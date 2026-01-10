「勘違い」がきっかけで火事に遭遇した女性。その時に取った行動が3人の命を救いました。

初配信：2025年8月5日（2025年にRKK NEWS DIGで多く読まれた記事を再掲載しています）

愛犬の捜索中に…

4月27日午後3時ごろ、井上ともこさん（56）は熊本市中央区島崎を自転車で駆け回っていました。自宅から逃げてしまった柴犬を探すためです。

一軒の住宅を通り過ぎようとした時、「助けて」「誰か来て」という叫び声が聞こえました。

「まさか、うちの犬がよその家で何かいたずらをしているんじゃないか…」

引き返して確認すると、リビングには白い煙が充満していていました。そこで見たのは「いたずらをする愛犬」ではなく、じりじりと焼ける電子レンジでした。

救助も消火も「必死でした」

井上さんは119番通報をした後、風呂場から水を汲んで初期消火にあたりました。

さらに井上さんの判断は続きます。住宅にいた1歳の男の子とその母親、祖母を外へと連れ出したのです。

井上ともこさん「人命が一番大事だと思ったので一生懸命でした。旦那さんのご実家という事で火も消さなくちゃと。必死でした」

井上さんはまず、部屋の奥にいた祖母を外へ誘導して近所の人に預けました。

消火活動を続けていた母親が「子どもが2階にいる」と言ったため、「私が水をかけるから、あなたは子どもさんを連れ出してください」と指示。母親が2階から男の子を連れてくる間、井上さんは初期消火を続けました。

井上ともこさん「怖くはなかったです。ただ、水をかけた時に煙がバッと上がり喉に来た時には1回外に出ました。ただ『人が助かれば』『火が消せれば』という気持ちだけでした」

井上さんは初期消火にほぼ成功し、この火事によるけが人はいませんでした。

消防によりますと当時、熊本地方には乾燥注意報が出ていて、初期消火に失敗すれば周辺の住宅にも延焼する恐れがあったといいます。

消防は、初期消火すべきか、逃げるかの判断は難しいとしながらも「迷った場合や、火が天井に届くような火事であればすぐに逃げてほしい」としたうえで「井上さんの勇気ある行動と的確な判断がなければ、最悪の事態に至っていたかもしれない」と、感謝の言葉を述べました。

その後、柴犬は？

ちなみに、探していた柴犬は別の場所で警察に保護されていたことが分かり、無事に家に帰れたということです。

偶然が重なって起きた今回の救助劇。逃げ出した愛犬を探していなければ、火事現場を通ることはなかったかもしれません。

井上さんは、これまで防火や防災に触れることは、あまりなかったといいますが、「この機会に気持ちを引き締めて、関心を持って生活していきたい」と話しました。