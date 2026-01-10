ブンデスリーガ 25/26の第16節 アイントラハト・フランクフルトとドルトムントの試合が、1月10日04:30にドイチェ・バンク・パルクにて行われた。

アイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、ユネス・エブヌタリブ（FW）、ジャン・ウズン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するドルトムントはセール・ギラシ（FW）、ユリアン・ブラント（MF）、マクシミリアン・バイアー（FW）らが先発に名を連ねた。なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する小杉 啓太（DF）はベンチからのスタートとなった。

10分に試合が動く。ドルトムントのユリアン・リエルソン（DF）のアシストからマクシミリアン・バイアー（FW）がゴールを決めてドルトムントが先制。

しかし、22分アイントラハト・フランクフルトが同点に追いつく。ジャン・ウズン（MF）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

63分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。ジャン・ウズン（MF）からアルノー・カリムエンド（FW）に交代した。

66分、ドルトムントが選手交代を行う。セール・ギラシ（FW）からファビオ・シルバ（FW）に交代した。

68分ドルトムントが逆転。マクシミリアン・バイアー（FW）のアシストからフェリックス・ヌメチャ（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

だが、71分アイントラハト・フランクフルトのアルノー・カリムエンド（FW）のアシストからユネス・エブヌタリブ（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

75分、ドルトムントは同時に2人を交代。ニクラス・ズーレ（DF）、マクシミリアン・バイアー（FW）に代わりエムレ・ジャン（MF）、カリム・アデイエミ（MF）がピッチに入る。

77分、アイントラハト・フランクフルトは同時に2人を交代。アンスガー・クナウフ（FW）、オスカー・ヒュイルント（MF）に代わりマリオ・ゲッツェ（MF）、マフムド・ダフード（MF）がピッチに入る。

83分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。アルトゥール・テアトゥ（DF）からナムディ・コリンズ（DF）に交代した。

87分、ドルトムントが選手交代を行う。ユリアン・ブラント（MF）からカーニー・チュクエメカ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+2分アイントラハト・フランクフルトが逆転。マフムド・ダフード（MF）がゴールを決めて3-2と逆転する。

90+6分、さらにスコアが動く。ドルトムントのカリム・アデイエミ（MF）のアシストからカーニー・チュクエメカ（MF）がゴールを決めて3-3に追いつく。

そのまま試合終了。3-3で引き分けという結果になった。

なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）はフル出場した。小杉 啓太（DF）は出場しなかった。

2026-01-10 06:40:14 更新