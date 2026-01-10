

好調時は横綱・大関とも互角にわたり合う力を発揮した玉乃島 photo by Jiji Press





連載・平成の名力士列伝68：玉乃島

平成とともに訪れた空前の大相撲ブーム。新たな時代を感じさせる個性あふれる力士たちの勇姿は、連綿と時代をつなぎ、今もなお多くの人々の記憶に残っている。

そんな平成を代表する力士を振り返る連載。今回は、最高位は関脇ながら幕内で11度の２ケタ勝ち星を残した玉乃島を紹介する。

【兄と共に名大関の甥っ子として角界入り】

度重なるケガに泣かされながらも真摯な相撲道を貫き、左四つの正攻法の取り口で関脇も務めた玉乃島。福島県西白河郡泉崎村を出身地としているが、生まれは秋田県雄勝郡雄勝町（現湯沢市）で、東京都文京区で育った。父はタートル岡部の名で日本ジュニアミドル級とミドル級の２階級でチャンピオンになった元プロボクサーで、母は大関・清國の実妹。２学年上の兄も元十両の玉ノ国である。

小１で都内の相撲クラブで相撲を始め、中３の時には全国都道府県中学生相撲選手権の個人決勝戦でのちの大関・雅山こと竹内雅人を破って優勝。全国中学校相撲選手権でも両者は個人戦決勝戦に進出し、この時は竹内が勝って中学横綱に輝いた。

高校は石川県の名門、金沢市立工業高へ相撲留学。１年生からレギュラーに名を連ね、全国トップクラスの実力を誇り、高３の時には全日本選手権にも出場している。高校卒業後は兄を追って東洋大へ進学。入学早々からレギュラーに抜擢され、チームの主力として活躍したが、兄が東洋大卒業後、プロ入りするのに伴い、自身も２年で大学を中退して兄弟揃って元関脇・玉ノ富士の片男波部屋へ入門した。

平成10（1998）年３月場所、玉ノ洋の四股名で玉ノ国を名乗る兄とともに幕下最下位格付け出しで初土俵を踏む。名大関の甥っ子が角界入りするとあって大いに注目を浴びた。

所要９場所で関取に昇進し、新十両場所でも10勝をマーク。すぐにでも入幕かと思われたが、その後は２場所連続負け越しで幕下へ逆戻り。１場所で関取復帰を果たすと十両は３場所で通過し、平成12（2000）年11月場所で新入幕を果たした。

東洋大出身としては初の幕内力士となったが、新入幕場所は７勝８敗の負け越しで十両に陥落。12勝で十両優勝を遂げて１場所で幕内にカムバックすると、片男波部屋が生んだ横綱・玉の海が大関まで名乗っていた「玉乃島」に四股名を改めた。

"改名効果"はてき面だった。平成13（2001）年３月場所は、２日目は寺尾の引き落としに屈したが、翌日から８連勝の快進撃。懐の深さを生かした、左四つのスケールの大きな相撲で優勝戦線にも顔を出すと、前頭10枚目にもかかわらず11日目からは武双山、魁皇と大関２連戦が組まれた。さすがに連敗を喫したが、13日目は朝青龍を力強い相撲で押し倒して勝ち星を２ケタに乗せると、千秋楽に11勝目を挙げて初の三賞となる敢闘賞を受賞。

大きく番付を上げた翌場所は上位陣の壁に阻まれ５勝に終わったが、続く７月場所も優勝した大関・魁皇の13勝に次ぐ12勝の星で２度目の敢闘賞を受賞し、９月場所は一気に新小結に昇進した。

【ケガと戦いながら新関脇に】

しかし、前場所11日目の魁皇戦で小手投げに屈した際に左肘を負傷。さらに夏巡業の稽古で右肩を痛めた影響もあり、新三役場所から５場所連続負け越しで破竹の勢いも失速してしまう。

しばらく低迷していたが、平成15（2003）年７月場所は横綱・朝青龍の張り手も交えた激しい突っ張りを耐え抜き、最後は左右のノド輪で押し出して横綱を撃破。「星が上がってないので、思いきりいこうと思った。すごくうれしいけど、横綱の張り手が何発も入って口が痛い」と初金星は痛みも伴った。

久しぶりに存在感を発揮すると同年11月場所は５日目に横綱・武蔵丸を突き落としで破り、２個目の金星を獲得。この場所は10勝をマークして３度目の敢闘賞を受賞すると翌16年１月場所は新関脇に昇進した。

次期大関候補の呼び声もあったが、さらなる飛躍のチャンスで、またもケガに泣かされた。初日の高見盛戦で再び左肘を痛めると11日目の魁皇戦で極め倒された際に患部を悪化させた。それでも土俵に立ち続け、５勝10敗の結果に終わると続く３月場所でも３勝１敗で迎えた５日目、魁皇の小手投げで同箇所を負傷して２場所連続の負け越し。

ケガの痛みと恐怖とも戦いながら翌５月場所は優勝争いに名を連ねる活躍で12勝。圧巻は12日目、何度も左肘を極められて痛い目に遭っていた大関・魁皇に対し、右の前まわしを引くと左からはおっつけて力強く寄り切った。

「考えたとおりの相撲だった。魁皇戦はいつもビビっているんですけどね」と７連敗中だった"天敵"の大関を撃破。殻を破った大器は初の技能賞も獲得した。

【初土俵からの連続出場710回、幕内連続出場は520回】

平成17（2005）年３月場所でも幕内では３度目となる12勝を挙げて４度目の敢闘賞を受賞。翌18年１月場所は９場所ぶりに小結に復帰したが、２日目の大関・栃東戦で右肩を脱臼。右上腕二頭筋も断裂する重傷を負い、ケガとも闘い続けてきた男も、さすがに師匠に休場を申し出た。

しかし愛弟子の懇願を片男波親方は「土俵は戦場だ」とにべもなく却下。前半は１勝７敗と大敗ペースだったが、９日目から６連勝で７勝７敗まで盛り返した。勝ち越しを懸けた千秋楽は巨漢の岩木山に寄り切られ、惜しくも負け越しとなったが、「いい経験になりました。現役を辞めても絶対に忘れない場所になると思います」としみじみと語った。

同年７月場所は同部屋の兄弟子、玉春日とともに終盤まで優勝戦線に食らいつき、11勝で５度目の敢闘賞を獲得したが、２場所後の11月場所10日目の安壮富士戦で左股関節の亜脱臼で翌日から休場。これが現役時代唯一の休場となり、初土俵以来の連続出場は710回、幕内連続出場は520回でそれぞれストップした。

土俵に復帰した平成19（2007）年１月場所から２場所連続10勝をマークするなど、気を吐いたが、番付は徐々にじり貧となり、十両12枚目で迎えた平成23（2011）年11月場所中に34歳で引退を表明。現在は放駒部屋の師匠として後進の指導にあたっている。

関脇以下で実に11度の幕内２ケタ勝ち星は確かな実力の持ち主であることを証明している。加えて、何度も見舞われたケガとも真正面から向き合い、土俵に立ち続けた実直さと不屈の精神力もまた、隠れた"勲章"である。

【Profile】

玉乃島新（たまのしま・あらた）／昭和52（1977）年９月15日生まれ、福島県西白河郡泉崎村出身／本名：岡部新／しこ名履歴：玉ノ洋→玉乃島／所属：片男波部屋／初土俵：平成10（1998）年３月場所／引退場所：平成23（2011）年11月場所／最高位：関脇