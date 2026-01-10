元TOKIOの山口達也氏（53）が1月8日に行ったXへの投稿がファンから好評を集めている。

《運転免許再取得後、初めての更新 2時間の講習を受けます》との書き出しで始まるポストで山口氏は、講習の間の緊張感を吐露。《「更新忘れからの失効」「飲酒運転による取消」のワードが出るたび“分かりやすい例”として山口達也の名前が上がるのではないかと勝手に心臓バクバクでしたが》と明かす一方で、《山口のやの字も出ることなく終了 生きた心地のしない2時間でした笑》と、杞憂に終わったことを伝えている。

「山口さんはこれまでに車で数々の失態を積み重ねてきましたからね。2011年には運転免許の失効に気づかないまま運転していた際に検挙され、書類送検。20年には酒気帯び運転によるバイク事故を起こして現行犯逮捕ですから、ビクビクするのも無理はありません」（週刊誌芸能記者）

近年の山口氏といえば、これらの過ちを深く反省し、アルコール依存症や飲酒運転撲滅の啓発活動に従事。民間資格の「飲酒運転防止インストラクター」などを取得して情報発信に励んでいる。かつての刑事事件を思い起こさせる投稿であるにもかかわらず《無事に更新終わって一安心ですね！》といったリプライが目立つが、前出の週刊誌芸能記者はこう続ける。

「バイク事故の原因となったアルコール依存症に真摯に向き合っている姿が、世の人々に広く受け入れらているということでしょう。実際、Xの投稿は昨年までは啓発活動についてのものばかりだった一方で、今年に入ってからはラーメンの写真を複数投稿。それでも、《ラーメン美味しそうです》といった温かいリプライが寄せられていますからね」

2025年は“元同僚”の国分太一（51）のコンプライアンス違反をめぐる騒動に加え、株式会社TOKIOの廃業というゴタゴタが相次いだ。旧ジャニーズからは2018年にすでに足を洗っている山口氏だが、昨今は“ふらつく”こともなく、実にしっかりとした歩みのようだ。

