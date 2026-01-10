Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ ¥¿¥¤¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ø¤Î³¤³°ÇÛ¿®¤¬·èÄê¡ªÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤«¤é¥³¥á¥ó¥È
ºòÇ¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«Ëë¤·¤¿Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î³¤³°ÇÛ¿®¤¬·èÄê¡ª
1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½à·è¾¡¤Ï¥¿¥¤¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢1·î12Æü¡Ê·î¡Ë¤Î·è¾¡¤Ï¡¢¥¿¥¤¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£»Ë¾å½é¤á¤Æ³¤³°ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Á°²óÂç²ñ¤Ï¡¢·è¾¡¤¬¥¿¥¤¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ½à·è¾¡¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬¼Â¸½¡£
³¤³°ÇÛ¿®¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¡ÖÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬ºòÇ¯¤ËÂ³¤³¤³°¤Ë¸þ¤±¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÎØ¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âè104²óÂç²ñ¤Ç¤â½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊüÁ÷¤äÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò°é¤ß¡¢»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÂç²ñ¤¬¡¢³¤³°¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤â¥é¥¤¥Ö¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤½¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ãÇÛ¿®³µÍ×¡ä
¢£½à·è¾¡¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë12»þº¢¡Á16»þº¢¤Þ¤Ç¡Ê»î¹ç³«»Ï¤«¤é»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç¡Ë
»î¹ç¡§½à·è¾¡Âè1»î¹ç¡Ö¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¡ß¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¡× ½à·è¾¡Âè2»î¹ç¡Ö¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¡ßÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡×
ÇÛ¿®¡§¥¿¥¤¡¿BG¥¹¥Ý¡¼¥Ä
¢£·è¾¡¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡Ë14»þº¢¡Á16»þº¢¤Þ¤Ç¡Ê»î¹ç³«»Ï¤«¤é»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç¡Ë
»î¹ç¡§·è¾¡
ÇÛ¿®¡§¥¿¥¤¡¿BG¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à¡¿¡HTV¡¢¢FPT¡¢£Huu Tin¡¢¤Do Kim Phuc
¡ã·è¾¡ ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Î¸«¤É¤³¤í¡ä
Ì±´ÖÊüÁ÷43¼Ò¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë·è¾¡Àï¤ÎÃæ·ÑÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¤Ç¡ÖºÇ¹â¤Î·Ê¿§¡×¤òÌÜ»Ø¤¹SAMURAI BLUE¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ä»î¹ç¸å¤Ë¥²¥¹¥È¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÖÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¦·è¾¡¡×¡¡Ì±´ÖÊüÁ÷43¼Ò¥Õ¥ë¥Í¥Ã¥ÈÊüÁ÷
¢¨ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÎÊüÁ÷Æü»þ¤Ï1·î12Æü¡Ê·î¡Ë14:00¡Á16:10¡ÊºÇÂç60Ê¬±äÄ¹¡Ë
¥²¥¹¥È¡§¿¹ÊÝ°ì¡ÊSAMURAI BLUE´ÆÆÄ¡Ë
¥²¥¹¥È²òÀâ¡§ÃæÂ¼½ÓÊå
²òÀâ¡§¾ë¾´Æó
¼Â¶·¡§»³ËÜ¹ÉÇ·¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
Ãæ·ÑÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÂç²ñ±þ±ç²Î¡ÖÌ¤Íè¤Ø¡×¤ò²Î¤¦T.N.T¤Î·è¾¡¥é¥¤¥Ö¤òÊüÁ÷¡£¡Ê·è¾¡¥é¥¤¥Ö¤Ï13:25¤³¤í¤Ë¼Â»Ü¡Ë
¢¢¸ø¼°SNS¡¡#Á´ÎÏ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼
¡Ú¸ø¼°HP¡Û https://www.ntv.co.jp/soc/
¡Ú¸ø¼°YouTube¡Û https://www.youtube.com/c/hssofficial/
¡Ú¸ø¼°X¡Û https://x.com/ntv_hss
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Û https://www.instagram.com/ntv_hss/
¡Ú¸ø¼°TikTok¡Û https://www.tiktok.com/@hss_senshuken