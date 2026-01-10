予約だけで完売するほどの人気！テーラーメイドの“ゼロトルク系”パターを鹿又が徹底解剖！
2025年のギアで1番の話題といえば“ゼロトルク系”パター。
人気のクラブメーカーからも発売されて大ヒット中だが、どんな性能をもち、どんなゴルファーに合うのかを鹿又が解説！
【Taylor Made】スパイダー形状とスムーズな順回転でゼロトルクの弱点を解決！
２０２５年７月に発売した「スパイダーZT」は、ゼロトルク系パターとしては後発ですが、予約の時点で完売してしまうほどの注文が殺到しました。
性能的には、じっくりと時間をかけてゼロトルクパターを開発してきたという印象です。アドレスではスパイダー形状をうまく活用して、ゼロトルクの弱点といわれていたシャフトが斜めになっていることによる構えづらさをかぎりなく軽減。今までのスパイダーに近い感覚でアドレスとストロークができます。
球の転がりのよさも抜群にいい。ゼロトルク系のパターはシャフトが斜め（ハンドファーストの状態）になっているので、インパクト直後にボールがスリップしやすくなることがありますが「スパイダーZT」は、ピュアロールのフェースインサートによって、ほとんどスリップしないでスムーズな順回転で転がってくれます。
スパイダーZT スタンダード
【SPEC】
●ロフト角／2.5度
●ライ角／70度
●長さ／33、34インチ
●価格／6万6000円
スパイダーZT カウンターバランス
【SPEC】
●ロフト角／2.5度
●ライ角／70度
●長さ／36、38インチ
●価格／7万1500円
いかがでしたか。テーラーメイドのゼロトルク系パターをぜひ試してみてください！
試打･解説＝鹿又芳典
●かのまた・よしのり／多くのゴルフメディアで活躍する人気クラブコーディネーター。現役ツアープロのクラブ調整やサポートだけでなく、ジュニアゴルファーの育成にも注力している。
構成＝野中真一
写真＝田中宏幸
協力＝ジャパンゴルフスクール