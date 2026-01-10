堂本剛、大阪・茶屋町で浜田雅功とツーショット なじみ深いラーメン店へ
DOMOTOの堂本剛が10日放送の『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）に出演する。
【動画】「剛、これやねん…」堂本剛＆浜田雅功も思わず笑ってしまう新春隠し芸大会
ダウンタウンの浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うバラエティー番組。今回の相方は前回に引き続き、音楽、ドラマ、アートなど幅広い分野で独自の表現を発信し続ける日本エンターテインメント界を代表するトップアイドル・堂本剛。「ごぶごぶ正月SP！浜ちゃん＆剛に有名人から年賀状届いたよ！コスパ最強！しかもウマい！おすすめグルメかまぼこ板」の延長戦を行う。
延長戦の最初に引いたかまぼこ板は横浜DeNAベイスターズ元監督の三浦大輔。正月SPの最終地点となった大阪・茶屋町のMBSを再出発した2人は、奈良県出身の三浦おすすめの「天理スタミナラーメン」へ向かう。
「天理スタミナラーメン」は奈良発祥の人気ラーメン店で、わざわざ大阪市内から奈良の本店に訪れる人も多い。そんな「天スタ」が去年、大阪市内で初となる店舗を難波にオープン。堂本も「天スタ」と呼ぶほどなじみ深いラーメンの味に浜田は舌鼓を打つ。「これ最初に来たかったわ！」とロケ順に文句を言う浜田に、「最初にホットケーキ引いたの浜田さんでしょ！」と堂本が鋭くツッコむ。
