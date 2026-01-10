あなたもしかして、いまだに「小さな失敗」を引きずっていませんか？
人生は思うようにいかないことばかり。
努力しても報われない日もある。
誰にも理解されず孤独を感じる夜もある。
それでも、人は小さな言葉で再び立ち上がることができる。
そんな「人生を豊かにしてくれる言葉」を集めたのが
『自分に自信が持てません 生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）だ。
あなたの悩みをきっと解決してくれる言葉があるはず。
耳を澄ませて読んでほしい。
小さな失敗を引きずるときは
ほんの些細な失敗を、何日も思い返してしまうことはありませんか。
「どうしてあんなことを言ったのだろう」「もっとうまくできたのに」と頭の中で繰り返してしまう。
周りは気にも留めていないのに、自分だけが自分を責め続ける。
小さな出来事が、心の中で大きな重荷になってしまうのです。
実はこれ、人間の脳のクセです。失敗の記憶は成功よりも強く残りやすい。
危険を避けるために、脳は失敗を繰り返し再生する仕組みを持っています。
かつては命を守るために必要な反応でした。
現代では、その仕組みがかえって心を苦しめる原因になっているのです。
失敗を引きずらないために大切なのは、「事実」と「解釈」を分けること。
「うまく話せなかった」というのは事実。「だから自分はダメだ」というのは解釈です。
事実だけを受け止め、解釈で自分を傷つけるのをやめてみましょう。
そうすれば、心は少しずつ軽くなっていきます。
失敗は必ずしも悪いものではありません。
見方を変えれば、未来の自分を助ける材料になります。
「あの経験があったから次はこうできる」と考えること。失敗を責めるのではなく、学び直しに変えること。その積み重ねこそが、あなたを確実に成長させるのです。
思い返してみてください。あのときは大きな失敗だと思った出来事が、今では笑い話に変わっていることはありませんか。時間が経てば、失敗は必ず意味を変えていきます。
今日のつまずきも、未来のあなたにとってはただの小さな一コマになるのです。
大丈夫。わたしも最初はできませんでした。
失敗はあなたを止めるものではなく、むしろ育てるもの。
その視点を持つだけで、心の重荷は驚くほど軽くなります。
責め続けるのではなく、学びに変える習慣を育ててください。
未来のあなたは、その経験に必ず感謝しているはずです。
失敗は道しるべ
責めるためじゃなく
進むためにある
※本稿は、『自分に自信が持てません 生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）より一部を抜粋・」編集したものです。