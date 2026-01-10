久保建英が古巣戦で劇的決勝弾をアシスト！３試合連続の得点関与、ソシエダは新体制初勝利
現地１月９日に開催されたラ・リーガの第19節で、復調した久保建英を擁する15位のレアル・ソシエダが10位のヘタフェと対戦した。
2020-21シーズンの後半戦にレンタルでプレーした古巣との一戦で、久保は右サイドハーフで先発した。
なかなかチャンスを作り出せなかったソシエダは36分、こぼれ球をメンデスがボレーで捉えて先制に成功する。
後半に入って52分、ゲデスがシュートを狙うも枠を捉えられない。その４分後には、久保のプレスが相手のミスを誘い、オジャルサバルに決定機が訪れたが、決めきれない。
66分にも、久保が右サイドから抉って折り返し、バレネチェアが狙うもDFにブロックされる。
このままソシエダが逃げ切るかに思われた90分、セットプレーから痛恨の失点。１−１に追いつかれる。
それでも96分、自ら獲得した久保のCKにアランブルがヘッドで合わせて決勝弾。ソシエダが２−１で勝利し、マタラッツォ新監督体制で初勝利を挙げた。
フル出場の久保は２試合連続のアシストで、前々節のゴールから３戦連続の得点関与となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保が正確なキックで劇的決勝弾をアシスト！
