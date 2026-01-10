ドル円、一時１５８円台に上昇 高市首相が衆院解散を検討と伝わり円安強まる＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、ドル円は一時１５８円台に上昇した。高市首相が衆院解散を検討しているとの報道が伝わり、円安が強まった。報道によると、高市首相は２３日に召集が予定される通常国会の冒頭で衆院を解散し、投開票は２月上中旬に実施される公算が大きいという。選挙となれば、積極財政を前面に打ち出す可能性もあり、市場は円安シナリオを描いたのかもしれない。



ドル円は強い上値抵抗となっていた１５８円を一時上回っていたが、現時点で為替介入にはまだ距離があると見られている。しかし、来週以降、１５８円台より上で定着するようであれば、当局からより強い牽制発言が出てくる可能性が高いとの指摘も出ている。



本日は１２月の米雇用統計が発表され、非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）は５．０万人増と予想を下回り、前回分も下方修正した一方、失業率は４．４％に低下。失業率低下から、ＦＲＢの早期利下げの必要性はないことが示され、短期金融市場でも今月のＦＯＭＣでの利下げ確率はほぼゼロになっている。ただ、概ね市場の金融政策への見方に変化はなく、今月のＦＯＭＣの据え置きはより確実視されているほか、次回の利下げは４月か６月、９月までにもう１回、そして、年内計２回か３回の利下げの織り込みで変わらずとなっている。



なお、本日は最高裁がトランプ関税の合法性に反対する判断を下すのか注目されたが、本日は判断を見送った。



ユーロドルは一時１．１６ドル台前半まで下落。専らドルの材料が動かしているが、この日の米雇用統計でＦＲＢの今月の利下げ期待が完全に後退したことから、ユーロドルも戻り売りが優勢となった模様。きょうの下げで１００日線を下放れる展開が見られ、目先は１．１５７５ドル付近に来ている２００日線が意識される。一方、ユーロ円は円安で１８３円台後半に上昇する展開。２１日線の上に再び浮上している。



本日は１１月のドイツ鉱工業生産が公表されていたが、予想外に３カ月連続で上昇した。自動車の生産回復が寄与した。専門家からも、ドイツ製造業の長期低迷は終わりを迎えたようだとのポジティブなコメントが出ている。これまでに入手可能なデータからすると、ドイツ経済は第４四半期に僅かな回復を示している可能性があるという。また、ドイツ政府による大規模な財政刺激策は今年のドイツ経済に顕著な押し上げ効果をもたらし、停滞から脱却できるはずだとも述べた。



ポンドドルは４日続落。一時１．３３ドル台に下落する場面も見られ、２００日線が１．３３９５ドル付近に来ているが、その水準に顔合わせしていた。一方、ポンド円は一時２１２円台に上昇。２１日線の上での推移が続いている。



年初のポンドドルは専らドルの材料に振り回されているが、来週は英経済指標発表もあり、ドルの変動に振り回されにくくなる見通し。ただし、来週発表される１１月の月次ＧＤＰの予想は前月比プラス０．１％が見込まれている。英経済は４カ月連続でプラス成長を達成できていないが、予想を下回るようであれば、英中銀が見込む第４四半期のＧＤＰ前期比０．３％は一段と達成困難となる。



これに今週の英中銀の意思決定者パネル調査で示された物価・賃金期待の低下が重なれば、英中銀が追加利下げに踏み切る自信を深める可能性がある。短期金融市場ではいまのところ、３月までの利下げ確率は４０％程度に留まっており、再評価の余地が大きく、ポンドの重しとなり得る。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト