俳優の仲野太賀（32）が主演を務める今年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）が4日に15分拡大でスタート。11日に第2話が放送される。4日の初回放送前には物語の始まりの地である名古屋市にある愛知県芸術劇場大ホールで「大河ドラマ『豊臣兄弟！』グランドプレミア in 愛知・名古屋」が開催された。今回のイベントは倍率28倍の人気で1400人が観覧。今作のオリジナルキャラクターで小一郎（のちの秀長、仲野）の幼なじみの娘・直を演じる白石聖（27）が役づくりについて語った。

寧々を演じる浜辺の次に登壇した白石。直について「オリジナル性があって自由度も高い分、どの位置に直を持っていこうかなと凄く悩んだ部分もありました」と架空の人物を演じることへの素直な思いを口に。「ですが、皆さまのおかげで、結局は台本を読ませていただいた時に一番最初に感じた直の印象を大切に演じようと思いました。凄く芯が強くて、信じる力の強い人だなというのと、本当にたくましい女性でありながら優しさもあって…凄く素敵な女性だなと思いました」と現在の心境を笑顔で明かした。

「豊臣兄弟」はNHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公、戦国乱世を舞台に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

白石は今作が大河ドラマ初出演。昨年5月22日に俳優の田中圭との不倫疑惑騒動を受け降板した永野芽郁の代役を務めることが同局から発表された。初回放送後にはネット上に「透明感があってキレイ」「寧々役の浜辺美波さんとそっくりでびっくり！」「オリジナルキャラ、期待しています！」「清楚なのにドーンと肝っ玉演技。白石さん、良かったです」「最初出てきた時、浜辺さんかと思った」など多くの反響が寄せられた。