俳優の石田ひかりさん（53）が9日、東京ミッドタウン日比谷で行われた、『美しく生きる』のシンポジウム オープニングトークイベントに登場。夫の実家がお寺だという石田さんのお正月の過ごし方や、16年続けてきたお弁当作りなどについて話しました。

お正月の過ごし方について石田さんは「夫の実家が三重の寺になります。毎年、帰れるときは年末年始は寺に帰り、ちょこちょこと寺の行事を手伝いに寺に帰っている人生になりましたね、結婚して。うち（の夫の寺）は除夜の鐘に来てくださる皆さんに豚汁をお出ししているんですね。檀家（だんか）さんの皆さんと一緒に朝8時から豚汁を作って、夜まで味を染みこませて、いらしてくださったみなさんにふるまいます」と、振り返りました。

また、娘たちの弁当を16年間作り続けていたという石田さん。その理由について「意地で続けましたけれども。娘たちが小学校に入った時に高校までお弁当というのが決定したので、ここで私大きな決断をして、お弁当だけは作ると決めたんです。私は仕事を持っていますので、やってあげられないこともいっぱいありますし、勉強は教えてあげられなくなるだろうなと思ったので、お弁当（作り）だけはやろうと思いました」と、力強く話しました。

朝の5時半に起きてお弁当を作っていた石田さん。支えになった人物がいたようで、「5時半に起きると海の向こうで大谷（翔平）選手が野球をやっているんですよ。その姿に本当に励まされまして、私は起きたばっかりなのに彼は投げていると思うと、その姿に大変励まされました」と明かしました。