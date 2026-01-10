お笑いコンビ、9番街レトロが10日までにコンビの公式YouTubeチャンネルを更新。京極風斗（30）が飛行機内で倒れた“事件”について詳細を説明した。

京極となかむらしゅんのコンビは7日「京極が飛行機内で気失ってぶっ倒れた話。」というタイトルで動画を更新。京極が冒頭で「4日と3日を体調不良で休ませていただきまして。ご迷惑をおかけしてすみません」と謝罪した。

京極は「（この話の）前提として、（体調不良後に）病院行って全部調べました。全部調べた結果、“健康です。問題ありません”ということは前提なんですけど」とまずは説明。そして、倒れた話の経緯を話し始めた。

京極は「飛行機で寝てたんですよね。で、パッと起きた時にゾワ〜ってこう、血の気引いていく感じして、めっちゃ冷たいみたいな悪寒？があって。でもめっちゃ汗かく…みたいな。あれ？これやばいかもな？ってまずなって。気分悪い。で、うんち行きたなって、トイレ行こうと思って、シートベルト外して席立って、1〜2歩ぐらいから記憶が全くなくて。ほんでパッて目覚めたら、トイレの前で倒れてて。CA4人に囲まれているという状態。パッと起きたら、“え？これ、どういう状況？”ってまずなって。大丈夫ですか？って言われて。完全にパッと目が覚めたらもう床」と気づいたら床に倒れていた状況を説明した。

そして「その後トイレ行って、やっと済ませて。（CAに）両脇抱えられて、座って。でもやっぱまだ体調悪いわけよ。車いすで飛行機から（福岡の空港に）出してもらって、調べた結果、一応異常はなかったから、自律神経の乱れと気圧とかが重なってかな、みたいな感じやったんですけど、ちょっと大事をとってということで、2日間（仕事を）休ませていただいて。別に後遺症とかもないし、脳に異常があるわけじゃないので。もう元気にやれるんですけど」と続けた。

京極は「座席に戻されてから数分後に“あれ、顔痛いな…”みたいになって、打ってること気付いた。倒れた場所はトイレの真ん前。でもちょっと歩いた記憶がないのよ」と話し、「さすがの対応というか、ほんまに素晴らしかったですね」と客室乗務員らに感謝。「“1年で降りかかる悪い事の量”が決まっているとしたら、だいぶ早めに消化したなといった感じ」と笑いを誘っていた。