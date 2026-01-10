アガリ2回でしっかり勝ち切った。この飄々とした猛獣はどこまで結果を伸ばすのか。「大和証券Mリーグ2025-26」1月9日の第1試合は、BEAST X・下石戟（協会）が登板し個人9勝目。ルーキーイヤーにして大車輪の活躍をしている。

【映像】下石、親リーチの陰でこっそりと構えた一気通貫確定形

この試合は東家から下石、TEAM雷電・本田朋広（連盟）、渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）、EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）の並びでスタート。大きく試合が動いたのは東3局。親の松本がリーチで仕掛けるも、ダマテンに構えていた下石がツモ・一気通貫・赤1・ドラ2の跳満・12000点（供託1000点）で大量加点に成功しトップ目に立つ。

南1局では松本に本田が8000点を献上し、松本は下石まで1200点差まで迫るが、続く南2局でも下石に本田が痛恨の放銃。リーチ・赤1・ドラ1・裏2の8000点（供託1000点）を加点し、下石は4万点台に突入。オーラスでは4番手に沈んでいた本田に下石が差し込みを決め、持ち点3万7600点で試合を締めた。

これで下石は個人2連勝、400ポイントを目前とした。飄々と結果を残し続けるBEAST Xの新人選手に視聴者は「強いね〜」「安定してるな〜」など称賛の声を寄せる。

インタビュアーに率直な感想を求められると、下石は「楽しかったです」と短めに一言。さらに“喜びの一言”をリクエストされると、ここでも「うれしいです」とシンプル回答。その上で「今日もポイントを増やして良い週末を迎えたいと思います」と締め括った。

このなんとも言えないマイペースなルーキーが、対戦相手にとって脅威の存在となっている。同じルーキーのEX風林火山・永井孝典（最高位戦）の個人500ポイント超も手に届かない差ではなくなった。このままの勢いで下石は、今後チームをさらなる上位へと導くことができるか。

【第1試合結果】

1着 BEAST X・下石戟（協会）3万7600点/＋57.6

2着 渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）2万9300点/＋9.3

3着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）1万6800点/▲23.2

4着 EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）1万6300点/▲43.7

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）