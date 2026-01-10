Á´¹ñ2800¥«½ê°Ê¾å¤Î²¹ÀôÂç¹ñÆüËÜ¡ª¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È·ê¾ì²¹Àô³¹¡É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥ï¥±¤òÃµ¤ë
ËÜÆü1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë11»þ30»þ¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¤òÊüÁ÷¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
¢§TVer¤Ç¤ÏÊüÁ÷¸å¤«¤éÃÏ¾åÇÈÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤á¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤òÌµÎÁÇÛ¿®¡ª
TVer¡§https://bit.ly/sakusakuhimhim_Art_TVer
º£Ìë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡Ö·ê¾ì²¹Àô³¹¡×¤ò2¿Í¤¬¿¼·¡¤ê¡ª
¢£¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö·ê¾ì²¹Àô³¹¡×¤¬¤¤¤ÞÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±
¤¤¤ÞÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö·ê¾ì²¹Àô³¹¡×¡£ÁðÄÅ²¹Àô¤äÊÌÉÜ²¹Àô¤Ê¤ÉÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë¤ÏÍÌ¾²¹Àô³¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢º®»¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥³¥¢¤Ê·ê¾ì¤Î²¹Àô³¹¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÌþ¤ä¤·¤òµá¤á¤ë²¹ÀôÎ¹¹Ô¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¡ª
·ê¾ì²¹Àô³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òº´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤Ë¶µ¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ë¤Ï¡¢600Åò°Ê¾å¤Î²¹Àô¤ò½ä¤ê¡¢Î¹´Û¤Î¥Ð¥¤¥È¤â·Ð¸³¤·¤¿ÅòÌî¥«¥é¥ó¤µ¤ó¤È¡¢Á´¹ñ¤Î²¹Àô³¹¤ò¤á¤°¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²èÅê¹Æ¤¹¤ëÎ¹¿Í¤ä¤¹¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
Á´¹ñ¤Ë2800¥«½ê°Ê¾å¤Î²¹ÀôÃÏ¡¢2Ëü7920¥«½ê¤Î¸»Àô¿ô¤ò¸Ø¤ë¡¢²¹ÀôÂç¹ñÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¡Ö·ê¾ì²¹Àô³¹¡×¡£¤â¤È¤â¤È²¹Àô¹¥¤¤À¤Ã¤¿º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯¥Ï¥Þ¤ë¤Î¤«¡©
¢£3¤Ä¤Î¡È¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤òÅ°Äì¿¼·¡¤ê¡ª
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²¹Àô³¹¤ÎVTR¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡¡ÚÀô¼Á¤ä²¹ÅÙ¤Î°Û¤Ê¤ë¸»Àô¤¬Ê£¿ôÍ¯¤¯²¹Àô³¹¤ÇÅò¤á¤°¤ê¡Û¡¢¢¡Ú²¹Àô³¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ì¥È¥í¤µ¤ò³Ú¤·¤à¡Û¡¢£¡ÚÅò¤ÎÁ¯ÅÙÈ´·²¡ª¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤Î¸ø½°Íá¾ì¡Û¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¤ÎÅòÌî¤µ¤ó¤È¤ä¤¹¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²¹Àô³¹¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤òÅÁ¼ø¡£ÅòÌî¤µ¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄ¹Ìî¸©¡¦ÌîÂô²¹Àô¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸»Àô¤¬30¥«½ê°Ê¾å¤«¤éÍ¯¤¯¤È¤¤¤¦¡£¿§Ì£¤ä¸úÇ½¤Î°Û¤Ê¤ë¸»Àô¤ò°ìµ¤¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Åò¤Î²¹ÅÙ¤Ï¹â¤á¤È¤Î¤³¤È¡£ÆüÂ¼¤Ï¡Ö45¡ÊÅÙ¡Ë¤ÏÇ®¤¤¤Ã¤Æ¡ª¤â¤¦Ç®ÅòÉ÷Ï¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤½¤ì¡×¤È¥Ó¥Ó¤ë¤¬¡¢²¹ÅÙ¤äÀ®Ê¬¤Î¶¯¤µ¤Ë´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È³Ú¤·¤á¤ëÅò¤á¤°¤êÊýË¡¤òÅòÌî¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤ä¤¹¤µ¤ó¤Ï¡¢²¹Àô³¹¤Î¥ì¥È¥í¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤âÂé¸ïÌ£¤À¤È¸ì¤ë¡£Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤ëÉ÷¾ð¤¢¤ë·úÃÛÊª¤¬¹¤¬¤ë³¹ÊÂ¤ß¤ä¡¢¤¢¤ÎÍÌ¾¤Ê¥¸¥Ö¥ê±Ç²è¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î°ì¤Ä¤È¤¤¤ï¤ì¤ë²¹ÀôÎ¹´Û¤â¾Ò²ð¡ªº´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤â¡Ö¤³¤³¹Ô¤¤Æ¡Á¡×¡¢¡Ö¤³¤³¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È°ú¤¤³¤Þ¤ì¤¿¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²¹Àô³¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¤Ï¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈþÈ©¤ÎÅò¤È¸À¤ï¤ì¤ë¹â¥¢¥ë¥«¥êÀ¤ÎÅò¤¬Í¯¤½Ð¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄ¹Ìî¸©¡¦ÇòÇÏÈ¬Êý²¹Àô¤ÎÅò¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡ªÂÅò¤ò´®Ç½¤·¤¿º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤¬¼ýÏ¿Ãæ¤ËÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¡È¤È¤È¤Î¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡É¾ìÌÌ¤â¡£
ÍÌ¾²¹Àô³¹¤Ë¤ÏÂ¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ö·ê¾ì²¹Àô³¹¡×¤â2¿Í¤Î¡È¿ä¤·¡É¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
Ëè½µÅÚÍËÆü¤è¤ë11»þ30Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷
ÊüÁ÷¸å¤«¤éTVer¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü
½Ð±é¡§º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¡¡ÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÌðÌî¾°»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Çð¸¶Ë¨¿Í
±é½Ð¡§ÅÄÂ¼¹¬Âç
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥Ç¡¼¥¸¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¡¥¶¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
