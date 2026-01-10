人生は思うようにいかないことばかり。

努力しても報われない日もある。

誰にも理解されず孤独を感じる夜もある。

それでも、人は小さな言葉で再び立ち上がることができる。

そんな「人生を豊かにしてくれる言葉」を集めたのが

『自分に自信が持てません 生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）だ。

あなたの悩みをきっと解決してくれる言葉があるはず。

耳を澄ませて読んでほしい。

小さな失敗を引きずるときは

ほんの些細な失敗を、何日も思い返してしまうことはありませんか。

「どうしてあんなことを言ったのだろう」「もっとうまくできたのに」と頭の中で繰り返してしまう。

周りは気にも留めていないのに、自分だけが自分を責め続ける。

小さな出来事が、心の中で大きな重荷になってしまうのです。

実はこれ、人間の脳のクセです。失敗の記憶は成功よりも強く残りやすい。

危険を避けるために、脳は失敗を繰り返し再生する仕組みを持っています。

かつては命を守るために必要な反応でした。

現代では、その仕組みがかえって心を苦しめる原因になっているのです。

失敗を引きずらないために大切なのは、「事実」と「解釈」を分けること。

「うまく話せなかった」というのは事実。「だから自分はダメだ」というのは解釈です。

事実だけを受け止め、解釈で自分を傷つけるのをやめてみましょう。

そうすれば、心は少しずつ軽くなっていきます。

失敗は必ずしも悪いものではありません。

見方を変えれば、未来の自分を助ける材料になります。

「あの経験があったから次はこうできる」と考えること。失敗を責めるのではなく、学び直しに変えること。その積み重ねこそが、あなたを確実に成長させるのです。

思い返してみてください。あのときは大きな失敗だと思った出来事が、今では笑い話に変わっていることはありませんか。時間が経てば、失敗は必ず意味を変えていきます。

今日のつまずきも、未来のあなたにとってはただの小さな一コマになるのです。

大丈夫。わたしも最初はできませんでした。

失敗はあなたを止めるものではなく、むしろ育てるもの。

その視点を持つだけで、心の重荷は驚くほど軽くなります。

責め続けるのではなく、学びに変える習慣を育ててください。

未来のあなたは、その経験に必ず感謝しているはずです。

失敗は道しるべ

責めるためじゃなく

進むためにある

