夫「洗濯、オレに任せてよ！」しかし、部屋に広がっていたのは──家事分担の『落とし穴』にゲンナリ

洗濯や掃除、食事作りに後片付け。避けては通れない家事の数々。面倒だなと思いながらもなんとかこなす毎日です。筆者の友人B子の夫は洗濯が好きなようで、それを聞いた時はうらやましいと思いましたが……。

洗濯好きを公言する夫

B子と夫は結婚にあたり家事分担について話し合った結果、洗濯は夫の担当になりました。



「洗濯するのが好きなんだよね！ オレに任せてよ！」

おぉ～、そんなに好きなら任せて安心だわ。





洗濯好きの夫で良かった～。B子は内心嬉しく思ったものでしたが。

ある日のこと。夫婦揃って仕事から帰宅後、それぞれの担当の家事を片付けていると。



「B子～、洗濯物を干すハンガーがもうないんだけど」



夫が困った様子で声をかけてきました。

洗濯とは

え？ ハンガーなら余裕を持って用意してたはず。



そんなに洗濯物溜め込んでたっけ？



B子が夫の様子を見に行くと、そこには前回の洗濯物が乾いた状態でピンチハンガーにたくさん干されています。



それを横目に、夫は新しい洗濯物を干す場所がない、と言っているようでした。



「え～と。まずは乾いた洗濯物をハンガーから外してから新しいものを干したら？」



B子はごく自然な疑問として伝えました。しかし、返ってきたのは驚きの言葉でした。