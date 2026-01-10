本日1月10日（土）よる7時〜8時54分 日本テレビ系にて「歌唱王 〜第13回大会 全日本歌唱力選手権〜」を放送。

2013年に誕生し今回で13回目を迎える「歌唱王」。日本一の歌声を決める当大会では、これまでも多くのスターが誕生してきた。2015年に出場した木下晴香さんは、実写映画「アラジン」のジャスミン役の声優を担当。2018年に出場した清水美依紗さんは、映画「ウィキッド」でグリンダ役の声優を担当。さらに、X JAPANのYOSHIKIが特別審査員として参加した2023年の参加者からは、圧巻の歌声を披露したCocomi、Emi、Michelle、Hinataが女性ボーカルグループ・美麗-Bi-ray-としてアーティストデビュー！

そんな“スター”が誕生する「歌唱王」。今回は、大会委員長に南原清隆、審査委員長に秋元康、そして司会に、adieuとして歌手活動も行う、俳優・上白石萌歌が参戦。

優勝者には賞金総額100万円と、秋元康プロデュースの楽曲がプレゼントされる。優勝者は、番組史上初・秋元康プロデュースの楽曲を今夜披露！

今大会の審査員は、様々なジャンルの楽曲の作詞を手がけ、数々のアイドルグループをヒットさせてきた作詞家/音楽プロデューサー・秋元康をはじめ、多くのアーティストのボイストレーナーも務める今井マサキ、元宝塚月組トップスター・真琴つばさ、日本を代表するパワフルボイスシンガー・松崎しげる、日本の演歌界を代表する若き実力派演歌歌手・丘みどり、国民的アニメ主題歌も手掛けるシンガーソングライター・作曲家の井上ヨシマサ、演歌歌手「水谷千重子」としても活躍する芸人・友近とバラエティー豊かなメンバーが務める。

さらに、ゲストには、第一線で輝き続けるSUPER EIGHT 横山裕、鋭いツッコミで愛され、自身も歌をこよなく愛するお笑い芸人・パンサー 向井慧、国民的アイドルグループ・AKB48でセンターも務める、次世代を担う小栗有以が参加する。

収録後の南原清隆、秋元康、上白石萌歌からのコメントを紹介！

■大会委員長 南原清隆コメント

今回の「歌唱王」は10歳から74歳まで、本当に年齢が幅広く驚きました。

歌声の上手さだけでなく、挑戦者それぞれの人間像を感じられて気持ちがすごく満たされる、素敵な大会です。涙を堪えるのに必死でした。

■審査委員長 秋元康コメント

「歌唱王」なので当たり前ですが、すごく皆さん上手でした。

横を見たら松崎しげるさんが泣いてるし（笑）、審査するのも大変でした。

“なぜ歌がうまいのか”というと、それだけ歌に人生がこもっているからだと感じます。

プロデュースっていうのは、0を1にすることだと思ってらっしゃる方が多いですが、必ず、その人が0.1でも持っているものを拡大するのが僕の仕事です。

「ここを伸ばしたいな」と12通りのプロデュースを考えながら拝見していました。

■司会 上白石萌歌コメント

これまでの放送もよく拝見していた番組だったので、今回、初めて生歌をすぐそばで聴くことができてすごく嬉しかったです。

みなさん歌が上手なのはもちろんなんですけど、その奥にある生き様を感じて、みなさん全員にトロフィーを差し上げたいなと思いました。

どうやったらそんな素敵な“歌心”をもてるのか…私自身すごく勉強になりました。

■“歌唱王”を目指す12人の出場者をご紹介！

会場がざわめいた圧巻の歌声！熊本市の消防署で働く、歌う救急救命士・安田伸（やすだ しん）さん 29歳。歌うのは、医療ドラマ「JIN-仁-」の主題歌にもなった「逢いたくていま」。

上白石萌歌のイチ推し！「歌詞が心に響いた、ずっと聞いていたくなる歌声」。長崎県佐世保市出身で300年の歴史を受け継ぐ住職・里見呂明（りょめい）さん 42歳。透明ボイスで歌うのは、森山直太朗の「さくら（独唱）」。

横山裕が「天才のスター性」と絶賛！超名門音楽専門学校の天才生徒・岸田琴那（きしだ ことな）さん 16歳。歌うのは、昨年の「24時間テレビ」チャリティーマラソンの応援ソングとしても話題になったHump Backの「拝啓、少年よ」。

「歌声にエネルギーを感じる」と秋元康が圧倒された神声！日本を愛するミャンマー出身のトゥカさん 25歳。Mrs. GREEN APPLE 大森元貴が楽曲提供をしたAdo「私は最強」を歌う。

ドラマティックな歌声で審査員を魅了！昭和歌謡を愛する横須賀の天才少女・鈴木莉愛（すずき りあ）さん 13歳。歌うのは山口百恵さんの名曲「プレイバックPart2」。

今大会最年長、奇跡の歌声を持つ一流パン職人・廣瀬満雄さん（ひろせ みつお）さん 74歳が歌うのは中島みゆきの「時代」。秋元康が「歌がうまいの域を超えた」と言わしめた神声に、南原清隆が号泣！

紅白出場経験もある演歌歌手・丘みどりが「天才少年」と評価した！今大会最年少、歌の国体で日本一に輝いたこともある長崎の演歌少年・西山琳久（りく）くん 10歳。歌うのは、細川たかしの名曲「望郷じょんから」。

「心をなでてくれるような優しい歌声」と南原清隆が推す！田嶋麗里香（たじま りりか）さん 26歳。病と闘いながらも、子供と夫への想いを込めて歌う曲はKiroroの「未来へ」。

沖縄が産んだ次世代歌姫！芝田菜穂（しばた なほ）さん 13歳。歌うのは、HYの名バラード「366日」。

「心が歌にのっている」と上白石萌歌も心打たれた歌声！大阪府から来た癒しの歌声を持つ小学校教諭・北和真（きた かずま）さん 28歳。歌うのはHIPPYの「君に捧げる応援歌」。

秋元康の推しメン！「伊豆のパワフルボイス漁師」丸山ひとみさん 48歳。Superflyの名曲「タマシイレボリューション」を歌う。

ウクライナ出身で平和を願う歌姫・カテリーナさん。年間300以上もの公演を行っている超実力者が歌うのは、自由を求める心が込められた世界中で歌い継がれる名曲「翼をください」。

審査員、ゲストたちも大感動の未だかつてないハイレベルな戦いが今夜繰り広げられる。歌声の頂、“歌唱王”に輝くのは一体誰なのか!?

■出演

※敬称略

＜MC＞

大会委員長：南原清隆 上白石萌歌 進行：森圭介 （日本テレビアナウンサー）

＜審査員＞

審査委員長：秋元康

審査員：井上ヨシマサ、今井マサキ、丘みどり、友近、真琴つばさ、松崎しげる ※五十音順

＜ゲスト＞

小栗有以（AKB48）、向井慧（パンサー）、横山裕（SUPER EIGHT） ※五十音順

