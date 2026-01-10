シンガーソングライター・タレントのいしづかくるみさんは、「まいう～」のフレーズでおなじみのお笑いタレント・石塚英彦さんの長女。昨年はバラエティ番組での父娘共演も話題を呼びました。自身の明るくおおらかな性格を「両親の影響です」と断言するほど、笑いにあふれた家で育ったそうです。

仕事の合間に授業参観に来てくれた父の思い出

── 2025年はテレビ番組やネットニュースでいしづかさんのお名前がたびたび話題になり、飛躍の1年でしたね。

シンガーソングライター、タレントとして活動するいしづかくるみさん（撮影／Jun Iimura）

いしづかさん：すごくありがたいです。歌以外の活動もいろいろやった年でしたが、それが私のシンガーとしての活動を知っていただくきっかけにもなったと思います。

── 現在のいしづかさんのエネルギッシュさや明るさに影響を与えた要素は、やはり子どものころに培われたものなのかなと想像しています。どんな幼少期を過ごしていましたか？

いしづかさん：私が小さいころは、父は忙しさのピークと言えるくらい毎日仕事をしていて、あまり家にいませんでした。早朝と夜遅くしか会えなかったのですが、帰宅してから私をお風呂に入れてくれた記憶があります。母は明るく自由な人で、私は近所の祖母の家でお世話になっていました。いとこたちも祖母の家にいたので、遊ばせる意味もあったみたいです。祖母と一緒に料理のお手伝いで餃子を包んだり、3歳上の兄とゲームしながらよくケンカしたりしていました。小学校に上がると、父は仕事の都合をつけてくれたのか、学校行事によく来てくれました。運動会や、授業参観には高校生になっても来てくれていた記憶があります。

── いしづかさんご自身は、どんなお子さんでしたか？

いしづかさん：活発な子でしたね。クラスの中心にいるというよりは、ひとりで楽しく遊んでいるタイプでした。小学校のころは教室でフィギュアスケートのモノマネをして、ひとりでくるくる回ったりしていましたね。氷川きよしさんが大好きで、カラオケに連れていかれると物怖じもせず氷川さんの歌を歌うような小学生でした。父だけでなく、母も劇団出身で目立つことが好きなほうなので、私もそれに影響されてか人前に出ることには昔から抵抗がなかったです。

「反抗期が全然なかった」意外な理由

── ずっとご両親から言われて育った、石塚家の家訓はありましたか？

いしづかさん：「勉強ができなくてもいいから、毎日笑顔で学校に行ってくれればいい」といつも言われていました。今でもそうです。「明るく楽しくいられれば、何をやっていても大丈夫」とよく言われます。私は父が家で「疲れた」とか弱音を吐いているのを、一度も聞いたことがないんです。だからこの家訓にも納得というか、楽しんで毎日を過ごす生活に慣れているんですよね。

── ご一家の光景が目に浮かびます。いしづかさんは思春期に反抗期はなかったのでしょうか？

いしづかさん：全然なかったと思います。というのも、反抗したとしても両親がずっとふざけてるから、あまり反抗する意味がない（笑）。笑いに巻き込まれて終わっちゃうんですよ。うちの両親はすごく仲がよくて、かつ常にテレビがついている家だったんですけど、テレビを見ながらリアクションを取り合う遊びみたいなことをいつもしていたんです。それで私もリアクションを振られるので、イヤイヤながらやると、「うわぁ最高！」とか言って喜んでくれて、ずっと二人で盛り上がっているという。

毎日こんな調子なので、反抗している暇がなかったという感じでした。兄は少しくらいは反抗していたような気がしますが、そんな兄でもリアクションを振られたらしぶしぶ応じていましたね。わが家では強制なので（笑）。反抗期が起きにくい家庭ではあったかもしれません。

ただ、高校生のころは、友達の家に泊まって帰らないこともありましたね。もちろん親に連絡はしていましたけど、ちょっとお泊まりの回数が多すぎたみたいで、朝帰ってくると家の門の鍵が閉まっているという罰は何回かありました。よじ登って帰ると親から「近所の人たちに恥ずかしいからやめて」って言われて（笑）。それからは素直に気をつけるようになったので結局、両親の狙いどおりになっちゃいました。

「あんなに忙しく働いている父が」背中を見て身についたこと

── そんな思春期を経て、大人になったいしづかさん。現在はご家族との関係性はいかがですか？

いしづかさんが3歳のときに撮った父・石塚英彦さんとのプリクラ

いしづかさん：いい関係だと思います。両親はほとんど干渉してこないので、お互い自由で、ちょうどいい距離感が保てていると思いますね。私が実家の近くにたまたま行ったときに連絡すると、「今いないよ」って返事が来て、終わり（笑）。さっぱりしてるんですよ。半年に一度くらいは家族で集まるんですが、それは父が事務所の後輩芸人さんたちと一緒にやっている「焼肉会」っていう集まりがあるからで、家族だけっていうのはお正月くらいかな。そのときはみんなで旅行に行ったりもします。

── ご家族に悩みごとを相談することは？

いしづかさん：ほとんどしないです。私は家にモヤモヤを持ち帰らないタイプなんですよ。困ったことや不満があればその場で直接伝えて解決することが多くて、どちらかと言うと「こういうことがあったけど、なんとか解決したよ」って家族に報告することの方が多いですね。もしかしたらこれも、父の背中を見て身につけたことかもしれないです。家で決して愚痴を言わない父だったので、「あんなに忙しく働いている人が文句ひとつ言わないのに、私が言えるわけないよな」って自然と思うようになりました。

── ほかにもご家族の影響を受けたなと思う部分はありますか？

いしづかさん：いちばんは、性格が明るいところです。自分でも明るいと思いますし、人からも昔からよく言われます。それは恐らく、両親がどんなときでも明るくて、常にふざけているから（笑）。父にいたっては、テレビに出ているときより家でのほうが明るいです。家にカメラをつけてみなさんに見せてあげたいくらい。そのおかげで自分もあまり暗くなることがない人間に育ったなと思います。

父が有名人でラッキーだったなと思うのは、人に覚えてもらいやすいことです。私のことも父と同じ「石ちゃん」ってあだ名で呼んでくれる人が多いですね。あとは私、体型も父と近いので、人から食べ物をもらえることが多いんですよ（笑）。行く先々で「食べる？」ってお菓子をもらったり、急にカバンから「食べるの好きでしょ？」って食べ物を渡してくれる方がいたり。今後も食べ物には困ることがなさそうです。

…

明るい家庭で過ごした関係性のまま、大人になっても家族といい距離感を保ち続けるいしづかさん。「体型も父に似て」と笑ういしづかさんは、昨年インスタグラムに水着姿の画像を投稿したことでも話題を呼びました。いまだ痩せ願望が根強い世の中ですが、「見てくれる方が私の歌や何げない日常に触れて、少しでもクスっと笑ってくれれば」といたって前向きです。

取材・文／篠田 冴 写真提供／いしづかくるみ