今年のTASは過去最高の来場者数を記録する勢い

1月9〜11日に幕張メッセで開催されている『東京オートサロン2026（以下TAS）』は、44回目を迎えた。今回は389社が856台もの車両を出品。いまや『世界最大のカスタムカーショー』といっても過言ではない。

昨2025年は過去最高の25万人以上の来場者数を記録したが、今年は会期3日間、好天が予想されているから、これを上回る来場者数となるのではないだろうか。



1月9〜11日に幕張メッセで開催されている『東京オートサロン2026』。 山田真人

初日の9日（金）は業界&報道関係者用のビジネスデイで、14時から一般特別公開となる。だが、14時前でも会場内は関係者でかなり混雑しており、会場前では14時を待ちきれない多くのファンが長蛇の列をなしていた。

というわけで、10日（土）、11日（日）の一般公開日は、相当な混雑が予想される。しかも会場はかなり広い。予備知識なしに会場に行くと、人混みをかき分けて歩くだけで疲れてしまい、お目当てのクルマは見つからない……なんてことになりそうだ。

これは東京オートサロンの話だけでなく、ジャパンモビリティショー（以下、JMS）やその他のクルマ系イベントでも当てはまることだが、可能な限り事前情報をWEBサイトなどで集めて、計画を立ててから観に行くことをオススメする。そしてTAS会場に着いたら、まず地図が載っている『イベントガイド』を手に入れよう。

まずはメーカー&インポーター系から？

事前に情報収集、とはいっても、すべての出展者が情報を発信しているわけではない。

分かりやすいのは、国産車メーカー（乗用車メーカー8社といすゞ）と、インポーター（BMW、フォルクスワーゲン、ゼネラルモーターズ、プジョー、シトロエン、DS、ロータス、モーガン、ケータハム、BYD、ヒョンデ）、そしてタイヤメーカーあたりだろうか。



トヨタ（GR）やダイハツなどは北ホールに展示されている。 上野和秀

国産車メーカーはもちろん、インポーターの出展社がJMSよりも多いのがTASの凄いところでもあるのだが、これらのブースは比較的会場の奥や端に広いスペースを取っているので見つけやすい。多くの出展社が出品情報を自社のWEBサイトなどで事前に公表しているので、お目当てのクルマをチェックしておきたい。

こうした大きいブースをじっくり見ているだけでも、半日は過ぎてしまうかもしれない。また、東-中-西の3ホールは繋がっているが、北ホールは道路を挟んだ反対側にあるので、けっこうアクセスに時間がかかる。どちらが先でもかまわないが、『東-中-西』と『北』は分けて観た方が良いだろう。

ちなみに、東ホールにはスバル、スズキ、BMW、フォルクスワーゲン、ステランティス（プジョー、シトロエン、DS）、ロータス、ケータハム、モーガンが、中ホールにはホンダ、ゼネラルモーターズ（シボレー）、BYDが、西ホールには日産、三菱、マツダ、ヒョンデがブースを構える。北ホールにはトヨタ（GR）、ダイハツ、いすゞが出展。

どのホールも中央部はプライベーターというか、小規模出展者が多い。これらは『イベントガイド』の地図で出展者名を探して（五十音順のリストもあるからこちらも活用したい）観に行くか、歩きながら気になったクルマを見つけるしかない。

計画的に観る方が効率は良いのだが、人の流れに合わせて歩いていて、意外に面白いクルマを見つけられるのもTASの楽しみのひとつ。だが、これを続けていると時間切れでお目当てのクルマにたどり着けない可能性もあるので要注意だ。

TASは、展示車を観るだけのイベントではない？

もちろん、TASに行く人は「めったに観られないカスタムカーなどをじっくり観たい！」という人が大半だろう。だが、TASの楽しみ方はそれだけではない。

中央ゲートに近いイベントホールでは、さまざまなアーティストのライブが開催される。



フラリと歩いていると、こんな意外な発見も（ランボルギーニのトラクター）。 平井大介

また、西ゲート近くの屋外イベント会場では、懐かしのウイリアムズ・ホンダF1や、ガズー・レーシングのGR GT3/GR GT、GRヤリス・ラリー、スバルWRX、D1GPのドリフトマシンによるモータースポーツデモランも行われる。特に、GR GT3/GR GTのデモランは日本初公開だから、モータースポーツファンにはたまらないだろう。

また、東ホールそばの国際会議場では、eモータースポーツの実戦も開催。こちらは最新シミュレーターでのタイムアタックに参加もできる。

それらの開催時間をチェックしたうえで、そこから近いホールを見学するようにルートを組むと効率がいいだろう。

さらに、お気に入りの車両を選んで投票する『東京カスタムカーコンテスト』や『レースアンバサダーアワード』、『コスチュームアワード』といったイベントも、イベントホールで展開。

TASのオフィシャルグッズも販売されているし、多くの出展者もオリジナルのグッズ販売も行っている。TAS会場でしか手に入らないものもあったりするので、こちらが気になる人も多いのではないだろうか。

人それぞれ、さまざまに楽しめる東京オートサロン2026。だが、どうしても幕張メッセまでは行けないという人には、オンライン・オートサロンも開催されている。今回はこれで我慢して、来年こそは！ というのもありだろう。

いずれにせよ、こちらをお読み頂いた諸兄がTASを満喫できることをお祈りしたい。