軽に「白ナンバー」？ その意外な正体

街中で見かける機会が増えた「白ナンバー」の軽自動車。

見た目がスッキリすると好評だが、実はその「紛らわしさ」ゆえに利用者の6割以上が料金所や駐車場などでトラブルを経験しているという。

【画像】「えっ…！1008？1108？」これが「難解なナンバー」の答え。画像で見る！（30枚以上）

なぜ軽自動車に白ナンバーが存在するのか、そのカラクリとユーザーが直面する意外な実態に迫る。

軽自動車のナンバープレートといえば「黄色」が常識だったが、近年は普通車と同様の「白いプレート」を装着した車両も最近珍しくない。

ボディカラーとの親和性や見た目のスマートさから人気を博したが、実はその「紛らわしさ」ゆえに、多くのユーザーが思わぬトラブルに巻き込まれているというデータが明らかになった。

そもそも、なぜ軽自動車に「白いナンバープレート」が存在するのだろうか。

通常、自家用の軽自動車は黄色地に黒文字、普通車は白地に緑文字と明確に区分されている。

この常識が変わったきっかけは、2019年のラグビーワールドカップや東京2020オリンピック・パラリンピックの開催だ。

これらを記念して交付された特別仕様のナンバープレートは、軽自動車用であっても白基調のデザインが採用された。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会特別仕様ナンバープレートの一覧（画像引用：国土交通省）

特に、寄付金なしで選択できるタイプは右上にエンブレムが入るのみで、パッと見は普通車の白ナンバーと瓜二つという仕様だったのだ。

この「普通車のような見た目」は、黄色いナンバーがボディカラーやデザインに合わないと感じていた層に強く支持された。

国土交通省によると、これら2つの大会仕様だけで合計300万件を超える申し込みがあったというから、その人気のほどがうかがえる。

誤請求に警察沙汰!? 6割が泣いた実態とは

しかし、見た目の満足度とは裏腹に、運用面では「白ナンバー」であるがゆえの弊害も起きている。

ナイル株式会社が2025年11月に公表した調査によると、白地風ナンバーを利用している軽自動車ユーザーの65.9％、実に3人に2人が直近1年間で何らかのトラブルを経験しているという衝撃的な事実が判明した。

最も多かったトラブルは「有人料金所での誤請求」で、21.0％が経験している。

ETCが普及した現代でも、有人ゲートを利用する機会は皆無ではない。その際、係員が一瞬で車種を判断できず、普通車と誤認して高い料金を請求してしまうケースがあるようだ。

その場で気づけば訂正できるが、知らずに過払いしてしまうリスクも潜んでいる。

「軽自動車の白地風ナンバーに関する調査レポート」を公開（出典：ナイル株式会社）

さらに深刻なのが、19.4％が経験したという「他車からの嫌がらせ」だ。

遠目には普通車に見えるため、後続車が普通車並みの加速や速度を期待したところ、軽自動車特有の挙動だったことで「紛らわしい」と理不尽な敵意を向けられるケースが推測される。

あおり運転や幅寄せの対象になりやすいとすれば、ドライバーにとっては死活問題だ。

また、12.9％のユーザーが「警察や取締における偽装疑惑」を経験したと回答している。

警察官であっても、一見しただけでは正規の記念ナンバーなのか、不正なナンバーなのかの判別が難しい瞬間があるのかもしれない。

「黄色枠」で識別は改善？ 最新のナンバー事情とは

こうした「紛らわしさ」に起因するトラブルや、ひき逃げ等の事件捜査における視認性の観点から、制度側も軌道修正を図っている。

現在、申し込みを受け付けている「大阪・関西万博」や「GREEN×EXPO 2027（国際園芸博覧会）」などの特別仕様ナンバープレートでは、軽自動車用には明確な「黄色い枠」が施されるようになった。

これにより、かつてのような「真っ白に近い」状態ではなくなり、デザイン性は保ちつつも識別性は向上している。

2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の開催を記念した特別仕様のナンバープレート。交付期間は2025年12月26日まで。（画像引用：国土交通省）

調査では、半数以上のユーザーが現在の制度について「現状維持」を望んでいるという結果も出ている。

「税金を使ってまで制度を変える必要はない」という意見が主な理由だが、一方で視認性の悪さを懸念し、明確な区別を求める声があるのも事実だ。

軽自動車の性能が向上し、普通車との境界線が曖昧になりつつある現代。

ナンバープレートの色による区分けそのものが過渡期にあるのかもしれない。

しかし、誤請求やあおり運転といった実害が出ている以上、これから「白ナンバー」の取得を検討するユーザーは、そのメリットとデメリットを天秤にかける必要がありそうだ。