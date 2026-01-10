¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ê¤éÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡Ä¡×ËÌ³¤Æ»¡¦Æü¹âÃÏÊý¤Ë¥¤¥ó¥É¿Í¤¬Â¿¤¤¶Ã¤¤Î¥ï¥±
ËÌ³¤Æ»¤ÎÆü¹âÃÏÊý¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í¤È¤¹¤ì°ã¤¦¡£Èà¤é¤Ï¶¥ÁöÇÏ¤Î¡È¾è¤êÌò¡É¤Î»Å»ö¤Ç¡¢±ó¤¤¥¤¥ó¥É¤«¤éÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤òËÒ¾ì¤Ë°¶Àû¤¹¤ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤À¤¬¡¢8Ëü±ß¤Ç¿¦¾ì¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢130Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤ï¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤¤ë³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤Î²ÏÌî ·¼¡ØHHH ¥¤¥ó¥É¿Í¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¶¥ÇÏ¤òHelp¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
À¤³¦ºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤ÎÆüËÜ¶¥ÇÏ¤«¤é¸«¤Æ¤â
¥¤¥ó¥É¿Íµ³¼ê¤Ï¡ÖÂ¨ÀïÎÏ¡×
¡¡¶¥ÇÏ¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤ÏÀ¤³¦´ð½à¤¬¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤ÏÆüËÜ¤è¤êÄã¤¤¡£
¡Ö¹ñºÝ¥»¥êÌ¾Êí´ð½à°Ñ°÷²ñ¡×¤Î³ÊÉÕ¤±¤Ç¤Ï¡¢°Ñ°÷²ñ¤¬ÁÈ¿¥¤µ¤ì¤¿1981Ç¯¡¢ºÇ¾åµé¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥Èµ¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÏ»¥«¹ñ¤Î¤ß¡£ÆüËÜ¤¬¤½¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¡Ê16ÈÖÌÜ¡Ë¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥Èµ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤â¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Ê¤É¤ÈÆ±Åù¤È°·¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥É¤Î³ÊÉÕ¤±¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¥Ñ¡¼¥È¶¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿IFHA¡Ê¹ñºÝ¶¥ÁöÇÏÅý³çµ¡´ØÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×100Gµ¥ì¡¼¥¹¤òÈ¯É½¡£¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¡Ê¼ÒÂæ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¤¬À¸»º¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿11·î¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î³®ÀûÌç¾Þ¤Ê¤É¤òÍÞ¤¨¤Æ¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤Ï¡¢¾å°Ì4Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿ÇÏ¤Î¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê³ÆÇÏ¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¤½¤ÎÇ¯ÅÙ¤Î¼çÍ×¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¿ôÃÍ²½¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤ò¤¤¤¦¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë