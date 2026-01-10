予約だけで完売するほどの人気！テーラーメイドの“ゼロトルク系”パターを鹿又が徹底解剖！

2025年のギアで1番の話題といえば“ゼロトルク系”パター。

人気のクラブメーカーからも発売されて大ヒット中だが、どんな性能をもち、どんなゴルファーに合うのかを鹿又が解説！

【Taylor Made】スパイダー形状とスムーズな順回転でゼロトルクの弱点を解決！

34インチ、38インチ、そして長尺もあり！

長さはスタンダードタイプの33、34インチ、

カウンターバランスの36、38インチ、

そして長尺の46インチをラインナップ

２０２５年７月に発売した「スパイダーZT」は、ゼロトルク系パターとしては後発ですが、予約の時点で完売してしまうほどの注文が殺到しました。

性能的には、じっくりと時間をかけてゼロトルクパターを開発してきたという印象です。アドレスではスパイダー形状をうまく活用して、ゼロトルクの弱点といわれていたシャフトが斜めになっていることによる構えづらさをかぎりなく軽減。今までのスパイダーに近い感覚でアドレスとストロークができます。

球の転がりのよさも抜群にいい。ゼロトルク系のパターはシャフトが斜め（ハンドファーストの状態）になっているので、インパクト直後にボールがスリップしやすくなることがありますが「スパイダーZT」は、ピュアロールのフェースインサートによって、ほとんどスリップしないでスムーズな順回転で転がってくれます。

かなり研究して開発されたのでプロからの評価も高いです

スパイダーZT スタンダード

シャフトの傾斜角を1度に抑えた進化系ゼロトルク。

慣性モーメントが5000g・㎠を超えるヘッドでミスに強い

【SPEC】

●ロフト角／2.5度

●ライ角／70度

●長さ／33、34インチ

●価格／6万6000円

スパイダーZT カウンターバランス

長いグリップを装着したカウンターバランスタイプ。

グリップ部分に重さがあることで、安定した振り子運動で打てる

【SPEC】

●ロフト角／2.5度

●ライ角／70度

●長さ／36、38インチ

●価格／7万1500円

「PGAツアーでもLPGAツアーでも優勝しているパター。

日本ツアーでも使用選手が増えています」

いかがでしたか。テーラーメイドのゼロトルク系パターをぜひ試してみてください！

試打･解説＝鹿又芳典

●かのまた・よしのり／多くのゴルフメディアで活躍する人気クラブコーディネーター。現役ツアープロのクラブ調整やサポートだけでなく、ジュニアゴルファーの育成にも注力している。

構成＝野中真一

写真＝田中宏幸

協力＝ジャパンゴルフスクール