美女レスラー29歳、ミニスカから美脚ちらり ファン「めっちゃ可愛ぃぃぃぃ」
タレントで女子プロレスラーの顔も持つ上原わかなが8日、自身のインスタグラムを更新し、レザーのミニスカショットを公開。美脚に反響が寄せられている。
【写真】人気美女レスラー29歳、ミニスカから鍛え上げた太ももがちらり
上原は1996年5月13日生まれの29歳。タレントとして活動するかたわら、2023年1月よりプロレスラーデビュー。同年にはねくじぇねトーナメント優勝、昨年9月には第10代プリンセスタッグで王者となった（パートナーは上福ゆき）。
そんな上原はこの日、「一昨日くらいからお仕事始めだった方も多いかと思います」とつづりながら、街頭で撮影したポートレイトを公開。グレーのロングブーツに黒レザーのミニスカ、白いレースというトップスの上原は「お休み明けは疲れがちだと思うので、お仕事が終わったらおいしいもの食べたり適度にお酒を飲んだり自分をちょっぴり甘やかしてあげてくださいね」とファンを気遣った。
「頑張るみんなを応援してます」という上原の投稿のコメント欄には、「わかなちゃんめっちゃ可愛ぃぃぃぃ」「元気もらったから、明日からもガンバて行こう」「わかなさん、素敵」といった反響が寄せられている。
引用：「上原わかな」インスタグラム（＠）
