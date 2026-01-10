「特定の人としか会わない」は脳の老化サイン？

直接顔を合わせることで

得られるモチベーション

実は、私は自己肯定感がものすごく高いわけではありません。かといって低すぎるわけでもないのですが、皆さんの反応にはいつも励まされています。著書の売れた実績や、いただくコメント、メール、お手紙などを読むだけでも「ああ、ありがたいな」と感じます。

さらに、講演会などで実際に皆さんとお会いして、その表情を直接拝見すると、「これほどまでに喜んでくださっているのか」というのが肌で伝わってくるのです。「やっていてよかったな」「もう少し頑張ってみよう」というモチベーションが湧いてきます。

やはり、人とリアルで会うことは本当に大事だな、と改めて実感しました。

「狭く深く」になりがちな人間関係

人と会うことに対しては、得意な方もいれば苦手な方もいらっしゃいますよね。私は少し苦手なタイプです。意識していないと「会わずに済ませよう」という方向へ流れてしまい、交流関係があまり広がりません。

一方で、特定の人とは毎日会うような「密着型」の付き合い方をする傾向があります。「その人とばかり会っている」という状態になりやすく、仲の良い人が1人か2人いればそれで満足してしまい、あとは引きこもりのようになってしまう……昔からそういう交際パターンなんですね。

会うのに「立派な理由」はいらない

講演会などで皆さんの前でお話しして、触れ合う機会があると、やはり普段の引きこもり生活とは違うなと感じます。

私のようについ「なるべく会わないでおこう」と考えてしまう性格だと、久しぶりに誰かに会うこと自体が億劫になったり、面倒になったり、少し不安になったりするものです。

特に人見知りの方や出不精な方は、「今度会って何をしよう？」「何を話そう？」と、会うための「理由」や「目的」を探してしまいがちです。そして、それが見つからないとさらに足が遠のいてしまいます。

私自身もそうなのでよく分かりますが、これはあまり良くない思考パターンですね。改めて思ったのは、「理由はなくても、とりあえず会おう」という姿勢の大切さです。特定のテーマで議論しなくても、大した内容がなくてもいい。「久しぶりだから」「会いたいから」だけで十分なんです。

脳への刺激とタイミングの重要性

人間の脳は、人と会ってコミュニケーションをとることで刺激を受けます。それによって思考が深まったり、充実感を得たりするものです。

たくさんの人と仲良くする必要はありません。特定の人や少人数でも構いませんので、定期的に「人と会う予定」を入れるべきだと感じました。プラスの意味での刺激が加わることで、人生がより豊かになると思うからです。

人と会うことの大切さと

脳への刺激について

口は喋るため、耳は聞くため、目は相手を見るためにあります。これら五感は味わうためだけではなく、人とのコミュニケーションのためにある機能でもあります。これらをしっかりと使ってあげることで、脳には豊かな刺激が入ります。

ただし、注意点もあります。本当にうつ状態で調子が悪い時や、どうしても意欲が湧かない時に無理をして会うのは、脳疲労の原因になりますので避けたほうが良いでしょう。

逆に、なんとなく時間を持て余している時や、頭が暇でネガティブなことばかり考えてしまう時には、脳を活性化させるために「あえて人に会ってみる」という予定を意図的に入れることが有効です。

※本稿は『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）の著者による特別原稿です。