いま行列のできる青果店で話題の『いもゴリラ朝市』。物価高騰が続く中、なぜそんなに安く野菜を販売できるのか？ 今回は、行列のできる青果店に密着し、その安さの秘密を探りました。

【写真を見る】｢詰め放題｣を超えて“積み放題” !? ニンジン20本以上で500円 激安店｢いもゴリラ朝市｣ 代表は約130キロ激走して出荷作業の手伝いも

2015年に創業、岐阜県坂祝町に本店を構える青果店『いもゴリラ朝市』。以前、CBCテレビ「チャント！」では、トラックで移動販売する青果店として紹介。



開店30分前、そこにはすでに長蛇の列が…

相場の“半額” 安さの秘密とは？

「大変お待たせしました。『いもゴリラ朝市』ただ今より開催です」



オープンの合図とともに販売開始。皆さんのお目当ては？



（客）

「結構ずっしり。スーパーで買うより重たい」

「うわっヤバッ！」

「このサイズヤバい」

現在、相場400円ほどの白菜が1玉200円。さらに、相場200円前後のキャベツも1玉100円。激安のワケは？



（いもゴリラ朝市 代表・江藤拓さん）

「白菜やキャベツって段ボールに詰めて出荷。それだと農家の手間、コストもかかる。コンテナに直接積んで出荷すれば、手間も減りコストも下がる」

西洋ナシ1つ100円 長ネギ5本で300円

さらに…



（客）

「コレのために来ました。洋ナシが欲しくて」

「ル・レクチェ。西洋ナシの一種。めちゃめちゃおいしい。他店で買うと300円や400円。コレも100円！？めっちゃ安い」

さらに、長野県産の長ネギが5本で300円。



（客）

「前買っておいしかったから今回は10本購入」

「すごく太い。甘くておいしい」



寒い地域で栽培された太い長ネギは、糖分が多く甘味やうま味が強いという。

安くて楽しい“詰め放題”

激安で美味しいと評判の『いもゴリラ朝市』。特に人気なのが…



（客）

「ニンジン詰め放題。詰め放題じゃなくて“積み放題”」

野菜や果物の詰め放題。



（客）

「私もニンジン育てています」

Q.なのになぜ買いに？

「楽しいからです」

このニンジン、安さにはある理由が。



（江藤さん）

「おいしいニンジンだけど、少し小さい。もしくは形が悪い。農家さんから安く売ってもらう」

安さの秘密は…“市場に出せなかった規格外”

詰め放題900円の長野県産リンゴ。こちらも出荷作業時などに出来た傷や色が悪いなど、市場に出せなかった規格外を安く購入して詰め放題に。

多少、形や色が悪くても…



（客）

「全然気にならない。甘いからいい」

「リンゴの上にリンゴを1個ずつ乗せていこう」「あぁ例の？」



詰め放題に慣れた様子のご夫婦、その用途は？

詰め放題の大量リンゴ…何に使う？

（夫婦）

「ジャムにする」

Q.何用のジャム？

「リンゴとジャムのサンドイッチ」



（江藤さん）

「近所の有名なパン屋さん『えびぱん』のオーナー夫婦」

生産農家に自ら出向き、直接取引をすることで信頼関係を築くという社長の江藤さん。



その時、例え形や色などが悪いモノでも、必ず全て買い取るのだという。

『いもゴリラ朝市』の由来は？

ところで『いもゴリラ朝市』、店名の由来は？



（江藤さん）

「愚問過ぎるでしょ。ぼくがゴリラに似ているからだけ」



いもゴリラの『ゴリラ』は、江藤さんのその見た目。そして『いも』は？

（客）

「いもゴリラ買いました。めっちゃおいしかった」

「家族全員が大好き。本当は3つでも足りない。めちゃくちゃおいしい。ココの大学芋を食べたら他の食べられない」



常に行列ができるほど人気の大学芋。糖度の高い甘くてしっとりとした“紅はるか”で作る、名物の大学芋。名前の由来は、見た目がゴリラっぽい江藤社長が、大好きな大学芋を販売するから『いもゴリラ朝市』と付けたそう。

突然不安そうに電話する江藤さん…何が？

午後1時を過ぎ、生憎の雨模様。しかし、お客さんは途絶えることがありません。そんな時、不安そうな表情で電話をする江藤さん。一体、何があったのか？



（江藤さん）「腰治りました腰？」

（名倉農園 名倉利幸さん）「歩けるけど重たいものは持てん」

電話を切り、急きょ向かったのは坂祝町から130キロほど離れた浜松市。



（江藤さん）「名倉さんが腰を痛めた。急きょヘルプに」

（名倉さん）「全部運んでもらった」



腰を痛めたという浜松の農家さんのため、出荷作業の手伝いに駆け付けていたんです。



（江藤さん）

「農家と約10年の付き合い。何かしら依頼される。『ことしとれ過ぎたから、どうにかしてほしい』そんな時は絶対に断らない。『うちに買わせてください！』と、安くしてでも売って、次の年もその次の年も繋げていく」

閉店時には全ての野菜が完売

行列のできる大人気店『いもゴリラ朝市』。午後4時の閉店では、どの野菜もなんと完売！



（江藤さん）

「とにかくお客さんが来てくれて、楽しんでくれて、笑って…それでいいっスよねメ～ン！」

（客）

「めっちゃ楽しいです」