チョコプラ長田、1300万円“即決一括購入”のレクサス『GX550』納車の様子を公開「バチクソかっこいい！」
お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平（45）が、9日に更新された、お笑いトリオ・パンサーの向井慧（40）とのYouTubeチャンネル『向井長田のくるま温泉ちゃんねる』に出演。昨夏に“即決”購入したレクサス“人気SUV”が納車される様子を公開した。
【写真多数】高級感＋武骨さの融合がカッコイイ…長田もほれたレクサス『GX550』内外装全部見せ＋カラーバリエーション
昨夏、同チャンネルで向井が“人生初愛車”となる640万円のレクサス『LBX Besporke Build』が納車される様子を公開。その際、向井が書類手続きをしている間に展示されていた『GX550 OVERTRAIL』を見つけ、約1300万円という価格にもかかわらず、即決で購入を決定。後日、長田が一人でディーラーを訪れ発注し、支払方法を「一括で」と男気を見せる様子を届けた。
新年1発目となるこの日の動画では、納車からスタート。2人が「準レギュラー」と話す、レクサスのスタッフに案内されて、“納車ルーム”へ。納車を祝してノンアルコールのシャンパン、“レクシャン”（＝レクサスのシャンパン）をもって、長田の“愛車”をベールアップ。そして乾杯で納車を祝った。
ベールを脱いだ長田の新しい愛車『GX550 OVERTRAIL』は、白のボディカラーが印象的な1台。2人が「バチクソかっこいい！」と興奮し、長田は「俺の！」と車に触れまくる。恒例の“デカカギ”を贈呈してもらい、記念撮影。そして、向井の納車の際もあった“激ウマ”パンを食し、いよいよ車へ。
顔認証や“レクサスオーナーズデスク”の設定を行い、そのままこの日のロケへ。長田は運転しながら「めちゃいいわ！」「気持ちいいね、運転しやすい！」とご満悦。2人でトークを繰り広げながら、山梨県へ向かった。
