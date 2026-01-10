家に待望の赤ちゃんが！すると、その日から猫さんが赤ちゃんの元へと近寄っていき……。飼い主さんも不思議に思う猫さんの"謎行動"が147万回表示突破の話題となりました。Threadsユーザーからは「見守り隊かわいい♡」「心配してるのかな？」「嫉妬かも！」などさまざまな反応が寄せられました！

【写真：『赤ちゃんが眠っていると、猫が近くにやってきて…』次の瞬間→まさかの光景が可愛すぎる】

赤ちゃんが寝ていると…

Threadsアカウント「ぴち ꕤ アルコール大好き新米ママ」に投稿されたのは、生まれたばかりの赤ちゃんと猫さんの素敵な関係性を写した投稿です。

投稿者さんによると、赤ちゃんが寝ているといつも猫さんが近くに駆け寄っていくのだとか。そして……

なぜか異様なまでに近距離まで顔を近づけて、じーっと覗き込むのだそう！いったい、そんなに何を見つめているの？と投稿者さんも不思議に思っているのだとか。

さらに、顔の距離は近づいていきます。

こんなに顔を近づけなくとも、赤ちゃんを見ることはできると思うのですが……。普段から赤ちゃんが何かしらアクションを起こした時も駆けつけるというので、もしかすると寝ている赤ちゃんを見て「生きてる？」と心配しているのかもしれませんね！

猫さんのガン見姿がSNSで話題に

あまりにも近距離で赤ちゃんをじーっとガン見する猫さんの姿は、Threadsでも大きな反響を呼びました。

コメント欄には「見守り隊かわいい♡」「心配してるのかな？」という声や「猫ちゃんでっかw」「嫉妬…とか？」などの声も寄せられています。

こちらの猫さん、赤ちゃんが起きているときにも同じように様子を見にきているというので、やっぱり親心から見守っているのかもしれません。

Threadsアカウント「ぴち ꕤ アルコール大好き新米ママ」では、今回ご紹介した猫さん以外にも、他3匹の猫さんが一緒に暮らしているそうです。ぜひ4匹の猫さんたちの共同生活を覗いてみてくださいね！

猫さん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Threadsアカウント「ぴち ꕤ アルコール大好き新米ママ」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。