夫「洗濯、オレに任せてよ！」しかし、部屋に広がっていたのは──家事分担の『落とし穴』にゲンナリ
洗濯や掃除、食事作りに後片付け。避けては通れない家事の数々。面倒だなと思いながらもなんとかこなす毎日です。筆者の友人B子の夫は洗濯が好きなようで、それを聞いた時はうらやましいと思いましたが……。
洗濯好きを公言する夫
B子と夫は結婚にあたり家事分担について話し合った結果、洗濯は夫の担当になりました。
「洗濯するのが好きなんだよね！ オレに任せてよ！」
おぉ～、そんなに好きなら任せて安心だわ。
B子は内心嬉しく思ったものでしたが。
ある日のこと。夫婦揃って仕事から帰宅後、それぞれの担当の家事を片付けていると。
「B子～、洗濯物を干すハンガーがもうないんだけど」
夫が困った様子で声をかけてきました。
洗濯とは
え？ ハンガーなら余裕を持って用意してたはず。
そんなに洗濯物溜め込んでたっけ？
B子が夫の様子を見に行くと、そこには前回の洗濯物が乾いた状態でピンチハンガーにたくさん干されています。
それを横目に、夫は新しい洗濯物を干す場所がない、と言っているようでした。
「え～と。まずは乾いた洗濯物をハンガーから外してから新しいものを干したら？」
B子はごく自然な疑問として伝えました。しかし、返ってきたのは驚きの言葉でした。