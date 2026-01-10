米１０年債利回りは横ばい 米雇用統計を受けて２年債は上昇＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは横ばい 米雇用統計を受けて２年債は上昇＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間06:28）

米2年債 3.532（+0.044）

米10年債 4.165（-0.002）

米30年債 4.816（-0.020）

期待インフレ率 2.280（+0.007）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは前日付近での振幅が続いた一方、政策金利に敏感な２年債は上昇。この日発表の米雇用統計を受けて、今月のＦＯＭＣでの利下げ期待が完全に後退した。



ただ、概ね市場の金融政策への見方に変化はない。今月のＦＯＭＣの据え置きはより確実視されているほか、次回の利下げは４月か６月、９月までにもう１回、そして、年内計２回か３回の利下げの織り込みで変わらずとなっている。



２－１０年債の利回り格差は+６３（前営業日：+６８）に急速にフラット化している。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

