ことしの午（うま）年にちなんで、佐賀競馬で注目される競走馬の話題です。実はこの馬、デビューしてから一度も勝ったことがありません。何度負けても諦めずに走り続ける姿は、見る人に勇気を与えています。

九州で唯一の地方競馬、佐賀県鳥栖市の「佐賀競馬」です。ここに今、人気を集めている競走馬がいます。



■訪れた人

「競馬の記事でハルウララを抜いたと話題になっていました。」

「パドマーワトちゃんですよね。かわいくて応援しています。」

その馬の名はパドマーワトです。インドの叙事詩に登場する王妃の名前が由来です。



現在8歳の牝馬（ひんば）ですが、デビューから5年余り、実はまだ一度も勝利をつかんだことがありません。



現在も連敗中で、「負け組の星」として人気だったハルウララの113敗をすでに大きく超えています。



パドマーワトの調教師、柳井宏之さん（50）です。



■調教師・柳井宏之さん（50）

「怖がりなところはあるのですが、馬小屋では結構、人懐っこい。」



北海道で生まれたパドマーワトは2020年に門別競馬でデビューし、半年足らずで佐賀に移籍してきました。



性格はおとなしくて怖がり。筋肉痛になりやすい虚弱体質のため、負荷をかけた調教はできません。



■小松丈二 騎手（41）

「大変だと思います。つらいと思います、体は。（レースでは）最後は差して詰めてくるのですが、なかなか結果は…。ただ、頑張ってくれています。」

これまでの最高成績は、2022年9月に記録した「3着」。関係者は当時のレースを鮮明に覚えています。



■騎乗していた村松翔太 騎手（32）

「前（の馬）が強かったから先頭まではさすがにという感じでしたが、初めての3着だったからうれしかったですね。」



■調教師・柳井さん

「あのときは最大のチャンスだった。」



パドマーワトは負け続けてもなお、2週間に1回のペースでレースに臨んでいます。



■柳井さん

「1年に1回くらいチャンスが巡ってくることがあるんですよ。勝てたとしたら、頑張ればいつか報われるという気がするのかなと。」

熱狂的なファンもいます。福岡県に住む「草原」さんは、4年ほど前からほぼ全てのレースを観戦してきました。手作りのうちわや横断幕でエールを送り続けています。



■ファン歴4年・「草原」さん

「根性がある馬だと思います。頑張っているから自分も頑張ろうと（思う）。楽しみであり、目標であり、生きがい。そんな存在ですね。」

■松永悠作記者

「きょう負けると127連敗、パドマーワトのレースがこれから始まります。」



この日、「草原」さんも雨の中、応援に駆けつけました。



■「草原」さん

「もう無事に帰ってきてくれることだけです。願っています。」



同じレースに出る競走馬はほとんどが3歳馬で、パドマーワトは最年長です。人気順は最も低い「11番人気」です。頑張れ！ パドマーワト！

■実況

「スタートしました。バラついたスタートです。2番のランドオブファイア、後方からになりました。まずはダッシュよく5番のスマートアリアが先手を取るか。内から1番のタイアステソーロも譲りません。」



8番のパドマーワトは、集団から大きく引き離されます。



■レースの実況

「離れて8番のパドマーワト。きょうも最後方です。」



しかし、パドマーワトは終盤に追い上げる「差し馬タイプ」です。懸命な走りでじわじわと追い上げていきます。



■「草原」さん

「パドちゃん！パドちゃん！」

最終的に3頭を抜いて8着でゴール。連敗記録は127となりましたが、決して諦めない走りが見る人に勇気を与えました。



■「草原」さん

「無事に走ってくれて抜いてくれた。きょうも頑張ってくれてありがとうですね。また応援に来るので、頑張って走ってください。」

愚直に、健気に前を向く姿で多くの人を励ましてくれるパドマーワト。新たな「負け組の星」として、ことしも走り続けます。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年1月5日午後5時すぎ放送