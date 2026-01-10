鏡餅をかたどったガラス製の作品＝2025年11月25日、富山市の富山ガラス工房

富山市にはガラス工芸にちなむ公立施設が三つある。同市ではかつて、薬売りで知られる製薬の周辺産業として薬瓶の製造が盛んだった。戦後プラスチックが普及し、薬瓶製造はすたれたが、市は美術館に工房、専門教育機関と3施設を整備し「ガラスの街」を国内外にPRしている。（共同通信＝野尻稀海）

2025年11月下旬、地元の作家らが作品制作に取り組む「富山ガラス工房」。2026年の干支にちなみ、ウマをモチーフにした飾りや縁起物のヒョウタンをかたどった花器などが並び、訪れた人たちが輝きに見入っていた。正月の企画展を担当するガラス作家竹岡健輔さん（28）は「そばに置いて楽しめるデザインを意識して作っている」と話す。

市によると、明治・大正期、富山駅周辺を中心に溶解炉を持つガラス工場が10社以上あり、薬瓶製造で全国トップシェアを誇った。空襲で工場の大半が大きな被害を受けた上、戦後は薬容器がプラスチック製に代わり、徐々にガラス製造業は下火になっていった。

30年以上前、こうした歴史を踏まえ、市はガラスを使ったまちづくりを開始。1991年に全国初の公立ガラス専門教育機関「富山ガラス造形研究所」（2年制）を開校。1994年に富山ガラス工房、2015年に「富山市ガラス美術館」をオープンさせた。

研究所の卒業生はこれまで624人。多くがプロのガラス作家や指導者として活躍している。建築家の隈研吾氏が設計を手がけた美術館は「2025年に行くべき52カ所」に富山を選んだ米紙ニューヨーク・タイムズの記事でも言及され、来館者は2025年11月時点で延べ210万人を超えた。

富山ガラス工房営業企画部の竹林菜美さん（38）によると、富山のガラスには琉球ガラスや薩摩切子など一目で分かる特徴や決まった技法はない。竹林さんは「いろいろな作家の多様性を見てもらえるのが富山ガラスの強み。皆さんに知っていただければ」と話した。