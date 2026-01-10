元横綱・若乃花の花田虎上（まさる）氏の妻・花田倉実（くみ）さんが、長女の誕生日を祝福した。

倉実さんは１０日までに自身のインスタグラムを更新。「Ｗａｋａ１６歳のお誕生日」と書き出し、「背が高くて、いつも大人っぽく見えていたのでようやく見た目に年齢が追いついてきました 本当に大きくなったなーと実感せずにはいられない１６歳」と、長女が食事をする様子に加え、夫の虎上氏、次女とともに長女の誕生日を祝福する様子などをアップした。「最近は、大人になっていく未来がいとも簡単に想像できてしまって うれしさと同時に、少しさみしい気持ちです」と自身の胸の内を明かし、「自分の足で歩き自分の言葉で考え自分の未来を選んでいくＷａｋａを 少し後ろから見守れる母でいたいと思います」とつづった。最後に長女に向けて「１６歳、おめでとう 生まれてきてくれてありがとう」と愛情あるれるメッセージを送った。

この投稿にファンからは「Ｗａｋａちゃん１６歳のお誕生日おめでとうございます」「素敵なレディの階段上がってますね」「嬉しい反面、だんだんと大人になってくるのさみしいですよね しっかり今の子育てを楽しんで下さい」「姉妹のような素敵な母と子」「いつも文章が素敵です…♡」「優しさと笑いに包まれた一年になりますように」「いいなぁー幸せそう」などの声が寄せられている。

虎上氏は前妻のＭｉｅｋｏ（元・花田美恵子）と１９９４年に結婚し、４人の子供を授かるも２００７年に離婚。翌年に９歳年下の倉実さんと再婚し、２人の娘が誕生した。昨年９月のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）では長女と次女も顔出しで出演。２人ともプロゴルファーを目指しており、長女は現在身長が１７０センチと明かしていた。