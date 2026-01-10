まあ、これは一番の反省点ですよね。

1979年（昭54）10月23日のプロ初黒星ですね。その19日前の10月4日、東日本新人王戦ジュニアライト（現スーパーフェザー）級の初戦で初回KO勝ちし、準々決勝で対戦したのが、今井房男（三好）でした。

開始直前に相手をにらんだとき、今井は目をそらしたんですよ。あ、逃げるだろうと思っていたら、ゴングが鳴って右ストレートをポンと打ってきて。あれ、と思って慌てて追うと、また右をポンと打って動く。初回は取られたでしょうね。

2回から打ちにいったんですが、焦っていたんでしょう。空振りが多い。3、4回も攻めたけど、判定負け。負けた瞬間は、あと1回あれば、自分の強さを証明できる、今すぐ1ラウンドやりたいという気持ちでしたね。4回にボディーが当たってましたから。

優勝候補で新人王戦に出ましたから、ボロクソでした。「無名の選手に負けた」「なめていた」。控室で桑田勇トレーナーに「負けてるわけじゃないんだけど、みんながKOすると思ってるから、KOできないと、何だ浜田はあんなもんかと。相手がよく見えるんだよ」と言われました。

このときつくづく、KOじゃないといけない、倒さないと、と思いました。現役時代は一切、言い訳はしなかったけど、2〜4回はオレが取ったと思ってますね。ただ、KOできなかった。今井戦後から15連続KO勝利の日本新記録を樹立したのは、この負けがあったからでしょうね。

今井は、後に「引っかき回してやりましたよ」と言ってました。もう一回、やらなきゃな、と。次は初回KOだと。新人王戦後、減量が厳しくなってましたが、ジュニアライト級にとどまりました。

しかし、東日本新人王、全日本新人王となった今井は、体重を落とし始めたんですね。今井がフェザー級で日本ランキングに入ったとき、もう100％、リベンジはできないと。負けるんじゃなかったと思いました。

1980年（昭55）8月の試合からライト級に上げ、11月23日の峰猛（センタースポーツ）戦はベストの試合でしたね。右肩甲骨あたりの筋肉を痛めて右フックを使えなかったんですが、上腕二頭筋を使う右アッパーで2度倒して、初回1分18秒でKOしました。

現役のほとんどの試合が、どこかを痛めた状態でした。絶好調で試合をしたかった、が引退後の心残りでした。峰戦は調子も良く、納得もできた試合だった。痛めていても、やり方があるんだと分かったからですね。

そのころは、急所に当たらなくても、ガードの上でも、所構わず打ってました。それでも、パンチが効く自信があった。その自信が、次の試合で思わぬ事態を生んだのです。

◇浜田 剛史（はまだ・つよし）1960年（昭35）11月29日生まれ、沖縄県出身の65歳。沖縄水産高で高校総体王者。帝拳ジムからプロデビューし、84年12月に日本、85年7月に東洋太平洋のライト級王座を獲得。86年7月にレネ・アルレドンド（メキシコ）を衝撃的な初回KOで破り、WBC世界スーパーライト級王座を獲得した。戦績は24戦21勝19KO2敗1無効試合。現在は帝拳ジム代表。