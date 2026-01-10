期待は大きいけど、じつは弱点もあるJWST…なんと、130億年も前に起こった「宇宙の霧が晴れていく過程」が目で見られる、驚愕の観測方法

いまから約138億年前、ビッグバン直後の宇宙には、光を放つ星も銀河もまだ存在せず、ただ暗闇が広がる「暗黒時代」が続いていました。やがて、最初の星や銀河が生まれ、「宇宙の夜明け」が訪れます。そこから数億年かけて、宇宙は少しずつ光で満たされていきました。

では、この決定的な転換は、いつ、どのように起こったのでしょうか。

じつは、宇宙暗黒時代の記憶を私たちに届けてくれる微弱な電波があります。「21cm線」と呼ばれる中性水素からの微弱な電波です。

古代から現代にわたる人類の宇宙観から、天文学・宇宙研究の最前線までの幅広いテーマを、21cm線によって解明された最新の成果とともにご紹介するのが、『宇宙暗黒時代の夜明け 21cm線電波で迫る、宇宙138億年史』（講談社・ブルーバックス）。本記事シリーズでは、この『宇宙暗黒時代の夜明け』からの興味深いトピックをご紹介していきます。

今回は、前々回、前回と2回にわたって取り上げてきた「宇宙再電離」に関する観測についての解説をお届けします。

宇宙再電離の観測的研究で、知りたいこと

宇宙再電離期に迫る観測は2000年代以降、「すばる望遠鏡」や「アルマ望遠鏡」、そして最近では「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）」によって押し進められてきました。特に、個人的にはJWST登場以降、宇宙再電離期の観測的研究は加速度的に発展していると感じます。

宇宙再電離の観測的研究で、まず最初に知りたいのは「宇宙再電離期はいつ始まり、いつまで続いたのか？」です。結論から言ってしまうと、現在の宇宙では既に宇宙再電離は終了しています。では、いつ終了したのでしょうか？ そして、いつ始まったのでしょうか？

それらを調べるために、銀河やクェーサーの観測を通して「宇宙再電離の歴史」が探られてきました。銀河やクェーサーを使い、どうやって宇宙再電離の歴史を調べたか気になる方もいるかと思うので、ざっくりと説明します。

銀河を使って、宇宙再電離を調べる

まず、銀河を使って調べる方法ですが、「銀河の光度関数」がポイントです。

銀河の光度関数とは「どれくらいの明るさを持つ銀河が、どれだけ存在するか」を表したものでした。銀河の明るさが分かると、銀河からどれだけの光子が放出されているのかを調べることができます。

銀河から放出されている光子の量が分かれば、それらの光子が宇宙再電離にどれだけ寄与するかを見積もれるため、宇宙の時代ごとに電離した水素の量がどれだけ存在するのかを見積もることができるのです。

クェーサーを使って宇宙再電離を調べる方法

次にクェーサーを使って宇宙再電離を調べる方法です。クェーサーは高赤方偏移でも見つかっていることを思い出してください。

過去の宇宙に存在するクェーサーから出た電磁波（光子）は130年近くかけて私たちに届きます。クェーサーから出る電磁波の中でも特に紫外線光子は、中性水素ガスがちょっとでも存在すると水素に吸収されてしまいます。すると、「宇宙再電離が起こる前」の宇宙には中性水素が多く存在していたので、この時期のクェーサーからの紫外線は私たちに届く前に中性水素に吸収されて届きません。

逆に言えば、宇宙再電離期がほとんど終わっている時期だと、中性水素ガスの量は少ないのでクェーサーからの紫外線光子が届くようになります。つまり、クェーサーは中性水素の数が少ない宇宙再電離期の終盤について調べることができます。

宇宙再電離の歴史の研究で、何がわかったのか

約20年近くにわたって宇宙再電離の歴史が調べられてきた結果、「宇宙のある時期に、その宇宙に存在する水素のどれだけの割合が電離していたのか（あるいは中性水素はどれだけ残っていたのか）」が分かってきました。

どうやら赤方偏移10前後（ビッグバンから約5億年後）で宇宙再電離期が始まって赤方偏移6（ビッグバンから約10億年後）くらいまで続いていたみたいです。

とはいえ、観測の誤差も大きいので、宇宙再電離の歴史が精密に求まっているわけではないことにご注意ください。宇宙再電離期は、ざっくり言うと赤方偏移10から赤方偏移6の間の時期に続いていたというくらいの理解です。

期待されるジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による研究の「弱点」

ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）による観測は、宇宙再電離期研究を大きく前進させました。今後しばらくの間、JWSTはこの分野を牽引していくことが期待されています。

しかしJWSTによる再電離研究には弱点もあります。

それは「基本的に銀河しか直接観測できない」点です。JWSTによる高赤方偏移銀河の観測は、宇宙再電離の歴史を大まかに把握するうえでは非常に有効ですが、宇宙再電離の細かな過程を理解するためには、銀河観測だけでは不十分で、他の手法による直接的な探査が必要です。たとえば日本史で「本能寺の変」や「江戸幕府の成立」という出来事の日時は分かっても、その背後の詳細なドラマや複雑な要因を理解するには追加の調査や視点が不可欠なのと同じです。

宇宙再電離は、銀河やクェーサーが放つ光子によって、宇宙空間を満たす中性水素ガスが電離されていく現象です。より正確に言うと、電離が起きる場所は「銀河間物質（ IGM：Intergalactic medium）」と呼ばれる、銀河と銀河の間に広がる希薄な水素ガスです。JWSTはそのものの観測に優れていますが、再電離の現場である銀河間物質を直接的に観測することはできません。つまり、JWSTを用いた宇宙再電離研究は「間接的な」観測にとどまるのです。

宇宙再電離の現場を直接調べるためには、銀河間物質の中で何が起きているかを直接捉える必要があります。ここで活躍するのが、宇宙暗黒時代の探査でも重要だった「21cm線信号」です。

中性水素からしか出ない信号で、宇宙再電離を可視化する

21cm線信号とは、中性水素原子が放射（または吸収）する波長21cmの電波のことです。ここでポイントとなるのは、「21cm線信号は中性水素からしか出ない」という点です。水素が電離されると、21cm線信号は失われます。

この性質は銀河間物質中の水素の宇宙再電離期を調べるうえで重要です。

宇宙再電離が始まる前の宇宙（つまり、宇宙暗黒時代）では、銀河間物質中の水素は中性状態です。そのため、水素からの21cm線信号の「スイッチ」が「オン」の状態となっており、私たちは21cm線信号を観測することができます。では、宇宙再電離が始まるとどうでしょう？ 銀河やクェーサー周辺から電離が始まり、電離の泡が広がります。電離された領域からは21cm線信号は出ません。

すなわち電離した水素からは21cm線信号は放射されません。つまり、21cm線信号の「スイッチ」が「オフ」になっている状態です。こうして宇宙全体を眺めると、「21cm線信号が出ている中性領域」と「信号が消えた電離領域」がコントラストとなって画像に浮かび上がるのです。この「21cm線画像」を解析することで、再電離がどのように進行していったかを「可視化」することが可能になります（図「21cm線で観測した銀河間物質の電離の様子」）。

21cm線信号を用いて観測する利点は他にもあります。21cm線信号は宇宙膨張に応じて波長が伸びます。赤方偏移は宇宙膨張を特徴づける量なので、宇宙膨張の時期に応じて赤方偏移は異なります。

そして赤方偏移が異なれば21cm線信号の波長が異なるという特徴があります。一般的に、赤方偏移zの宇宙では21cm線信号の波長は21×（1+z）cmになることが知られています。たとえば、赤方偏移9の宇宙を21cm線信号で観測しようと思ったら、21cm線信号の波長は赤方偏移して21×（1+9）=210cmになります。

再電離の現場をCTスキャンのように捉える

赤方偏移によって21cm線信号の波長が異なるということは、21cm線信号を観測する際に色々な波長を用いれば、異なる赤方偏移、すなわち異なる時代の宇宙の様子を調べることができます。

つまり、21cm線信号を用いた観測は、宇宙の歴史をあたかも「CTスキャン」のように断層的に観測することができるのです。このように断層的に21cm線信号の画像を観測することを、断層的を意味する英単語「トモグラフィー」を用いて「21cm線トモグラフィー」と表現します。

銀河やクェーサーの観測（JWST等）は、あくまで「光る銀河」の姿を追う間接的手法でした。一方、21cm線観測は「銀河間物質そのもの」の状態変化を時系列で捉える直接的手法です。銀河観測と21cm線信号による観測は相補的であり、これら2つの観測を組み合わせることで宇宙再電離期の研究は大きく発展するでしょう。

