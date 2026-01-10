『ゴールデンディスクアワード（GDA）』、今夜ABEMAで生中継 JENNIEは台北で初ソロステージ
K-POPアワード『第40回 ゴールデンディスクアワード』が、きょう10日に台湾・台北ドームで開催される。日本では、ABEMAで日韓同時・国内独占無料生中継される。レッドカーペットは午後4時50分、本編は午後6時30分から放送される。
『ゴールデンディスクアワード』は、韓国に数あるK-POPアワードの中でも歴史と伝統と信頼を誇る一大イベント。1年間、多くの方から大きな愛を受けた韓国の大衆音楽を選定すべく、デジタル音源ダウンロード数、アルバム販売数など、客観的な集計結果を合算して受賞者が決定されている。最高の栄誉である“大賞”には、これまでに東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代、BIGBANG、TWICE、BTSなど実力と人気を兼ね備えた数々のK-POPアーティストたちが輝いている。
第1弾出演アーティストとして、ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE、ZO ZAZZの出演が発表され、第2弾出演アーティストとしてARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、KiiiKiii、MONSTA X、Stray Kids、TWS、JENNIEの出演が発表された。豪華なアーティストたちが集い、1夜限りのステージを盛り上げる。
JENNIEは台北でソローアーティストとしてステージに立つのは今回が初、2年ぶりに『ゴールデンディスクアワード』のステージに立つStray Kidsも台北での公演は初となる。俳優のソン・ジュンギ、ピョン・ウソク、アン・ヒョソプは、プレゼンターとして出演する。
