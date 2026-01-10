ドライブしていると時々目にする、入るのにちょっと勇気がいりそうな、クセの強～い飲食店、通称“クセツヨ食堂”。

【写真を見る】土日で客は1組だけ… ｢赤字ですよ当然｣ 元プロドラマーの店主が経営する“クセツヨ食堂” テレビの音楽番組でも数多くのステージに 岐阜･本巣市の｢味匠 たくみ｣

そこには…チェーン店や行列店とはまた違う“個性的すぎる魅力”が満載。ROADSIDE“クセツヨ食堂”。

今回やってきたのは、岐阜県本巣市。国道157号から、根尾川を渡って一本入った道沿いにあるクセツヨ食堂「味匠 たくみ」。

のれんには、聞いたことのない「串せんべい」なる文字。商品札には、唐揚げやフランクフルトに交じって、これまた聞いたことのない「スープたこ焼」。

オリジナル看板メニュー「串せんべい」とは？

店主の黒宮匠造さん75歳。



（黒宮さん）

Ｑ.「串せんべい」って何？

「えびせんべいです」

その正体は、えびせんべいとのことですが…



（黒宮さん）

「エビのすり身をカツみたいに衣をまぶして、串を刺して焼く」

この店のオリジナル看板メニュー「串せんべい」400円。

そして、もう一つ気になるのが…「スープたこ焼」。

自家製の冷凍たこ焼きを、フライヤーで揚げて、そこへカツオと昆布でダシをとったスープをかければ…こちらも店の看板メニュー「スープたこ焼」600円。

一人の客も来ないまま閉店…？

（黒宮さん）

Ｑ.オリジナル？

「そうです。こうしたらいいんじゃないかなとどんどん進化していく。できるものは全部手作り」



Ｑ.楽しそうですね

「楽しいですよ」

そんな、クセツヨ食堂「たくみ」を朝から取材し、ランチタイムも終わる頃、あることに気づいた。

（黒宮さん）

「田舎にはピッタリの店。お客さんは来ない」

いつまで待っても、まったく客が現れる気配がない。この日は、結局一人の客も来ないまま閉店。

ネギを買い忘れ…“破格サービス”

取材2日目、午後1時過ぎ。



（黒宮さん）

「こんにちは。どうぞ～」



（客）

Ｑ.昔から来ている？

「たまにね」



（黒宮さん）

「この時期は休みと一緒なんだわ。うどんならできる」

この2日間で初めてのお客さん。ところが、うどんを作り始めてすぐ…

（黒宮さん）

「ネギを買い忘れた…。開店休業で誰も来ないから、スーパー行くの忘れた」

（黒宮さん）「ネギがない分サービスします」

（客）「おいしい」

店の定番商品「かき揚げうどん」は、通常900円ですが、大将がうっかりネギを買い忘れていたので…

（黒宮さん）

「2人で1000円いただきます。ネギがないもんで…。ネギの分だけサービスします」

せっかく客が来たと思ったら、破格のサービス！

春は人がすれ違えないほど混雑

Ｑ.店を開けると赤字にならない？

「赤字ですよ。当然。桜の公園なので、シーズンオフです」

実はこの店、歩いて30秒のところに…樹齢約1500年、日本三大桜の一つ「淡墨桜」が生えているんです。



淡墨公園と駐車場をつなぐ道沿いにあるこの店は、観光客が絶対に通るゴールデンルート。

（黒宮さん）

「観光バスが1日10台ずつくらい」

Ｑ.お客さんも多い？

「前の道が通れません」

店の前の道は、人がすれ違えないほどの混雑に変貌するそう。

（黒宮さん）

「1人ではできないので、パート7人くらい雇う。1年に1回桜シーズンがあるので、そこで1年分稼ぐ」

桜シーズンに、ほぼ1年分売り上げてしまうため、この時期は客が来なくてもいいとのこと。オフシーズンなら店を閉めっぱなしにしても、良さそうですが…



（黒宮さん）

Ｑ.なぜ営業している？

「観光地として認識されている。桜がなくても淡墨桜を見に来る客がいる。『なんだ店が一軒もないのか』と言われたくない。一軒でもあれば観光地として面目が立つ。だから意地でもやる」

元ミュージシャン!？ テレビの音楽番組でも数多くのステージに

（黒宮さん）

「あそこにステージがあるでしょ。毎年2回コンサートをやったんですけど…」

Ｑ.コンサート？

「僕、もともとミュージシャンですから」

Q.何歳からドラムを？

「中学校からですね、13歳くらいから」

実は大将、テレビの音楽番組でも数多くのステージをこなした元プロドラマー。

（黒宮さん）

「ジャンルはブルースからロックから何でもやる。名古屋に帰ってきてからは、ライブハウスでご飯が食べられた」

プロドラマーを引退し、この店を始めたのが今から15年前。

（黒宮さん）

「気管支が悪かったんですが、ここに来て3年くらい経ったら咳がとまった。空気がいいので。だったらここで恩返しができればいいかなと」

淡墨桜の近くで商売を始めて15年。持病が完治した、感謝の気持ちを込めて、赤字覚悟で、オフシーズンも店を営業し続けていたんです。

（黒宮さん）

「心が落ち着く」

Q.音楽と通ずるものがある？

「やっぱり静寂だろうね」