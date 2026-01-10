「今から15点は決めるんじゃないか」日本人エースが名門に電撃復帰か！宿敵OBは戦々恐々「１年前に去ってから、悪夢に苦しんだが…」
今季からバーミンガムに移籍した古橋亨梧は、リーグ戦無得点と苦しんでいる。一方、古巣セルティックはストライカーの補強が必須と騒がれて久しい。
ならば、復帰の可能性が騒がれるのは当然だ。地元メディアによると、セルティックが古橋との“再婚”に向け、レンタル移籍について問い合わせているという。
実現の可能性はともかく、セルティックが再び古橋を獲得することについて、様々な意見があるのは確かだ。古橋は１年前にグラスゴーを去ってから、レンヌ、バーミンガムの双方で結果を出せていない。
それでも、宿敵レンジャーズのOBクリス・ボイドは、古橋の再加入が現実になれば、マーティン・オニール新監督とセルティックにとって追い風だと話した。
ボイドは『The Scottish Sun』で「１年前にパークヘッドを去ってから、彼は悪夢に苦しんだ。以降、キョウゴはレンヌとバーミンガムのいずれでも失敗した」と述べている。
「もしもスコットランドサッカー界に戻ってくるのなら、うなだれて正面玄関から入ってくるべきだ。だが、彼はタイトルレースにおいてオニールとセルティックを極めて大きく後押しするだろう。それが結論だ」
さらに、ボイドは「セルティックが市場でストライカーを探しているのは事実であり、この取引は全員に合うと思う。ネガティブな反応もある。現在のファンと首脳陣の間の断絶の兆候かもしれない。一部の批判は正当でもある」と続けた。
「だが、今の彼らには百戦錬磨の監督がおり、王座防衛のチャンスを大きく高めている。そこにキョウゴのような選手を加えれば、そのチャンスを下げることにならないのは確かだ」
古橋はシーズン途中にチャンピオンズ・リーグでベスト16進出を目指していたセルティックを去った。だが、ボイドは「復帰しても彼は１年前の移籍の仕方について誰にも謝る必要はない。結局のところ、それがサッカーなのだ」と続けている。
「ただ、彼は以前よりもう少し謙虚になっているかもしれない。今から閉幕までに15ゴールを決めるんじゃないか。優勝するか、２位や３位で終わるかの違いとなるかもしれない。だから、全員にとっては考えるまでもないことだ」
「復帰によってワールドカップに臨む日本代表の座を再び競うようになるか？ それはないと思う。それでも、この１年不調だったにせよ、スコットランドではまだゴールを決めるだろう」
古橋復帰には賛成の声も反対の声もある。まずは、実現に至るのか進展に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
