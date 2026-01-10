土日で客は1組だけ… ｢赤字ですよ当然｣ 元プロドラマーの店主が経営する“クセツヨ食堂” テレビの音楽番組でも数多くのステージに 岐阜･本巣市の｢味匠 たくみ｣
ドライブしていると時々目にする、入るのにちょっと勇気がいりそうな、クセの強～い飲食店、通称“クセツヨ食堂”。
そこには…チェーン店や行列店とはまた違う“個性的すぎる魅力”が満載。ROADSIDE“クセツヨ食堂”。
今回やってきたのは、岐阜県本巣市。国道157号から、根尾川を渡って一本入った道沿いにあるクセツヨ食堂「味匠 たくみ」。
のれんには、聞いたことのない「串せんべい」なる文字。商品札には、唐揚げやフランクフルトに交じって、これまた聞いたことのない「スープたこ焼」。
オリジナル看板メニュー「串せんべい」とは？
店主の黒宮匠造さん75歳。
（黒宮さん）
Ｑ.「串せんべい」って何？
「えびせんべいです」
その正体は、えびせんべいとのことですが…
（黒宮さん）
「エビのすり身をカツみたいに衣をまぶして、串を刺して焼く」
この店のオリジナル看板メニュー「串せんべい」400円。
そして、もう一つ気になるのが…「スープたこ焼」。
自家製の冷凍たこ焼きを、フライヤーで揚げて、そこへカツオと昆布でダシをとったスープをかければ…こちらも店の看板メニュー「スープたこ焼」600円。
一人の客も来ないまま閉店…？
（黒宮さん）
Ｑ.オリジナル？
「そうです。こうしたらいいんじゃないかなとどんどん進化していく。できるものは全部手作り」
Ｑ.楽しそうですね
「楽しいですよ」
そんな、クセツヨ食堂「たくみ」を朝から取材し、ランチタイムも終わる頃、あることに気づいた。
（黒宮さん）
「田舎にはピッタリの店。お客さんは来ない」
いつまで待っても、まったく客が現れる気配がない。この日は、結局一人の客も来ないまま閉店。
ネギを買い忘れ…“破格サービス”
取材2日目、午後1時過ぎ。
（黒宮さん）
「こんにちは。どうぞ～」
（客）
Ｑ.昔から来ている？
「たまにね」
（黒宮さん）
「この時期は休みと一緒なんだわ。うどんならできる」
この2日間で初めてのお客さん。ところが、うどんを作り始めてすぐ…
（黒宮さん）
「ネギを買い忘れた…。開店休業で誰も来ないから、スーパー行くの忘れた」
（黒宮さん）「ネギがない分サービスします」
（客）「おいしい」
店の定番商品「かき揚げうどん」は、通常900円ですが、大将がうっかりネギを買い忘れていたので…
（黒宮さん）
「2人で1000円いただきます。ネギがないもんで…。ネギの分だけサービスします」
せっかく客が来たと思ったら、破格のサービス！
春は人がすれ違えないほど混雑
Ｑ.店を開けると赤字にならない？
「赤字ですよ。当然。桜の公園なので、シーズンオフです」
実はこの店、歩いて30秒のところに…樹齢約1500年、日本三大桜の一つ「淡墨桜」が生えているんです。
淡墨公園と駐車場をつなぐ道沿いにあるこの店は、観光客が絶対に通るゴールデンルート。
（黒宮さん）
「観光バスが1日10台ずつくらい」
Ｑ.お客さんも多い？
「前の道が通れません」
店の前の道は、人がすれ違えないほどの混雑に変貌するそう。
（黒宮さん）
「1人ではできないので、パート7人くらい雇う。1年に1回桜シーズンがあるので、そこで1年分稼ぐ」
桜シーズンに、ほぼ1年分売り上げてしまうため、この時期は客が来なくてもいいとのこと。オフシーズンなら店を閉めっぱなしにしても、良さそうですが…
（黒宮さん）
Ｑ.なぜ営業している？
「観光地として認識されている。桜がなくても淡墨桜を見に来る客がいる。『なんだ店が一軒もないのか』と言われたくない。一軒でもあれば観光地として面目が立つ。だから意地でもやる」
元ミュージシャン!？ テレビの音楽番組でも数多くのステージに
（黒宮さん）
「あそこにステージがあるでしょ。毎年2回コンサートをやったんですけど…」
Ｑ.コンサート？
「僕、もともとミュージシャンですから」
Q.何歳からドラムを？
「中学校からですね、13歳くらいから」
実は大将、テレビの音楽番組でも数多くのステージをこなした元プロドラマー。
（黒宮さん）
「ジャンルはブルースからロックから何でもやる。名古屋に帰ってきてからは、ライブハウスでご飯が食べられた」
プロドラマーを引退し、この店を始めたのが今から15年前。
（黒宮さん）
「気管支が悪かったんですが、ここに来て3年くらい経ったら咳がとまった。空気がいいので。だったらここで恩返しができればいいかなと」
淡墨桜の近くで商売を始めて15年。持病が完治した、感謝の気持ちを込めて、赤字覚悟で、オフシーズンも店を営業し続けていたんです。
（黒宮さん）
「心が落ち着く」
Q.音楽と通ずるものがある？
「やっぱり静寂だろうね」