体外受精の回数制限・年齢制限に不妊治療患者の９割強が反発。出生数過去最少66.5万人の今すぐに必要なこと

2022年4月に体外受精・顕微授精などの生殖補助医療（ART）が保険診療の対象となり、まもなく4年目を迎える。治療費が大幅に軽減され、多くの当事者から歓迎の声が上がった。

一方で、2025年12月18日に不妊治療当事者の団体NPO法人Fineが公表したWEBアンケート調査(速報)では、患者の91％が、年齢・回数いずれかの制限に反対していることが明らかになった。

現在の制度では、女性の年齢は43歳未満、胚移植の回数は39歳以下で6回、40〜42歳は3回までと厳しく定められている。制限を超えると全額自費となり、行程全体でかかる費用は50万円〜100万円もしくはそれ以上だ。

制限を超えた人の妊娠率は高くないが、かといって妊娠しないわけではない。医師からも、「経済的な理由で、まだ可能性が残っているのに治療を断念する人がいる」という声が出ている。その現状を出産ジャーナリストの河合蘭さんが当事者に取材、レポートする。

前編では実態を報告し、後編では、制限を超えた人の妊娠力を医学的に検証する。

42歳、保険診療の制限を超えて…

現在42歳の坂本ななさん（仮名）に、保険診療の制限を超えてしまった実際の体験を話してもらった。

坂本さんは地方都市に住み、5歳の子どもを育てながら、第二子を望んで不妊治療を続けている。

第一子を妊娠した時は、35歳。卵管の詰まりや子宮内膜症、精子の問題などがわかり、早く結果を出したいと体外受精を開始したところ、幸い、2回目の胚移植で妊娠に至った。ほっとして、その後は、とても多忙な仕事と育児の両立に励んで日々が過ぎた。

でも、やはり募ってきたのが「きょうだいがほしい」という思いだ。そして、４年前のあのニュースが、大きな後押しになった。

「体外受精が保険適用になった、というニュースです。あれは私たちにとって、とても大きなことでした」

しかし、保険診療には、40歳以上は「胚を子宮に3回戻すまで」という制限があった。山田さんは、ちょうど40歳だった。

「でも、前は2回目で授かったのだから、3回もあれば大丈夫だろう」と思って治療に入って、最初の採卵をしたところ、胚が1個だけできた。これは妊娠に至らなかった。

そこで2回目の採卵をしたところ、今度は胚が3個もできた。しかし、これをすべて子宮に戻すと、前回の採卵分1回プラス今回の採卵分3回では合計4回となるので、回数オーバーとなる。

ともあれ2回目の採卵でできた胚を一個ずつ戻していくと、残念なことに、1個目も2個目も妊娠に至らず、保険診療はあっという間に終わってしまった。しかたがないので、3個目の胚は、自費診療で子宮に戻して、支払窓口でこれまでとはけた違いの料金を支払った。保険診療の現実をつきつけられたのだ。

「自費診療で不妊治療を続けられる人はほとんどいない」

その胚が妊娠しなかったので、坂本さんと夫はこれからのことを真剣に話し合った。坂本さんの気持ちは、納得が欲しいというもので夫も賛成してくれた。

「私は妊娠できるのか、できないのか。その答えが欲しかった。私は最後の採卵で胚が3個もできて、先生も「可能性があると判断できる」と言ってくれました。

あと少しやってみて、もし、その結果がだめだったとしても、納得感を得て終えたいのです。子どもがひとりか、ふたりかということは、私たちの人生にとって重要なことです」

坂本さんは、自費診療で、もう一度採卵することを決心した。

そして、自費診療に入ると医師に答えたとき、医師が「本当にやるんですね」と言ってきたことに、ふと違和感を覚えた坂本さん。怪訝な顔をした坂本さんを見て、医師はこう言った。

「この町では、坂本さんみたいに自費で不妊治療を続けられる人はほとんどいないんだ。東京では、保険が終わっても治療を続ける人が多いらしいけれど」

そのとき、坂本さんは、自分に何とか自費治療に踏み切れる経済力があることをとてもありがたいと感じた。そして、まだ納得できていないのに、経済的な理由で、子どもが生まれる未来を断念する人が多数出ていることを知った。

採卵の結果は、というと12個の卵が採れた。今までで最高の数で、胚は3個できた。

3個の胚は、これから、妊娠できる可能性を遺伝学的に調べる検査「PGT-A」を行う。PGT-Aは保険診療ではできないが、日本生殖医学会のガイドラインで、卵の数が多い高齢女性にはメリットがあるとされている。

治療の終わりについて、坂本さんはこう考えていた。

「医療資源には限りがあり、回数制限については『無制限がいい』とは思いません。私も、妊娠率が決して高くない治療だということはわかっていて、治療の負担と今の子どもの教育費や仕事を天秤にかけるぎりぎりの選択をしています。

でも、個人差を考慮せず、一律に線を引かれてしまう今の制度が本当に適正なのかは疑問です」

NPO法人の調査では「9割強の患者が制限に反対」

不妊治療当事者団体Fineが治療の体験者に対して実施したウェブ調査でも、多くの人が制限に反対していた。同団体は、保険適用拡大が開始された当初から当事者の声を毎年調査をしている。

今回は、特に、回数の制限に対してはほとんどの回答者が反対していた。その割合は、「回数制限に反対」「回数も年齢も制限反対」を合わせると約9割(89％)にのぼった。年齢制限に対する反対は、約3割(28％)だった。年齢制限のいずれか、もしくはどちらかに反対した人を合わせると91％となり、圧倒的大多数の人がこの制限に反発していた。

20代、30代の患者からも、切実な声

アンケート回答者は高齢妊娠しようとしている人だけではない。 若い人たちも、回数制限に追い詰められていた。

「28歳で男性不妊のため、顕微授精しています。6回という回数が自分自身のプレッシャーになっていてそれがストレスです。もし6回でできなければ30歳で子どもを諦めることになります（25〜29歳性別回答しない・東京都・正社員）」

「体外受精は高齢妊活の人が必要としているイメージを勝手に持っていました。実際は20代でやる人も多く、私は回数制限を超えての自費は金銭的に厳しいため、20代で子どもを諦める未来が近づいてきているつらさをかかえています（25〜29歳女性・高知県・パート・アルバイト）」

回答者のひとりである谷口さやかさん(32歳)（仮名)に話を聞いたところ、自費診療に踏み切ると決心した時のXへの投稿を見せてくれた。

「判定日BT13、hcg3.7で陰性でした。（一応薬は来週月曜までを継続）28から始めた不妊治療、とうとう保険6回を使いきり卵11個を移植したけどダメでした。なんかもう涙も出ない。全ての卵に異常？この若さで？考えられない…」

「ただ私はまだ諦めたくない 子供が欲しい。自分の子が抱きたい。1人でもいいから…。夫も同じ気持ち。お金だって無限にある訳ではないけれど、頑張れる限界まで頑張りたい」

谷口さんは医療職で、生殖の知識が十分にあった。そのため、結婚後1年しても妊娠しないと気づいたとき、まだ29歳だったがすみやかに受診した。

何とか6回以内で妊娠しようと、先進医療や痛みをともなう検査も試した。しかし、制限回数の中で授かることはできなかった。

「これから百万円単位のお金がかかるかもしれないことに、おびえています」

経済的負担、そして国から見放されたような精神的苦痛と谷口さんは闘っている。

港区は、制限回数を超えた女性を支援する

自治体によっては、不妊治療を受けている人の検査費などを支援する助成金制度がある。しかし、 保険の制限を超えた人を支援する自治体はとても少ない。

その中で東京都の港区は、保険の制限を超え、医師が必要と認めた人に対して、1回の治療周期につき30万円を支給している。

港区によると、この制度は子どもが欲しい人を支援する少子化対策の一環として保険適用の開始された年から始まった。回数が規定をオーバーしてしまった人達も対象である。「ほかの自治体にはない支援」と喜ばれ、昨年2024年は200件を超える申請があった。

こうした自治体が増えればいいが、まだ、きわめて少ない。

ひとたび国が「対象外」とした夫婦は、ほとんどの自治体で、誰にも支援されない。国の決定は、自治体に対しても非常に大きな影響があるようだ。

「6回まで」「43歳未満」という制限ができたのは10年以上前

Fineの調査では、回答者の約1割が保険を使えず、自費のみで診療を受けていた。

理事長である野曽原誉枝氏は、体外受精は保険でできるようになったが、実際には対象外れになってしまうケースが珍しくないと言う。

「まだ外れていなくても、『そのときが近づいてくることが苦しい』という声もたくさんあります。いつまで不妊治療を続けるかは、本来は、医師がその人の個別な状況をよく説明し、女性とパートナーが悩んで、自分たちで決める大切な決断ではないでしょうか。国が一律に決めることではないと感じます」

そもそも「6回まで」「43歳未満」という線引きの拠り所は何かというと、保険適用の前にあった助成金制度の規定を踏襲している。助成金制度は、創設されたときは年齢制限がなく、回数も10回まで認められていた。しかし2013年に検討会が開催され、高齢妊娠の可能性や高齢出産のリスクが議論されて「43歳まで」「6回(40歳以上は3回)」と助成対象の基準が変更された。

野曽原氏は、その検討会からすでに10年以上経っている点も指摘する。

「今でも同じ数字が適切なのか、見直してほしいです」

後編「体外受精の「年齢制限」「回数制限」を超えたらもう妊娠できないの？ 医師が明かす真実」では、「6回まで」「43歳未満」という境界線が本当に妥当なのかについて、医師の意見を聞き、厚労省の委員会の議事録をひもといてみる。

【後編】体外受精の「年齢制限」「回数制限」を超えたらもう妊娠できないの？ 医師が明かす真実