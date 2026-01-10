＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

日本武道館公演大成功、メジャーデビューとグループにとって大きな節目となった2025年も残りわずか。「いぎなり東北産 RE:STRAT 新たなステージへ」第3回のテーマは「2026年の誓い」に決定！ さらなる飛躍を目指すメンバーに目標やビジョンを語ってもらいます。

こんにちは、いぎなり東北産の安杜羽加です。2026年も引き続き日刊スポーツ産でコラムを掲載させていただけるということで、とてもうれしい気持ちでいっぱいです！ 今年も皆さんよろしくお願いいたします！

今回のテーマは「2026年の誓い」ということで、私の誓いをかなえるためにも、ここに書き残したいと思います。2026年は、たくさんの笑顔があふれる1年にしたいです。いぎなり東北産を、そして、こんな私のことを日々たくさん愛してくれる皆さんのことを、これからはもっともっと笑顔にしたいです。応援してくださる皆さんが笑顔だと、私も笑顔になります。もらった愛には愛のお返しをしていきたいです。とびっきりの愛をたくさんお届けできる1年になるように、愛があふれ、笑顔いっぱいの安杜羽加で、今年も引き続き頑張ります！ また、今年は昨年以上にたくさん本を読みたいです！ 昨年からミステリー小説に心を奪われしまい、さまざまなミステリー小説を読んできました。今年はミステリー以外のジャンルにも挑戦して読んでみたいなと思っています。日々の生活の中でスマートフォンを触る時間を減らし、本を読む時間を増やしていけるように生活スタイルを変えたいです。ちなみに、今の時点でかなりの本を積読してしまっています…。ここで誓ったからには、もう読み始めたいと思います…！

今年は午（うま）年ですね！ 私は年女です！ 馬のように気高く美しく、より一層飛躍できるような一年にしたいです！ 健康第一で、私らしさを忘れずに、誰よりも1番のギャルマインドで今年1年も頑張りたいと思います。2026年もいぎなり東北産を、安杜羽加をよろしくお願いいたします！【安杜羽加】

◆安杜羽加 2002年（平14）10月30日生まれ、23歳の福島県産。時間やきれいを管理する東北産のしっかり者。愛称は「わかりん」。メンバーカラーは黄。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。25年7月9日、念願の日本武道館公演を行い大成功。グループ結成10周年の同8月9日にavex traxからメジャーデビュー。同10月8日、メジャー1stシングル「らう゛戦せーしょん」をリリース。1月から全国5カ所でZeppツアーがスタート。