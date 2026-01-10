「2軍から見に行ってた」海原やすよ、元オリックス投手の夫とのなれそめは相方・ともこの“推し活”と明かす
お笑いコンビ・海原やすよ ともこの海原やすよ（50）が、8日放送のABCテレビ『やすとものいたって真剣です』（毎週木曜 後11：17 ※関西ローカル）に出演。プロ野球の近鉄、オリックスで投手として活躍した夫・宮本大輔氏（44）との意外ななれそめを語った。
【写真】海原やすよ＆ともこ、当時阪神の青柳投手、オリックス・頓宮選手、元阪神・能見篤史氏の5ショット
「みんな人生で推し活したことある？」というテーマの話題になり、相方の海原ともこ（54）は「近鉄も好きやったから、2軍から見に行ってた」と告白。意外な“マニアック”ぶりにスタジオからも驚きの声があがるが、それに対しやすよは「それでABCさんが、（ともこが）近鉄バファローズのファンやからってじゃあ特番しましょうか？って特番をしてくれはって。近鉄の猛牛合宿っていう…」と説明しスタジオは爆笑。
この話に、共演したお笑いコンビ・すゑひろがりずの南條庄助（42）は「いや今やったら分かるんですよ、“オリ姫”とか、“カープ女子”とか…」とツッコむと、ともこは「猛牛ガールズ」と得意げな笑顔を見せた。
さらにやすよは、自身は野球を全く知らなかったが、ともこが（近鉄が）好きだからロケを承諾したと伝え、「それでキャンプのロケに行って、そこでインタビューした人と結婚した」と驚きの告白。すゑひろがりずの2人はのけぞりながら驚いた様子を見せ、共演者らは「すごい！」「猛牛合宿のおかげやないですか」などと感嘆していた。
