノのレッスンに行ってたんですけど、それよりも木登りが好きな子どもで。ピアノの先生からも「この子はもう少し木登りが落ち着いてからレッスンを再開したほうがいいんじゃないですかね」とやんわりお断りされたくらい、外遊びで服や手は泥だらけ、それくらい活発な子でした。でも最後までやっていましたね。習字もそろばんも公文も、自分から「辞めたい」と言った記憶がないんです。親から強要されていたら嫌になっていたかもしれませんが、「絶対行きなさい！」と言われたこともなかったので。

――なぜそんなに素直だったんでしょう。

小雪：体が丈夫だったからだと思います。たぶん、元気だからこなせるんですよ。辞めたいとも思わないし、そういうことを考えるタイプじゃない。学校から帰ってきて塾に行っても、「その後遊べばいいや」と思っていたから。そういう点では扱いやすい子だったと思います。

――「塾があるから遊べない」じゃなかったんですね。

小雪：だから、自分でリミットを作らずに、「せっかくやるなら最後までやってみようかな」って思っていました。

◇子どものころから決めつけないで冷静な視点を持つ――小雪さんは子どものころから今の小雪さんだったんだなということがよくわかる。しかし子育ての中で悩むことはあるのだろうか。

後編「小雪が語る子育て「娘の部活と同じスポーツを始めたんです」」では子育てへの思いと、子どもと向き合うために小雪さんが始めた意外なことも聞く。

『パンダより恋が苦手な私たち』

人類は、地球で一番恋愛がヘタ？

主人公の柴田一葉（上白石萌歌）はファッション誌の編集をやりたくて出版社に入ったものの、入社時にファッション誌の廃刊が発表となり、生活情報誌「リクラ」で特にやりたいこともみつからずに仕事をし、5年付き合った彼と同棲をしている。そしてその「リクラ」もバリキャリの編集長・藤澤美玲（小雪）が着任早々、ピリピリとした雰囲気に……。先輩の企画で、一葉が子どものころから憧れていたモデル・灰沢アリア（シシドカフカ）の恋愛コラムを担当することになる。方向性に悩んだ一葉がたどりついた「恋愛のスペシャリスト」は、動物の恋愛にしか興味のない生物学者・椎堂司（生田斗真）だった。動物の求愛行動から恋や仕事の悩みに大きな気づきを与えるというユニークな視点のエンタメドラマが開幕。

日本テレビ系 毎週土曜よる9時放送

主演 上白石萌歌 生田斗真

脚本 根本ノンジ

原作 瀬那和章『パンダより恋が苦手な私たち』（講談社文庫）

音楽 MAYUKO

主題歌：生田斗真「スーパーロマンス」（Warner Music Japan）

演出 鈴木勇馬・松田健斗・苗代祐史

チーフプロデチュ―サー 松本京子

プロデュ―サー 藤森真実・白石香織（AX-ON）

小雪（こゆき）

1976年生まれ、神奈川県出身。「non-no」の専属モデルとしてデビューし、1998年ドラマ『恋はあせらず』で俳優活動を開始。映画『ラストサムライ』（2003）『ALWAYS三丁目の夕日』シリーズ（2005、2007、2012）『桜色の花が咲く』（2022）、ドラマ『アンティーク〜西洋骨董洋菓子店〜』（2001）『きみはペット』（2003）『全裸監督』（2019）『サンクチュアリ―聖域ー』（2023）『ブギウギ』（2023）『スカイキャッスル』（2024）『しあわせな結婚』（2025）など出演作多数。著書に『小雪と発酵おばあちゃん』などがある。3児の母。

