藤井流星×七五三掛龍也『ぜんぶ、あなたのためだから』今夜スタート 超攻撃型ラブサスペンスが開幕
藤井流星が主演し、七五三掛龍也が共演するドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）が今夜スタート。超攻撃型ラブサスペンスが開幕する。
【写真】『ぜんぶ、あなたのためだから』第1話より 超攻撃型ラブサスペンスが開幕
原作は、気鋭の作家・夏原エヰジ（なつばら・えいじ）が2025年3月に発表した同名小説。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香（井桁弘恵）。愛する妻のため、犯人捜しに乗り出した新郎・林田和臣（藤井）は、結婚式にいたカメラマンの桜庭（七五三掛）から、シャンパンに毒が混入していた可能性を打ち明けられる。犯人は結婚式に出席していた参列者の中にいるのか？次々と明らかになる、妻の親友や母の偽善ぶり。さらには沙也香のどす黒い過去も見え隠れしてきて…。
■第1話あらすじ
神聖で朗らかな空気漂う結婚式場――祝福の拍手の中、永遠の愛を誓う新郎の林田和臣と新婦の沙也香。沙也香の友人である尾崎藍里（武田玲奈）と橋本智恵（大原優乃）、和臣の友人・杉浦誠（草川拓弥）と木村直人（古屋呂敏）、森あきら（鈴木愛理）、そして沙也香の母・香（松下由樹）…と参列者は少人数ながらも、挙式と披露宴は温かく和やかな雰囲気で進む中、カメラマンとして参加していた桜庭蒼玉は、偽善に満ちた予定調和な式の進行に飽き飽きとしていた。
そんな中、披露宴でバイオリンを披露していた沙也香を突如悲劇が襲う。痛みで歪んだ表情、沙也香の手から落下するバイオリン。そして次の瞬間、沙也香は血を吐き、倒れてしまう。
沙也香のもとに駆け寄る和臣、沙也香の名前を呼び続ける香、そして会場はただただ騒然と…。
和臣と沙也香の新居“になるはずだった”マンションで憔悴し、慌てふためく和臣に対し、香は落ち着いて考えるよう諭す。しかし直後、訪ねてきた桜庭から「沙也香に毒が盛られていたかもしれない」と聞いた和臣は、愕然とする。
ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』は、テレビ朝日系にて毎週土曜23時放送。
【写真】『ぜんぶ、あなたのためだから』第1話より 超攻撃型ラブサスペンスが開幕
原作は、気鋭の作家・夏原エヰジ（なつばら・えいじ）が2025年3月に発表した同名小説。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香（井桁弘恵）。愛する妻のため、犯人捜しに乗り出した新郎・林田和臣（藤井）は、結婚式にいたカメラマンの桜庭（七五三掛）から、シャンパンに毒が混入していた可能性を打ち明けられる。犯人は結婚式に出席していた参列者の中にいるのか？次々と明らかになる、妻の親友や母の偽善ぶり。さらには沙也香のどす黒い過去も見え隠れしてきて…。
神聖で朗らかな空気漂う結婚式場――祝福の拍手の中、永遠の愛を誓う新郎の林田和臣と新婦の沙也香。沙也香の友人である尾崎藍里（武田玲奈）と橋本智恵（大原優乃）、和臣の友人・杉浦誠（草川拓弥）と木村直人（古屋呂敏）、森あきら（鈴木愛理）、そして沙也香の母・香（松下由樹）…と参列者は少人数ながらも、挙式と披露宴は温かく和やかな雰囲気で進む中、カメラマンとして参加していた桜庭蒼玉は、偽善に満ちた予定調和な式の進行に飽き飽きとしていた。
そんな中、披露宴でバイオリンを披露していた沙也香を突如悲劇が襲う。痛みで歪んだ表情、沙也香の手から落下するバイオリン。そして次の瞬間、沙也香は血を吐き、倒れてしまう。
沙也香のもとに駆け寄る和臣、沙也香の名前を呼び続ける香、そして会場はただただ騒然と…。
和臣と沙也香の新居“になるはずだった”マンションで憔悴し、慌てふためく和臣に対し、香は落ち着いて考えるよう諭す。しかし直後、訪ねてきた桜庭から「沙也香に毒が盛られていたかもしれない」と聞いた和臣は、愕然とする。
ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』は、テレビ朝日系にて毎週土曜23時放送。