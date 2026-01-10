大阪府にある梅田芸術劇場が9日、公式サイトを更新。今年5月から順次上演予定だったミュージカル「バーレスク」の公演中止を発表した。



【写真】主演として出演予定だった礼真琴

公式サイトでは文書を公開。「弊社梅田芸術劇場では、ミュージカル『バーレスク』日本版公演の上演権を取得し、実現に向けて入念に制作における準備を進めてまいりました。しかしながら、誠に遺憾ではございますが、本公演の実施を断念せざるを得ない状況となりました」と発表した。



公演中止が決まったことについて「本公演を心待ちにしてくださっていたお客様には、このようなご報告となりましたこと、心より深くお詫び申し上げます。あわせて、公演の実現に向けてご尽力いただきました日本キャストならびにスタッフの皆様に対しましても、多大なるご迷惑をお掛けいたしましたこと、重ねてお詫び申し上げます」と謝罪。また中止となった理由については「本公演の中止は全て弊社側の問題であり、既に主演キャストとして公表されている礼真琴様に一切関係ございません」と記した。



同公演では元宝塚トップスターで俳優の礼真琴が主演のアリ・ローズ役を務めることが発表されていた。所属事務所「CULEN」は公演中止について「本件に関して、驚きを感じると共に、残念な気持ちです。弊社は今後も、礼真琴が専心して活動できるよう、心を尽くしてまいります」とコメントを出した。



（よろず～ニュース編集部）