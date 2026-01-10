●海外勢が現先合算で2387億円売り越す一方、個人は1846億円買い越す

　東証が8日に発表した12月第5週(29日～30日)の投資部門別売買動向(現物)によると、年末年始の連休を控えリスク回避目的の手仕舞い売りが優勢となり、日経平均株価が前週末比410円安の5万0339円と2週ぶりに反落したこの週は、海外投資家が3週連続で売り越した。売越額は149億円と前週の210億円から縮小した。海外投資家は先物の投資部門別売買動向では日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で2週ぶりに売り越した。売越額は2237億円だった。前週は1500億円の買い越し。現物と先物の合算でも2週ぶりに売り越し、売越額は2387億円だった。証券会社の自己売買は3週ぶりに売り越し、売越額は1961億円だった。前週は2825億円の買い越しだった。

　一方、個人投資家が2週ぶりに買い越し、買越額は1846億円だった。前週は3852億円の売り越しだった。年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行は2週連続で買い越し、買越額は175億円と前週の307億円から減少した。

　日経平均が反落する中、海外投資家が現物・先物合算で2387億円売り越す一方、個人投資家は1846億円買い越した。


　■投資部門別売買代金差額 (12月29日～30日)
　　東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全50社）］
　　※単位：億円（億円未満切り捨て）　▲は売り越し

　　　　 　 海外投資家　信託銀行　個人合計 [　　現金　　信用 ]　日経平均 ( 前週比 )
12月 ―――
　　第5週　 　　 ▲149　　　 175　　 1,846 [　　　29　 1,817 ]　50,339円 ( -410 円)
　　第4週　 　　 ▲210　　　 307　 ▲3,852 [ ▲4,042　　 189 ]　50,750円 ( +1243 円)
　　第3週　 　 ▲4,390　 ▲1,766　　 2,565 [　 ▲263　 2,828 ]　49,507円 ( -1329 円)
　　第2週　 　　 1,897　　 1,293　 ▲2,502 [ ▲3,936　 1,433 ]　50,836円 ( +344 円)
　　第1週　 　　　　34　 ▲2,084　　 2,076 [　　　23　 2,053 ]　50,491円 ( +237 円)
11月 ―――
　　第4週　 　 ▲1,162　　　 236　 ▲4,528 [ ▲4,359　 ▲169 ]　50,253円 ( +1628 円)
　　第3週　 　 ▲3,836　　 ▲834　　 1,158 [　 ▲368　 1,526 ]　48,625円 ( -1750 円)
　　第2週　 　　 5,147　 ▲5,397　 ▲2,366 [ ▲4,358　 1,992 ]　50,376円 ( +100 円)
　　第1週　 　 ▲3,559　　　 755　　 5,557 [　　 970　 4,586 ]　50,276円 ( -2134 円)
10月 ―――
　　第5週　 　　 3,459　　 1,388　 ▲1,876 [ ▲3,859　 1,982 ]　52,411円 ( +3111 円)
　　第4週　 　　 6,436　　 ▲786　 ▲5,124 [ ▲5,369　　 244 ]　49,299円 ( +1717 円)
　　第3週　 　　 1,532　　 ▲109　　 3,431 [　 1,026　 2,404 ]　47,582円 ( -506 円)
　　第2週　 　　10,586　 ▲4,882　 ▲4,290 [ ▲6,403　 2,113 ]　48,088円 ( +2319 円)
　　第1週　 　　12,398　 ▲2,136　　 4,222 [　　 778　 3,444 ]　45,769円 ( +414 円)
9月 ―――
　　第4週　 　 ▲5,591　 ▲3,584　　 1,293 [　 1,286　　　 7 ]　45,354円 ( +309 円)
　　第3週　 　 ▲2,943　 ▲5,310　　 ▲326 [ ▲1,697　 1,371 ]　45,045円 ( +277 円)
　　第2週　 　 ▲6,923　 ▲1,301　 ▲4,688 [ ▲4,252　 ▲436 ]　44,768円 ( +1749 円)
　　第1週　 　　 1,314　 ▲4,220　　 1,657 [　 ▲659　 2,317 ]　43,018円 ( +300 円)
8月 ―――
　　第4週　 　 ▲3,031　 ▲4,461　　 4,134 [　 1,453　 2,681 ]　42,718円 ( +85 円)
　　第3週　 　 ▲1,988　　　　12　　 1,501 [ ▲2,201　 3,703 ]　42,633円 ( -745 円)
　　第2週　 　　 5,737　 ▲2,165　▲11,253 [ ▲10,186 ▲1,067 ]　43,378円 ( +1557 円)
　　第1週　 　　　▲53　 ▲1,165　 ▲5,780 [ ▲6,452　　 671 ]　41,820円 ( +1020 円)


※「信託銀行」は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)など年金基金の売買動向を映すとされる部門。「個人・現金」は個人投資家による現物取引の売買動向、「個人・信用」は個人投資家による信用取引の売買動向。
※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。


株探ニュース