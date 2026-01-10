テレビ朝日系新ドラマ「おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―」（木曜・後９時）に出演した女優・大地真央の姿にネットは驚きに包まれた。

同作は松嶋菜々子演じる調査課の敏腕調査官だった米田正子（よねだ・せいこ）が、コメ本体が扱わない脱税事案を調査する複雑国税事案処理室「ザッコク」を創設し、悪徳脱税者と立ち向かう…というストーリー。松嶋が９年ぶりにドラマ主演を務めている。

大地が演じているのは、正子の元上司である飯島作久子。かつては「マルサ」や「コメ」の調査官で、当時はどんな裏金も魔法のように見つける“ガサ入れの魔女”と恐れられる敏腕調査官だったが、ある事件をきっかけにその勢いは影を潜めている。税務署に異動し、高齢者の申告相談を受ける日々を送っていたが、正子に招集さて「ザッコク」へ。穏やかに過ごしたいと願っているため調査にも何かと及び腰だが、正子と現場に出るうちに再びやる気を取り戻す…というキャラクターだ。

８日に放送された初回では、清掃員に扮するシーンも。存在感を発揮した。ネットは「何着ても別格なの隠せてない」「なんなん！？異次元の美しさ！」「お美しい、なぜ変わらないのだろうか」と大地の美ぼうにほれぼれ。

また「６２歳の役なんだ、、って思って実年齢調べたら６９歳でバク転した」「美しさが異次元過ぎて」「ねぇ、大地真央ずっと変わらないんやけどいくつなの？」「てか大地真央さん美しすぎる…若すぎる…」「今期も年齢不詳」「まてまて大地真央さま若さが異次元」「６９歳とか信じられん…」と年齢に仰天した。

そして「松嶋菜々子さまも大地真央さまも雰囲気が落ち着いていて、上品で、話し方もおだやかで、品があってステキ。このおふたりの共演に感動」「しかし松嶋菜々子と大地真央のオーラがヤバい全然オーラが地味服に隠れない」「松嶋菜々子と大地真央のタッグが濃いね」といった感想も寄せられた。